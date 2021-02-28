"Все билеты сгорели": с рейсом SkyUp из Занзибара произошел новый инцидент

Туристам, полетевшим на Занзибар чартерным рейсом, в очередной раз не повезло с самолетом. Инцидент случился во время перелета домой. Короткая остановка превратилась в 16-часовую задержку в аэропорту дозаправки в Египте.

Пассажирка Ольга Григорьева, которая 16 февраля вылетала на отдых в Занзибар самолетом авиакомпании SkyUp, 27 февраля вернулась в Украину.

И во время полета на курорт, и на пути назад у самолета находили неисправности, которые обернулись для пассажиров стрессом и многочасовыми задержками в пути. О новом инциденте с самолетом, произошедшем 26 февраля, Ольга рассказала РБК-Украина.

"Три часа нас продержали в самолете на жаре"

Как ранее рассказала пассажирка авиакомпании, 16 февраля при вылете из Украины самолет вернулся в аэропорт Борисполь, а перед этим более двух часов кружил возле города. По ее словам, это был тот же борт, из-за поломки которого 180 туристов застряли на Занзибаре на трое суток.

"Вылетели с Занзибара 26 февраля по расписанию. Думали, что если взлетели, то с самолетом все нормально. Мы должны были останавливаться в аэропорту Луксора в Египте на дозаправку – провести там полчаса, максимум час. Нас заправили, и когда были готовы к вылету, начали простукивать или шасси, или какие-то механизмы у самолета", - начинает рассказ девушка.

Через полчаса после проверки пассажирам сообщили, что пока что самолет по техническим причинам не может вылететь.

Фото: Пассажиры 3 часа провели в самолете в аэропорту (pixabay.com)

Во время устранения технических проблем пассажиров несколько часов держали в сидениях самолета, и только после жалоб перевезли в здание терминала.

"Три часа нас продержали в самолете на жаре, с плохим кондиционированием, редко давали воду. Еду не давали. А ведь были люди с детьми", - возмущается условиями Ольга.

По ее словам, пассажиры начали ссориться с экипажем, и только после этого их отвезли в терминал аэропорта в Луксоре. Но там не было ни магазинов, ни кафе, утверждает она.

"За 16 часов пребывания в Луксоре нам дали воду только два раза – по маленькой бутылке воды. Несколько раз покормили", - говорит она о сервисе для застрявших пассажиров.

Пассажиры не успели на стыковочные рейсы

По словам девушки, в терминале было очень холодно: люди спали на железных сидениях и укрывались куртками – те, кто догадался их с собой взять.

"Нам не предоставили ни подушек, ни пледов, хотя на борту они были", - возмущается пассажирка.

Фото: Отдых на Занзибаре (pixabay.com)

Из-за того, что рейсом летели пассажиры из других стран, они не успели на стыковочные рейсы.

"На борту было много белорусов – у них "сгорели" полностью все билеты. Была компания ребят, которые летели потом в Канаду. У них тоже пропали билеты. В итоге непонятно, будет ли Скай Ап выплачивать какую-то компенсацию, если учитывать, что чартер может задерживаться с вылетом на 24 часа", - добавляет она.

Ольгу Григорьеву смущает, что у авиакомпании уже третий раз ломается самолет. Она сказала, что больше не планирует летать с этими авиалиниями.

Что говорят в авиакомпании

На сайте авиакомпании SkyUp Airlines о рейсе PQ 6974 Занзибар – Киев сообщалось, что он задержался в аэропорту Луксора по техническим причинам.

"Мы предпринимаем все необходимые действия, чтобы как можно скорее доставить людей домой. Сейчас авиакомпания сумела договориться о пребывании пассажиров на территории аэропорта и обеспечить их горячим питанием", - говорится в сообщении.

Также уточнялось, что сотрудники авиакомпании отрабатывали несколько сценариев для скорейшей организации вылета пассажиров в Киев и старались создать комфортные условия ожидания.

Фото: Рейс задержался в Луксоре по техническим причинам (pixabay.com)

27 февраля на сайте появилась информация, что рейс успешно приземлился в аэропорту Борисполь. А также о том, что пассажиров обеспечили питанием перед вылетом из Луксора, а также едой и напитками на борту.

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"Относительно компенсаций пассажиры могут обращаться на электронную почту claim@skyup.aero. Компания рассматривает каждый запрос индивидуально, в соответствии с Правилами воздушных перевозок, в порядке, установленном авиаперевозчиком", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе SkyUp.

В компании добавляют, если у пассажиров есть билеты или документы, подтверждающие убытки, то их стоит сразу добавить к письму.

Напомним, мы рассказывали о неприятном опыте на отдыхе в Египте.

Также недавно туристы рассказали о неприятном случае на островах.