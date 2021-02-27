"Зовсім не те, що обіцяли": туристка розповіла про неприємний досвід на відпочинку в Єгипті

Як не помилитися, вибираючи номер з видом на море

Відпочинок в Єгипті може супроводжуватися не тільки позитивними емоціями. Іноді з туристами відбуваються і не зовсім приємні випадки. Про негативний досвід з одним із готелів РБК-Україна розповіла туристка Тетяна Михальченко.

"В кінці минулого року відпочивала в готелі Sharm Reef Hotel 3* у Шарм-ель-Шейху. При готелі працюють так звані готельні гіди - "дістають" абсолютно всіх. Навіть якщо людина відпочиває біля басейну в тиші, прийдуть, розбудять, і стануть пропонувати що завгодно: від екскурсій до походу замість вас в магазин за продуктами. Дуже нав'язливі", - згадує дівчина.

Також вона була розчарована тим, що багато співробітників готелю просили чайові "просто так".

"Якщо не дасте 3-5 доларів, вас довго не будуть заселяти. На сніданку хтось не дасть дитині поїсти, якщо також не дати чайові. При цьому навіть якщо дати гроші, то ефект від них тимчасовий. Про туриста швидко "забувають". Але найбільше засмутило те, що мені обіцяли мальовничий вид на бухту, а отримала вид на якісь незрозумілі внутрішні приміщення готелю. Словом, зовсім не те, що мені обіцяли", - зазначає туристка.

Фото: Готель, про який туристка висловлюється негативно, на сайті бронювання житла позначений як 4-звездоычный, а на інших сайтах - як 3-зірковий (booking.com)

Але турагенти кажуть РБК-Україна, що вікна переважної більшість номерів цього готелю виходять на басейни, що не є якимось "секретом" для туристів. Також їй радять уважніше вибирати номер, детально стежачи за описами кімнат.

До речі, про цей готель є й чимало хороших відгуків. Ми вивчили основну інформацію про нього за даними відпочиваючих там туристів, яку вони публікують на сайті "ТурПравда".

"Плюси": низька ціна; чистота і затишна територія готелю; хороша кухня, якісне обслуговування; багато магазинів неподалік від готелю; старе місто - у пішій доступності; до карантину основну масу туристів складали європейці;



"Мінуси": пляж призначений тільки для дорослих; від вітряної погоди не сховатися; треба самостійно шукати інший, більш безвітряний пляж; бар на пляжі - за додаткову плату; досить слабкий та старий спортивний інвентар.

Як не помилитися при виборі номера

"Як обрати той самий sea view і не помилитися? Зараз я вас прикро вражу. Номери, про які я розповім, не дають гарантію повноцінного виду з вікна на море", - пише на своїй сторінці в Facebook турагент Марина Казакова.

Вона пояснює, що означає той чи інший термін в описі номеру в готелі.

Фото: Туристи можуть помилитися, замовляючи номер і врешті отримавши не те, що очікували (booking.com)

Sea view (SV) – означає, що вид з вікна спрямований у бік моря. Але не означає, що море буде прямо перед вами;

Ocean view (OV) – те ж саме, тільки в бік океану;

Sea side view (SSV) – бічний вид на море;

Partial sea view - частковий вид на море. Іноді потрібно визирнути з балкона, щоб здалеку побачити море.

Як же тоді отримати прямий вид на море?

Замовляйте номер, в описі якого позначені Front Sea View або Strait Sea View, радить директор турагентства. Ці номери набагато дорожче попередніх, але вид точно буде.

Як отримати гарний вигляд і при цьому не платити багато?

"Виберіть, наприклад, номер Sea View (вигляд на море) і слідуйте моїм рекомендаціям", - продовжує вона.

Фото: Як правильно вибрати номер з видом на море й не помилитися?

По-перше, треба вивчити карту готелю і подивитися, в яких корпусах знаходяться номери. Зазвичай їх позначають буквами. Нюанс: часто уздовж пляжу розташовані вілли, а корпуси - за ними подалі.

По-друге, треба оцінити рівень височини території. Якщо це рівнина, то розташовані попереду корпуси можуть закрити частину виду. Особливо - якщо вас поселять в далеких корпусах і на першому поверсі.

"Тут явно ви не отримаєте бажане. Можна не доплачувати. Якщо є сумніви, запитайте в експерта, який знає ваш готель. Або пишіть в готель прохання показати фото вигляду з номера. Отже, я вважаю, що доплачувати за вид варто. Але потрібно перевірити, за що конкретно ви платите", - говорить Марина Казакова.

За її словами, гарантовано вид на море буде, якщо замовити тур на Мальдіви з розміщенням в одній з вілл над водою. "Розкішний вигляд гарантований", - уточнює турагент.

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