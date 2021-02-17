"Кружляли пару годин, скидаючи паливо": з'явилися деталі нового інциденту з літаком на Занзібар

Літак повернувся в аеропорт вильоту, не діставшись пункту призначення

Не встигли 180 пасажирів скандального рейсу з Танзанії видихнути після триденних поневірянь в аеропорту Занзібару, як нові пасажири того ж літака постраждали при вильоті на той самий курорт.

Борт, на якому українці прилетіли вранці 16 лютого з Занзібару, вже ввечері поставили рейсом назад з новими туристами. Про це РБК-Україна стало відомо від джерела в аеропорту "Бориспіль".

За словами співрозмовника РБК-Україна, після вильоту літака з аеропорту було прийнято рішення повернути його назад. Boeing 737 понад дві години спалював зайве паливо над зоною аеропорту, після чого успішно здійснив посадку. Потім борт замінили, і вже новий літак з пасажирами вирушив до пункту призначення.

"Відкривали в телефонах ікони й молилися"

На кілька годин пізніше вилетіли на відпочинок в Танзанії пасажири рейсу PQ6971 через повернення літака назад в аеропорт. Про те, як почався політ туристів до Занзібар на цей раз, розповіла РБК-Україна пасажирка рейсу Ольга Григор'єва.

Фото: Літак понад дві години спалював зайве паливо над зоною аеропорту (pixabay.com)

"Сьогодні нас у рамках рейсу Київ-Занзібар посадили на той самий літак, який був раніше поламаний. Ми злетіли о першій ночі, політ тривав 30 хвилин, після чого літак повернули назад на Бориспіль з технічних причин. Над Борисполем ми кружляли 3 години, скидаючи паливо, щоб не сідати з повними баками", - поділилася подробицями пасажирка.

За словами дівчини, люди на борту під час "кружляння" молилися.

"Люди відкривали на телефонах зображення ікон і молилися, щоб ми не померли всі", - зазначає вона.

За її словами, протягом 4 годин представники SkyUp не сповістили пасажирів ні про причини поломки, ні про орієнтовний час перенесення рейсу. У результаті туристам поміняли борт, і вони вилетіли близько 10 ранку.

"Хотілося б уникнути подальшого погіршення ситуації з рейсами даної компанії, бо вони ставлять здоров'я і безпеку пасажирів під загрозу", - обурюється Ольга Григор'єва.

Фото: Аеропорт Занзібару (flickr com/kevharb)

Що говорять в авіакомпанії

В авіакомпанії пояснюють причини того, що сталося: поломки на борту не було, але спрацювала сигналізація.

"Під час набору висоти спрацювала сигналізація системи кондиціонування. Це означає, що літак може виконувати політ безпечно, але не вище 250-го ешелону (7600 метрів)", — розповіли в SkyUp.

При цьому в Занзібар авіалайнер летить через повітряний простір Південного Судану. Над територією цієї країни рекомендується летіти не нижче 7900 метрів.

Фото: Туристи вилетіли в Танзанії після заміни борту (pixabay.com)

"Керуючись безпекою польотів, командир прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту. Якийсь час літак знаходився в зоні очікування, виробляючи паливо, для здійснення посадки", — уточнили в авіакомпанії.

Вироблення палива необхідне, щоб літак приземлився без перевантаження через велику вагу. Інакше може бути пошкоджена техніка. Посадку без вироблення палива пілоти здійснюють тільки в екстрених випадках, наприклад, якщо загорівся двигун.

В авіакомпанії зазначають, що для вильоту в Занзібар замінили борт. Замість авіалайнера з бортовим номером UR-SQF в Танзанію вирушив інший Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQB. Його прибуття в аеропорт острова Занзібар очікується 17 лютого.

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