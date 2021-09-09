Вперше з початку пандемії. Чому не варто чекати масових поїздок з України до Польщі після відкриття кордонів

Польща відкрилася для українських туристів вперше з початку пандемії. З 9 вересня влада країни внесла Україну до списку країн, з яких дозволено в'їзд іноземних мандрівників з будь-якою метою поїздки.

Таку інформацію озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Без обмежень до Польщі тепер зможуть подорожувати українські громадяни, які пройшли повний курс вакцинації деякими вакцинами. Нещеплені українці повинні будуть вирушити на самоізоляцію терміном до 10 днів.

На яких умовах можна побувати в Польщі і чи поїдуть українці найближчим часом на відпочинок в цю країну – в матеріалі РБК-Україна.

Для кого Польща відкрита без карантину

Рішення включити Україну до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд до Польщі, уряд країни прийняв 8 вересня.

Фото: Пам'ятки у Варшаві (unsplash.com/adam-niescioruk)

Без карантину в країну зможуть приїжджати громадяни:

- які отримали повний курс вакцинації препаратами, зареєстрованими в ЄС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson - сертифікати повинні бути оформлені англійською або польською мовою).

- ті, хто перехворів на СOVID-19 і надасть документ про це.

Також від самоізоляції звільнені студенти, водії та члени екіпажів, дипломати та медпрацівники.

Невакциновані мандрівники тепер теж зможуть в'їхати до Польщі, але повинні будуть вирушити на самоізоляцію на 10 днів. Термін карантину можна скоротити за умови, якщо на 7 день здати ПЛР-тест і отримати негативний результат.

Де перевіряти правила в'їзду в Польщу

Зазначимо, Польща - одна з країн ЄС, які залишалися закритими для українців тривалий час – довше Франції, Німеччини, Іспанії. Так, раніше в коментарі РБК-Україна посол України в Польщі Андрій Дещиця говорив, що питання відкриття кордонів буде залежати в першу чергу від ситуації в країні з COVID.

Фото: Парк у Варшаві (unsplash.com/malgorzata-twardo)

"Враховуючи епідемічну ситуацію, а також беручи до уваги те, що наявність негативного результату ПЛР-тестування не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією, переговори про допуск українських туристів до Польщі на умовах ПЛР-тестування поки не здійснюються",- зазначав він.

Андрій Дещиця додав, що актуальну інформацію про умови в'їзду громадян України до Республіки Польща та про поточні обмеження в країні можна знайти на офіційному сайті Посольства України.

"Відновлення туризму до Польщі не варто чекати до весни 2022 року" - експерт

Про швидке відновлення масового туризму в Польщу після новини про відкриття її кордонів говорити поки рано. Таку думку висловлює в коментарі РБК-Україна заступник гендиректора туроператора TEZ TOUR Олександр Новіковський.

"Зараз ми спостерігаємо тільки першу стадію відкриття кордонів з Польщею, і умови в'їзду поки досить непрості. Можливо, пізніше вимоги спростять", - пояснює експерт.

Фото: Туристи в Кракові (unsplash.com/victor-malyushev)

Він нагадує, що на етапі відкриття Польщі список вакцин, з якими дозволено в'їзд, залишається досить обмеженим. На даний момент це тільки Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. При цьому в список поки не входить CoronaVac від компанії Sinovac, яку з літа цього року широко застосовують в Україні.

"З цієї причини я вважаю, що відновлення туризму в Польщу не варто чекати аж до весни 2022 року. Поки на більш простих умовах відкриті інші цікаві курорти, ця країна не увійде в лідери за відвідуваннями українцями. Так, однозначно, відкриття країни нарешті дозволить здійснювати приватні поїздки. Наприклад, до родичів, друзів. Але про великий потік туристів я б не говорив", - додає Новіковський.

Чим цікава Польща українським туристам

До пандемії серед наших туристів користувалися популярністю автобусні тури в Краків та інші стародавні історичні міста Польщі з багатою історією.

Попит спостерігався і на поїздки в Гданськ – колоритне місто на півночі країни, розташоване на березі Гданської затоки Балтійського моря. Це великий культурний центр, який туристи нерідко називають "іншою" Польщею завдяки великій кількості збережених там об'єктів німецької архітектури. Разом з курортними містечками Гдиня і Сопот, Гданськ утворює так зване "Труймясто" - всі ці локації включають в більшість екскурсійних та рекреаційних турів.

Фото: Архітектура Гданська (unsplash.com/eduardo-casajus)

Також взимку українці активно їздили в Закопане - популярний гірськолижний курорт недалеко від гірського масиву Гевонт в західних Татрах. Судячи з деяких відгуків, ціни в піковий сезон там були нижчими, ніж на українському курорті Буковель.

"Тим не менш, в найближчому сезоні українці швидше виберуть інші локації для відпочинку. Ті ж гірськолижні курорти в австрійських Альпах. Це також можуть бути Туреччина, Болгарія, Словенія. Сьогодні навіть до Франції простіше поїхати, ніж до Польщі. Раніше умови в'їзду в ці країни були досить суворими, але на даний момент в багато західних країн є можливість в'їхати і з вакциною CoronaVac, і навіть просто на основі негативного ПЛР-тесту", - пояснює особливості правил представник компанії TEZ TOUR.

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