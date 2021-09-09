Впервые с начала пандемии. Почему не стоит ждать массовых поездок из Украины в Польшу после открытия границ

Польша открылась для украинских туристов впервые с начала пандемии. С 9 сентября власти страны внесли Украину в список стран, из которых разрешен въезд иностранных путешественников с любой целью поездки.

Такую информацию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Без ограничений в Польшу теперь смогут путешествовать украинские граждане, которые прошли полный курс вакцинации некоторыми вакцинами. Непривитые украинцы должны будут отправиться на самоизоляцию сроком до 10 дней.

На каких условиях можно побывать в Польше и поедут ли украинцы в ближайшее время на отдых в эту страну – в материале РБК-Украина.

Для кого Польша открыта без карантина

Решение включить Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Польшу, правительство страны приняло 8 сентября.

Фото: Достопримечательности в Варшаве (unsplash.com/adam-niescioruk)

Без карантина в страну смогут приезжать граждане:

- которые получили полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в ЕС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson – сертификаты должны быть оформлены на английском или польском языке).

- те, кто переболел СOVID-19 и предоставит документ об этом.

Также от самоизоляции освобождены студенты, водители и члены экипажей, дипломаты и медработники.

Невакцинированные путешественники теперь тоже смогут въехать в Польшу, но должны будут отправиться на самоизоляцию на 10 дней. Срок карантина можно сократить при условии, если на 7 день сдать ПЦР-тест и получить негативный результат.

Где проверять правила въезда в Польшу

Отметим, Польша – одна из стран ЕС, которые оставались закрытыми для украинцев продолжительное время – дольше Франции, Германии, Испании. Так, ранее в комментарии РБК-Украина посол Украины в Польше Андрей Дещица говорил, что вопрос открытия границ будет зависеть в первую очередь от ситуации в стране с COVID.

Фото: Парк в Варшаве (unsplash.com/malgorzata-twardo)

"Учитывая эпидемическую ситуацию, а также беря во внимание то, что наличие отрицательного результата ПЦР-тестирования не исключает угрозу возможного заражения коронавирусной инфекцией, переговоры о допуске украинских туристов в Польшу на условиях ПЦР-тестирования пока не осуществляются", - отмечал он.

Андрей Дещица добавил, что актуальную информацию об условиях въезда граждан Украины в Республику Польша и о текущих ограничениях в стране можно найти на официальном сайте Посольства Украины.

"Возобновления туризма в Польшу не стоит ждать до весны 2022 года" - эксперт

О скором возобновлении массового туризма в Польшу после новости об открытии ее границ говорить пока рано. Такое мнение высказывает в комментарии РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора TEZ TOUR Александр Новиковский.

"Сейчас мы наблюдаем только лишь первую стадию открытия границ с Польшей, и условия въезда пока довольно непростые. Возможно, позже требования упростят", - поясняет эксперт.

Фото: Туристы в Кракове (unsplash.com/victor-malyushev)

Он напоминает, что на этапе открытия Польши список вакцин, с которыми разрешен въезд, остается довольно ограниченным. На данный момент это только Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. При этом в список пока не входит CoronaVac от компании Sinovac, которую с лета этого года широко применяют в Украине.

"По этой причине я считаю, что возобновления туризма в Польшу не стоит ждать вплоть до весны 2022 года. Пока на более простых условиях открыты другие интересные курорты, эта страна не войдет в лидеры по посещениям украинцами. Да, однозначно, открытие страны наконец позволит совершать частные поездки. Например, к родственникам, друзьям. Но о большом потоке туристов я бы не говорил", - добавляет Новиковский.

Чем интересна Польша украинским туристам

До пандемии среди наших туристов пользовались популярностью автобусные туры в Краков и другие древние исторические города Польши с богатой историей.

Спрос наблюдался и на поездки в Гданьск – колоритный город на севере страны, расположенный на берегу Гданьского залива Балтийского моря. Это крупный культурный центр, который туристы нередко называют "другой" Польшей из-за большого количества сохранившихся там объектов немецкой архитектуры. Вместе с курортными городками Гдыня и Сопот, Гданьск образует так называемое "Труймясто" – все эти локации включают в большинство экскурсионных и рекреационных туров.

Фото: Архитектура Гданьска (unsplash.com/eduardo-casajus)

Также зимой украинцы активно ездили в Закопане – популярный горнолыжный курорт недалеко от горного массива Гевонт в Западных Татрах. Судя по некоторым отзывам, цены в пиковый сезон там были более низкими, чем на украинском курорте Буковель.

"Тем не менее, в ближайшем сезоне украинцы скорее выберут другие локации для отдыха. Те же горнолыжные курорты в австрийских Альпах. Это также могут быть Турция, Болгария, Словения. Сегодня даже во Францию проще поехать, чем в Польшу. Ранее условия въезда в эти страны были довольно строгими, но на данный момент во многие западные страны есть возможность въехать и с вакциной CoronaVac, и даже просто на основе негативного ПЦР-теста", - поясняет особенности правил представитель компании TEZ TOUR.

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