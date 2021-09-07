"Найкраща країна у світі для риболовлі". За яким відпочинком варто вирушити до Норвегії після відкриття кордонів

Для поїздки досить пред'явити сертифікат вакцинації в додатку "Дія"

Список відкритих країн Європи, куди можуть їхати на відпочинок українці, поповнився Норвегією. Влада цієї держави визнала українські цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19.

У повідомленні на урядовому сайті Норвегії йдеться, що з 3 вересня українці, повністю вакциновані однією зі схвалених вакцин, можуть в'їжджати без будь-яких обмежень: тестів і самоізоляції.

Чим цікава країна туристам і чи поїдуть українці туди восени - в матеріалі РБК-Україна.

Умови в'їзду в Норвегію з України: що потрібно знати

Українські електронні сертифікати в додатку "Дія" підключені до європейської системи EU Digital COVID certificate (EUDCC), яка застосовується і в Норвегії. Без будь-яких обмежень можуть в'їжджати громадяни, які отримали обидві дози таких вакцин:

- Comirnaty/Pfizer/BioNTech;

- CoronaVac/Sinovac;

- Covishield/AstraZeneca;

- Spikevax/Moderna;

- Vaxzevria/AstraZeneca;

- Janssen/Johnson & Johnson;

- Sinopharm.

Згідно з інформацією на сайті українського МЗС, також дозволений в'їзд українцям з посвідкою на проживання, з близькими родинними зв'язками або з робочою метою.

Фото: Архітектура в Осло (unsplash.com/gunnar-ridderstrom)

При цьому мандрівники без сертифіката вакцинації в додатку "Дія", яким дозволено в'їзд, повинні будуть пред'явити негативний тест на COVID протягом 24 годин до в'їзду.

Також - пройти обов'язкову реєстрацію в цифровому реєстрі подорожей до перетину норвезького кордону. Після прибуття - також здати тест на COVID в прикордонному пункті пропуску або аеропорту і залишатися на карантині в готелі.

Фото: Мальовнича місцевість у Норвегії (unsplash.com/tobias-tullius)

Фіорди і музеї: що подивитися в Норвегії після відкиття кордонів

Відкриття кордонів Норвегії українські туристи давно чекали, і з перших днів визнання наших цифрових сертифікатів стали цікавитися турами в цю країну, розповідає РБК-Україна директор туроператора "Nordic Travel" Ігор Кучер.

"Попит у туристів буде, але для екскурсійних турів зараз сезон закінчився, бо вже холодно. Зазвичай сезон таких поїздок закінчується у вересні, тому прогнозую групові екскурсійні тури з України навесні", - зазначає він.

До пандемії Норвегія була серед популярних екскурсійних напрямків, включаючи музеї Осло і спостереження Північного сяйва в столиці Арктики - Тромсе, подорожі в мальовничі містечка і на острови, гірськими маршрутами з лісами та водоспадами.

Фото: Фіорди в Норвегії приваблюють туристів з усього світу (unsplash.com/robert-bye)

Особливу увагу туристів привертають також знамениті фіорди - вузькі морські затоки серед скель, льодовики і знамените плато – Язик Троля. До слова, фіордів в Норвегії налічується понад 1000, а в десять з них заходять круїзні судна.

"За турами вже вишикувалася черга, вільних місць мало"

За словами експерта, після новини про відкриття кордонів активний інтерес до норвезького напрямку проявляють українські рибалки.

"Це найкраща країна у світі для формату самостійної риболовлі. Там можна орендувати котедж і самому ловити з катера, в той час, як у багатьох країнах це дозволяється тільки з гідом",- пояснює Ігор Кучер.

Він розповідає: зазвичай в рибальські тури в Новергію вирушають маленькими компаніями. Наприклад, вчотирьох. Риба, на яку полюють такі туристи: тріска, палтус, багато інших видів. При цьому розміри "трофеїв" величезні - можуть перевищувати зріст людини та важити по 20-30 кілограм. Рибу до 15 кілограмів можна забирати собі.

"У вартість туру зазвичай входить авіапереліт, трансфер, оренда котеджу, харчування і катери – загальна сума становить від 800 євро з людини. Це демократично як для Норвегії, однієї з найдорожчих країн. Але рибалки зазвичай свою рибу смажать на грилі, щось докуповують в супермаркетах", - ділиться деталями експерт з туризму.

Фото: Приклад трофейної риболовлі в Норвегії (sandlandbrygge.co.uk)

З охочих потрапити на риболовлю в Норвегію в очікуванні відкриття кордонів вже утворилася "черга", додає Ігор Кучер. Але при цьому вже почалися складнощі з вільними місцями для таких туристів на осінь (сезон риболовлі закінчується в жовтні).

"Зараз там вже залишилося мало вільних місць в котеджах на рибальських базах. В основному вже все розброньовано, адже для інших європейських країн Норвегія відкрилася раніше. З усієї Європи рибалки їдуть саме до Норвегії", - зазначає керівник туристичної компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, де і за якою ціною ловлять трофейну рибу в Україні.

Також рекомендуємо почитати наш путівник закордонними локаціями для цінителів риболовлі.