Озера, стародавні храми і терми: як бюджетно відпочити у Північній Македонії в оксамитовий сезон

Восени в країні посилили правила в'їзду для туристів

Ще одна балканська країна посилила правила в'їзду - услід за Чорногорією та Албанією вимоги тестів або вакцинації для туристів ввели у Північній Македонії.

Тепер для поїздки в країну з унікальною природою і давньою архітектурою необхідно мати один з таких документів: негативний результат ПЛР-тесту за 72 години або експрес-тесту на антиген за 48 годин, або сертифікат вакцинації, або довідку про перенесений COVID – не більше 45 днів з дати одужання. Такі довідки потрібні тільки з 18 років.

Як можна полетіти на відпочинок в Північну Македонію восени і до яких обмежень готуватися туристам?

Чим Північна Македонія приваблива для туристів

Ця балканська країна не має виходу до моря, але це компенсується пляжним відпочинком на трьох місцевих озерах влітку (Охридське, Дойранське і Преспа) з піщаними пляжами, і купанням в термальних джерелах в спа-готелях в більш холодну пору року.

Фото: Озеро Охрид в Північній Македонії (unsplash.com/milana-jovanov)

В оксамитовий сезон в Північній Македонії - найкращий час для екскурсій. Цю країну називають маловідомою "перлиною" Європи. Тут зародилася слов'янська писемність, знаходяться найперші християнські храми Європи, а місто Охрид називають "балканським Єрусалимом": екскурсії включають відвідування храмів, монастирів, античного амфітеатру, а також мечеті і турецького базару.

Македонія дивує туристів змішанням культур і народів: турків, греків, албанців, православних і католиків. При цьому дві третини македонців називають себе православними.

В історії країни було чимало видатних особистостей - наприклад, статуя на честь римського правителя Олександра Македонського стоїть в центрі Скоп'є. Також у столиці є Меморіальний будинок матері Терези.

Фото: Пам'ятки в Скоп'є (unsplash.com/darko-cvetanoski)

Як вирушити в Північну Македонію самостійно

У вересні прямим рейсом з Києва до столиці Скоп'є можна дістатится з українською авіакомпанією "Wind Rose" - по четвергах. Ціни на квитки в обидві сторони стартують від 4200 гривень. Тури у вересні починаються від 860 євро за двох за тиждень з харчуванням "сніданки".

Про особливості самостійної подорожі до Північної Македонії раніше розповідали РБК-Україна тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько.

Хоча Північна Македонія і невелика країна, під час пандемії мандрівники рекомендують пересуватися нею на автомобілі. Орендувати машину можна онлайн - ціни починаються від 21 євро на добу.

"Апартаменти ми зняли прямо в Старому місті Охрида з фантастичним видом на озеро і на гори. Одна ніч коштувала 60 євро. У ціну входили сніданок і парковка. Але знайти житло можна і за 15-20 євро на добу. Ціни на житло через карантин знизилися, що на руку бюджетному туристу", - розповіли блогери.

При плануванні поїздки туристам варто врахувати: громадяни України мають право на в'їзд і перебування в Північній Македонії з туристичними цілями в груповому або індивідуальному порядку без візи до 90 днів на підставі біометричного паспорта.

Фото: Колоритні дворики в Скоп'є (unsplash.com/mirushe-xhaferi)

Карантинні обмеження в країні

За інформацією українського МЗС, для входу в ресторани, кафе і бари, незалежно від їх місткості, в торгові центри, заправки, заходи, в тому числі на свіжому повітрі, необхідна наявність одного з таких документів:

- довідки (сертифіката) про отримання хоча б однієї дози вакцини;

- довідки (сертифіката) про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання.

Такі документи не потрібні у осіб до 18 років.

Суворі правила в країні у вересні стали вимушеним заходом на тлі зростання числа нових випадків COVID – якщо в червні-липні хворіли до кількох десятків жителів на день, то до кінця серпня крива статистики досягла показників до тисячі позитивних тестів за добу.

Нагадаємо, ми писали, що відпочинок в Чорногорії у вересні пропонують за ціною авіаквитка.

Також ми розповідали про найкрасивіші локації Середземномор'я для турів на яхтах в оксамитовий сезон.