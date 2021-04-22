Питання відкриття Польщі для туристів поки не розглядається – Андрій Дещиця

Обмеження в країні можуть повністю або частково продовжити, заявив посол

Поїздки до Польщі з туристичною метою для українців поки обмежені. В країні зараз діють суворі обмеження й для мешканців: не працюють у звичному режимі кафе, ресторани, ТРЦ, а навчання у школах відбувається дистанційно.

В останні тижні у Польщі фіксується близько 13 тисяч нових хворих на COVID щодня. Наприклад, 21 квітня кількість нових зареєстрованих хворих становила 13 922 особи. Всього в країні за час пандемії зафіксували 2,7 млн випадків COVID, а понад 63,4 тисячі людей померло.

Враховуючи таку ситуацію, про відновлення туризму в країні поки не йдеться. Про це у коментарі РБК-Україна заявили у посольстві України в Республіці Польща.

"Першочергові зусилля польського уряду станом на сьогодні спрямовані на забезпечення якнайшвидшої вакцинації 70% населення. У цьому контексті питання відкриття найближчим часом Польщі для іноземних туристів наразі не розглядається", – розповів РБК-Україна посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Він додав, що переговори про допуск українців для туристичних поїздок до Польщі на умовах здачі ПЛР-тесту також поки не ведуться.

Фото: Посол України у Республіці Польща Андрій Дещиця (Getty Images)

"Враховуючи епідемічну ситуацію, а також з огляду на те, що наявність негативного результату ПЛР-тестування не виключає загрозу можливого зараження коронавірусною інфекцією, переговори про допуск українських туристів до Польщі на умовах ПЛР-тестування поки не здійснюються", - зазначив він.

Дещиця додав, що актуальну інформацію щодо умов в’їзду громадян України до Республіки Польща і щодо поточних обмежень в країні можна знайти на офіційному сайті Посольства України.

Які обмеження через COVID діють у Польщі

У зв’язку з епідемічною ситуацією, у Польщі впроваджено низку обмежень, нагадують у посольстві. Зокрема, до 5 травня включно призупинено роботу готелів (за винятком готелів для персоналу та осіб, які перебувають у відрядженні), торгових центрів (за винятком продуктових магазинів, аптек, магазинів побутової хімії, газетних кіосків, книжкових магазинів, зоомагазинів та будівельних магазинів).

У торгових центрах, як і раніше, працюватимуть перукарні, банки, салони оптики й пральні.

Фото: Через складну ситуацію з COVID у Польщі продовжують діяти суворі обмеження (pixabay.com)

Заборонена також робота театрів, музеїв, художніх галерей. Водночас у Польщі дозволяють проводити репетиції театрів та онлайн-заходи. Поки що в країні не працюють і кінотеатри – заборона організації показів фільмів поширюється на всі культурні центри та осередки.

До 5 травня включно на всій території країни закриті басейни, сауни, солярії, салони краси й салони схуднення, казино. Польща також запровадила дистанційне навчання для школярів. Рекомендована дистанційна робота для офісних працівників.

"Не виключено, що у разі подальшого несприятливого розвитку епідемічної ситуації, встановлені обмеження будуть повністю або частково продовжені", - зауважив Андрій Дещиця.

За даними One World Data, у Польщі станом на сьогодні повну вакцинацію проти COVID пройшли понад 2,34 млн людей (6,2% населення країни).

Нагадаємо, раніше ми писали, коли для українських туристів може відкритися Іспанія.

Також у посольстві України в Італії розповіли, як країна спрощуватиме правила в'їзду.