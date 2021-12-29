Україна в деталях. Найцікавіші маршрути, які створили для туристів у 2021 році

В Україні в 2021 році почали активно розвивати локальний туризм – для мандрівників створюють "магніти", які включають в цікаві маршрути.

Побачити найбільш незвичні та мальовничі пам'ятки можна в будь-якому регіоні країни. Розглянути красу природи і архітектури України в деталях без поспіху можна під час піших або інших "повільних" подорожей.

Які нові туристичні маршрути з'явилися на карті "must visit" в Україні в 2021 році – в матеріалі РБК-Україна.

Карпати: шедеври природи та архітектури

Новий культурно-туристичний маршрут створили у місті Городенка Івано-Франківської області. Він може бути цікавий тим, хто подорожує в Буковель.

Маршрут охоплює 10 унікальних локацій Покуття, куди увійшли храмова архітектура та пам'ятки природи. Починається він з костелу, де збереглася одна зі скульптур знаменитого скульптора Йоганна Пінзеля.

Фото: Костел в Городенці (pokutia.com)

"Дорога з Києва в Карпати через Городенку - найкоротша, тому щорічно цей шлях вибирають сотні тисяч українців і зарубіжних туристів. Тепер, подорожуючи зі столиці до гір, можна зупинитися біля унікальних локацій, вік більшості яких перевищує 300 років, а архітектурою і прикрасою яких захоплюється весь світ", - розповіла керівниця проекту Марія Здрила.

У цього проекту є і "відгалуження" - екологічна стежка "До костелу св.Архистратига Михаїла" в селі Михальче, а звідти мандрівники можуть пішки дійти до Дністровського каньйону.

Чотири десятки локацій пропонують побачити туристам на маршрутах проекту "Синевир. Горяни" на Закарпатті. Вони відкривають гостям з інших регіонів місцеві традиції, промисли, культурну спадщину. Маршрути починаються від Синевирського перевалу.

На одному з них мандрівникам в "Музеї лісу і сплаву" розповідають, хто такі бокораші і чим вони займалися. Там же є і фотолокація - "Долоня бокораша". Гостям пропонують попрацювати з інструментами бокорашів – зниклих плотогонів, які сплавляли ліс по гірських річках.

Також саме озеро Синевир - всім, хто приїжджає в цей регіон, його варто побачити. Навколо Синевира проводитимуть екскурсії по еко-стежці й розповідатимуть легенди.

Фото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com/aleksandr-paramonov)

Для любителів військової історії в маршрути включили лінію Арпада. З 1939-44 років збереглася частина оборонних укріплень, які зводили угорські війська. З відрізка в 700 кілометрів у Східних Карпатах, майже 300 кілометрів проходять через Україну. Лінія складалася з окремих вузлів оборони.

Річкові маршрути на Канівщині

Туристам із Києва презентували новий водний маршрут до Канева, який розрахований на цілий день. Міні-подорож з екскурсіями проводитимуть на теплоході "Ракета".

Очікується, що відновлення річкових маршрутів може привнести новизну і різноманітність в туристичний бізнес України. Якщо поїздки Київ-Канів-Київ будуть користуватися попитом, такі екскурсії розроблять в інших регіонах країни.

Всього шлях по воді між містами займає 2,5 години - за цей час є можливість помилуватися мальовничими берегами Дніпра і Канівського водосховища, почути історії навколишніх сіл, а також про Тараса Шевченка, місто, де похований письменник. Тому далі на маршруті - Шевченківський національний заповідник на Чернечій горі.

Фото: Церква, яка вціліла після затоплення села Гусинці водами Канівського водохранидища (instagram.com/kirilltikhov)

Також туристам проведуть екскурсію на Канівську ГЕС. Окремо можна вибрати дозвілля на свіжому повітрі - покататися на моторному човні або джипах, поплавати на байдарках або сапах, пограти у волейбол або пейнтбол – в залежності від погоди й настрою мандрівників.

Також новий туристичний маршрут створюється на Трахтемирівському півострові. Він буде називатися "Трахтемирівська Лика – серце Канівських гір". Він проходитиме між селами Григорівка та Бучак на Трахтемирівському півострові, який є центральною частиною Канівських гір. "Ликою" в українській мові називають дугоподібний вигин річки або берега.

Головним магнітом маршруту буде ландшафт - місцеві невисокі гори щільно "порізані" ярами й балками.

Туристичний маршрут пройде через лісову і лугову ділянки вздовж Дніпра, де виявили 15 червонокнижних видів флори та фауни. Там пролягає межа грабово-дубових лісів. Половина маршруту проходить через лісовий масив Бучацька дача, друга половина – через лугову прибережну ділянку.

Крім природи, туристи побачать 19 археологічних пам'яток: поселення і городища скіфської, зарубинецької, давньоруської та пізньосередньовічної епох. На початку маршруту в селі Бучак знаходиться вітряк 1946 року та Бучацький краєзнавчий музей. У Бучаку на маршруті є братська могила загиблих воїнів, а перед Григорівкою на постаменті встановлено танк Т-34 на знак форсування Дніпра – туди вестиме відгалуження маршруту.

Фото: Ландшафти в Трахтемирівському парку (wikipedia.org)

Туристичний маршрут розрахований на звичайних туристів без підготовки та буде обладнаний покажчиками.

На велосипеді Чоернобильською зоною

Екскурсії в Чорнобильську зону давно приваблюють туристів з України та інших країн. У 2021 році мандрівникам стали пропонувати велопрогулянки в зоні відчуження.

Перший веломаршрут за 45 км через села через села Оташів, Купувате, Опачичі від КПП "Зелений мис" затвердили ще у вересні 2020 року. Офіційно він відкрився з 22 червня 2021 року.

Поїздки на велосипедах територією Чорнобильського радіаційно-екологічного заповідника є частиною проекту "Магніти України. Чорнобиль". Маршрут був затверджений Держагентством України з управління зоною відчуження.

Фото: Туристи можуть проїхатися по покинутих селах на велосипеді (unsplash.com/viktor-kharlashkin)

"Ми сподіваємося, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника. Зупинитися в колишніх населених пунктах, які багато років приваблюють відвідувачів своєю самобутністю", – відзначив заступник голови ДАЗВ Максим Шевчук.

Перед тим, як маршрут був затверджений, на ньому провели радіаційно-дозиметричний контроль. Кожна група зможе їздити з двома супроводжуючими. У мальовничих місцях облаштували спеціальні місця для зупинки.

Український шлях пілігрима - Camino Podolico

У 2021 році в Україні відрили аналог знаменитого шляху Святого Якова (Camino de Santiago) в Іспанії. Пішохідний маршрут у 250 кілометрів починається у Вінниці й закінчується в Кам'янець-Подільському. Шлях проходить через містечка Гнівань, Браїлів, Жмеринку, Бар, Зіньків, Маліївці, Дунаївці.

"Вінниця приєднається до міжнародного культурного маршруту з тисячолітньою історією - створюємо новий туристичний проект "Camino Podolico: Подільський Шлях святого Якова". Туристи з усього світу прямують до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела, де зберігаються мощі апостола Якова. Чимало країн вже інтегрувалися в мережу Camino", - писав про маршрут мер Вінниці Сергій Моргунов.

Тим, хто подолає "каміно" пішки або на велосипеді, видають традиційне свідоцтво – "сертифікат пілігрима" ("компостелу"). Позначки про проходження частини шляху ставлять в "паспорті пілігрима" в храмах, місцях ночівлі або місцевих установах культури.

Фото: Шлях Camino Podolico закінчується в Кам'янець-Подільському (pixabay.com)

У червні за маршрутом пішли перші пілігрими. З'явилися перші відгуки про дорогу, була розроблена перша версія електронної карти маршруту і невеликий путівник з рекомендаціями й контактами з житла, пам'яток, кафе, аптек, храмів і костьолів на шляху, писала про українську ділянку знаменитого маршруту мандрівниця і тревел-журналіст Ірина Савіна.

Особливість маршруту - мальовничі ландшафти Поділля з пагорбами, лісами та річками, старовинна польська архітектура – костели та садиби. Зупинятися на ночівлю пілігримам пропонують в готелях при монастирях або у місцевих жителів, контакти яких є в путівнику.

У планах: європейська туристична стежка в горах

Українським туристам готують ще один масштабний пішохідний маршрут, який стане частиною відомого шляху з Ірландії до Туреччини. Передбачається, що шлях пройде через села в чотирьох західних областях України: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській.

Ідею стати частиною транс'європейського пішохідного туристичного маршруту Е8 обговорювали у вересні 2021 року.

"Через українські Карпати заплановано прокласти транс'європейський шлях Е8, який буде починатися від кордону з Польщею і йти аж до кордону з Румунією. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону. Тим самим це збільшить кількість туристів в Україні, а це означає нові інвестиції та популяризацію краю", - розповів заступник голови ЛОДА Віталій Загайний на засіданні міжрегіональної робочої групи.

Фото: Сколівські Бескиди - пам'ятка Львівської області (facebook.com/slavsko.travel)

Весь маршрут розтягнувся на 4700 кілометрів від ірландського міста Корк до Німеччини, Австрії, Болгарії та Туреччини. Які локації захопить шлях в Україні поки невідомо. У Львівській області пропонують включити в маршрут гори Магура, Пікуй, Бердо, Тростян (гірська вершина Сколівських Бескидів), гора Чорна Ріпа. Також населені пункти з добре розвиненою туристичною інфраструктурою - наприклад, Славське, Верхня Рожанка.

Поява такого маршруту на території України означатиме приєднання до системи європейських туристичних стежок, яка складається з 12 маршрутів через різні країни загальною протяжністю понад 60 тисяч кілометрів.

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