Украина в деталях. Самые интересные маршруты, которые создали для туристов в 2021 году

В Украине в 2021 году начали активно развивать локальный туризм – для путешественников создают "магниты", которые включают в занимательные маршруты.

Увидеть самые необычные и живописные достопримечательности можно в любом регионе страны. Рассмотреть красоту природы и архитектуры Украины в деталях без спешки можно во время пеших или других "медленных" путешествий.

Какие новые туристические маршруты появились на карте "must visit" в Украине в 2021 году – в материале РБК-Украина.

Карпаты: шедевры природы и архитектуры

Новый культурно-туристический маршрут создали в городе Городенка Ивано-Франковской области. Он может быть интересен тем, кто путешествует в Буковель.

Маршрут охватывает 10 уникальных локаций Покутья, куда вошли храмовая архитектура и памятники природы. Начинается он из костела, где сохранилась одна из скульптур знаменитого скульптора Иоганна Пинзеля.

Фото: Костел в Городенке (pokutia.com)

"Дорога из Киева в Карпаты через Городенку - самая короткая, поэтому ежегодно этот путь выбирают сотни тысяч украинцев и зарубежных туристов. Теперь, путешествуя из столицы к горам, можно остановиться возле уникальных локаций, возраст большинства которых превышает 300 лет, а архитектурой и украшением которых увлекается весь мир", – рассказала руководительница проекта Мария Здрила.

У этого проекта есть и "ответвление" - экологическая тропа "К костелу св. Архистратига Михаила" в селе Михальче, а оттуда путешественники могут пешком дойти до Днестровского каньона.

Четыре десятка локаций предлагают увидеть туристам на маршрутах проекта "Синевир. Горцы" на Закарпатье. Они открывают гостям из других регионов местные традиции, промыслы, культурное наследие. Маршруты начинаются от Синевирского перевала.

На одном из них путешественникам в "Музее леса и сплава" рассказывают, кто такие сплавщики и чем они занимались. Там же есть и фотолокация –"Ладонь бокораша". Гостям предлагают поработать с инструментами бокорашей – исчезнувших плотогонов, которые сплавляли лес по горным рекам.

Также само озеро Синевир - всем, кто приезжает в этот регион, стоит его увидеть. Вокруг Синевира будут проводить экскурсии по эко-тропе и рассказывать легенды.

Фото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com/aleksandr-paramonov)

Для любителей военной истории в маршруты включили линию Арпада. С 1939-44 годов сохранилась часть оборонительных укреплений, которые возводили венгерские войска. Из отрезка в 700 километров в Восточных Карпатах, почти 300 километров проходят через Украину. Линия состояла из отдельных узлов обороны.

Речные маршруты на Каневщине

Туристам из Киева презентовали новый водный маршрут в Канев, который рассчитан на целый день. Мини-путешествие с экскурсиями будут проводить на теплоходе "Ракета".

Ожидается, что возобновление речных маршрутов может привнести новизну и разнообразие в туристический бизнес Украины. Если поездки Киев-Канев-Киев будут пользоваться спросом, такие экскурсии разработают в других регионах страны.

Всего путь по воде между городами занимает 2,5 часа – за это время есть возможность полюбоваться живописными берегами Днепра и Каневского водохранилища, услышать истории окрестных сел, а также о Тарасе Шевченко, город, где похоронен писатель. Поэтому дальше на маршруте - Шевченковский национальный заповедник на Чернечей горе.

Фото: Церковь, которая уцелела после затопления села Гусинцы водами Каневского водохранидища (instagram.com/kirilltikhov)

Также туристам проведут экскурсию на Каневскую ГЭС. Отдельно можно выбрать досуг на свежем воздухе – покататься на моторной лодке или джипах, поплавать на байдарках или сапах, поиграть в волейбол или пейнтбол – в зависимости от погоды и настроения путешественников.

Также новый туристический маршрут создается на Трахтемировском полуострове. Он будет называться "Трахтемировская Лыка – сердце Каневских гор". Он будет проходить между селами Григоровка и Бучак на Трахтемировском полуострове, который является центральной частью Каневских гор. "Лыкой" в ​​украинском языке называют дугообразный изгиб реки или берега – излучину.

Главным магнитом маршрута будет ландшафт – местные невысокие горы плотно "изрезаны" оврагами и балками.

Туристический маршрут пройдет через лесной и луговой участки вдоль Днепра, где обнаружили 15 краснокнижных видов флоры и фауны. Там пролегает граница грабово-дубовых лесов. Половина маршрута проходит через лесной массив Бучацкая дача, вторая половина – через луговой прибрежный участок.

Кроме природы, туристы увидят 19 археологических памятников: поселения и городища скифской, зарубинецкой, древнерусской и позднесредневековой эпох. В начале маршрута в селе Бучак находится ветряная мельница 1946 года и Бучацкий краеведческий музей. В Бучаке на маршруте есть братская могила погибших воинов, а перед Григоровкой на постаменте установлен танк Т-34 в знак форсирования Днепра – туда будет вести ответвление маршрута.

Фото: Ландшафты в Трахтемировском парке (wikipedia.org)

Туристический маршрут рассчитан на обычных туристов без подготовки и будет оборудован указателями.

На велосипеде по Чернобыльской зоне

Экскурсии в Чернобыльскую зону давно привлекают туристов из Украины и других стран. В 2021 году путешественникам стали предлагать велопрогулки в зоне отчуждения.

Первый веломаршрут в 45 км через села через села Оташев, Куповате, Опачичи от КПП "Зеленый мыс" утвердили еще в сентябре 2020 года. Официально он открылся с 22 июня 2021 года.

Поездки на велосипедах по территоории Чернобыльского радиационно-экологического заповедника являются частью проекта "Магниты Украины. Чернобыль". Маршрут был утвержден Госагентством Украины по управлению зоной отчуждения.

Фото: Туристы могут проехаться по заброшенным селам на велосипеде (unsplash.com/viktor-kharlashkin)

"Мы надеемся, что веломаршрут позволит посетителям зоны отчуждения увидеть уникальный мир Чернобыльского заповедника. Остановиться в бывших населенных пунктах, много лет привлекающих посетителей своей самобытностью", – отметил заместитель главы ГАЗО Максим Шевчук.

Перед тем, как маршрут был утвержден, на нем провели радиационно-дозиметрический контроль. Каждая группа сможет ездить с двумя сопровождающими. В живописных местах обустроили специальные места для остановки.

Украинский путь пилигрима - Camino Podolico

В 2021 году в Украине отрыли аналог знаменитого пути Святого Иакова (Camino de Santiago) в Испании. Пешеходный маршрут в 250 километров начинается в Виннице и заканчивается в Каменец-Подольском. Путь проходит через городки Гнивань, Браилов, Жмеринку, Бар, Зиньков, Малиевцы, Дунаевцы.

"Винница присоединится к международному культурному маршруту с тысячелетней историей - создаем новый туристический проект "Camino Podolico: Подольский путь святого Иакова". Туристы со всего мира направляются к испанскому городу Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи апостола Иакова. Немало стран уже интегрировались в сеть Camino", - писал про маршрут мэр Винницы Сергей Моргунов.

Тем, кто преодолеет "камино" пешком или на велосипеде, выдают традиционное свидетельство – "сертификат пилигрима" ("компостелу"). Отметки о прохождении части пути ставят в "паспорте пилигрима" в храмах, местах ночевки или местных учреждениях культуры.

Фото: Путь Camino Podolico заканчивается в Каменец-Подольском (pixabay.com)

В июне по маршруту пошли первые пилигримы. Появились первые отзывы о Пути, была разработана первая версия электронной карты маршрута и небольшой путеводитель с рекомендациями и контактами по жилью, достопримечательностям, кафе, аптекам, храмам и костелам на пути, писала об украинском участке знаменитого маршрута путешественница и тревел-журналист Ирина Савина.

Особенность маршрута – живописные ландшафты Подолья с холмами, лесами и реками, старинная польская архитектура – костелы и усадьбы. Останавливаться на ночевку пилигримам предлагают в гостиницах при монастырях или у местных жителей, контакты которых есть в путеводителе.

В планах: европейская туристическая тропа в горах

Украинским туристам готовят еще один масштабный пешеходный маршрут, который станет частью известного пути из Ирландии в Турцию. Предполагается, что путь пройдет через села в четырех западных областях Украины: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской.

Идею стать частью трансъевропейского пешеходного туристического маршрута Е8 обсуждали в сентябре 2021 года.

"Через украинские Карпаты запланировано проложить трансъевропейский путь Е8, который будет начинаться от границы с Польшей и идти вплоть до границы с Румынией. Поэтому сегодня мы предлагаем оптимальный вариант маршрута, который бы охватил четыре области Западного региона. Тем самым это увеличит количество туристов в Украине, а это означает новые инвестиции и популяризацию края", — рассказал заместитель главы ЛОГА Виталий Загайный на заседании межрегиональной рабочей группы.

Фото: Сколевские бескиды - достопримечательность Львовской области (facebook.com/slavsko.travel)

Весь маршрут растянулся на 4700 километров от ирландского города Корк до Германии, Австрии, Болгарии и Турции. Какие локации захватит путь в Украине пока неизвестно. Во Львовской области предлагают включить в маршрут горы Магура, Пикуй, Бердо, Тростян (горная вершина Сколевских Бескидов), гора Чорная Рипа. Также населенные пункты с хорошо развитой туристической инфраструктурой – например, Славское, Верхняя Рожанка.

Появление такого маршрута на территории Украины будет означать присоединение к системе европейских туристических троп, которая состоит из 12 маршрутов через разный страны общей протяженностью более 60 тысяч километров.

Напомним, мы писали, как изменятся популярные национальные парки Украины в следующем году.

Также сообщалось, что в этом году впервые для украинцев стали проводить ретро-туры на узкоколейках.