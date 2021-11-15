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На шляху до Буковелю. На Івано-Франківщині тепер можна відвідати 10 унікальних архітектурних локацій

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Понеділок 15 листопада 2021 16:27
На шляху до Буковелю. На Івано-Франківщині тепер можна відвідати 10 унікальних архітектурних локацій Фото: Костел у місті Городенка (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В регіоні об'єднали місця, де знайомлять з роботами легендарного скульптора 18 сторіччя

Новий маршрут для мандрівників презентували у місті Городенка на Івано-Франківщині. Відкриття культурно-туристичного маршруту відбулося у костелі Непорочного Зачаття Діви Марії. Про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

Маршрут створено навколо особистості легендарного скульптора: туристи зможуть побачити костели, церкви та інші об'єкти - в цілому 10 унікальних локацій Покуття. Центром маршруту обрали костел у Городенці, а також монастирські келії та фігуру Діви Марії, яку створив Йоган-Георг Пінзель - відомий галицький скульптор середини 18 сторіччя.

Туристичний маршрут створили на найпопулярнішій трасі в Україні – з Києва до Буковелю.

"Дорога з Києва до Карпат через Городенку також є найкоротшою, тому щороку цей шлях обирають сотні тисяч українців та закордонних туристів. Завдяки проєкту ми додаємо цій дорозі більшої цінності. Тепер, мандруючи зі столиці до гір, можна зупинитися біля унікальних локацій, вік більшості яких перевищує 300 років, а архітектурою та оздобленням яких захоплюється весь світ", – розповіла керівниця проєкту Марія Здріла.

Костели та музеї Покуття. Які локації увійшли до маршруту

Маршрут "Pinsel.Return" знайомить із самобутньою історією Покуття (історико-географічної області України у східній частині сучасної Івано-Франківщини) і роботами легендарного скульптора. Проїхати маршрутом може будь-хто із туристів самостійно.

"Мандрівники, які ним скористаються, торкнуться виняткової спадщини, познайомитись з мистецтвом, що визнане шедевральним на світовому рівні", - йдеться у повідомленні.

На шляху до Буковелю. На Івано-Франківщині тепер можна відвідати 10 унікальних архітектурних локацій

Фото: Костел у Городенці споруджено у 1743-69 роках за проектом архітектора Бернарда Меретина у співпраці з Йоганом Пінзелем (wikipedia.org)

До маршруту також увійшли:

  • костел святого Михаїла у селі Михальче;
  • церква святого Миколая Чарнецького у селі Семаківці;
  • пам'ятки природи, геології, рідкісні види флори та фауни Дністровського каньйону;
  • кілька об’єктів у Городенці: Велика синагога, церква Успіння Пречистої Діви Марії, Вірменський костел, краєзнавчий музей "Покуття".

Довжина нового промаркованого маршруту складає 17 кілометрів. На сайті ОДА пишуть, що подолати його можна за кілька годин. Детальна інформація про усі локації, а також інтерактивна карта шляху доступна на сайті pokutia.com.

До слова, від однієї з локацій на маршруті (костелу святого Архистратига Михайла у селі Михальче) до наступної (Дністровського каньйону) можна дістатись пішки промаркованою туристично-екологічною стежкою.

На шляху до Буковелю. На Івано-Франківщині тепер можна відвідати 10 унікальних архітектурних локацій

Фото: Костел святого Михаїла у селі Михальче (pokutia.com)

алицький Мікеланджело". Хто такий Йоган Пінзель

Головною у створенні маршруту стала фігура скульптора Йогана Пінзеля.

Заведено вважати, що Пінзель народився між 1707 і 1720 роками. Але де саме - точно невідомо. За деякими припущеннями, він був німцем і потрапив сюди із Сілезії. Дехто каже, що це італійський майстер, який отримав гарну освіту вдома, але через якісь обставини змушений був взяти псевдонім і переїхати.

На шляху до Буковелю. На Івано-Франківщині тепер можна відвідати 10 унікальних архітектурних локацій

Фото: Вірменський костел у Городенці (pokutia.com)

Також є й протилежні за змістом припущення про те, що Пінзель народився на Поділлі, а меценат Микола Потоцький відправив його на навчання в Західну Європу, і той повернувся додому вже професійним майстром.

"Унікальним стилем цього майстра, якого ще називають "галицьким Мікеланджело", захоплюється увесь світ. Його роботи прикрашають чимало відомих пам’яток у Львові, де розташований музей творінь цього митця. Виставку робіт Пінзеля свого часу презентували навіть у Луврі. Та мало хто знає, що левову долю скульптур Йоган Пінзель створив саме у Городенці, у костелі Непорочного Зачаття Діви Марії. Колись у храмі було 33 фігури відомого майстра, але наразі збереглась лише одна – фігура Діви Марії", - йдеться у публікації.

Деякі з робіт Пінзеля, які збереглися на території України:

  • Вівтар костелу Непорочного Зачаття Діви Марії в місті Городенка;
  • Колона зі статуєю Пречистої Діви Марії у Городенці;
  • Ймовірно, інтер'єри костелу бернардинців у місті Бережанани;
  • Святий Юрій - скульптура, розміщена на парапеті собору святого Юра у Львові;
  • Кам'яні скульптури для парапету ратуші у Бучачі (спершу їх було 14, але вціліли 9);
  • Святі Лев та Атанас (статуї покровителів відомої родини Шептицьких, розміщені на соборі святого Юра у Львові).

Нагадаємо, головні курорти Карпат стануть доступніші для туристів із трьох країн.

Також повідомлялося, які найцікавіші локації Львівщини підійдуть для осінньої мандрівки та яскравих фото.

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