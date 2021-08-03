Мальовничі стежки та садиби: як виглядає перший в Україні пішохідний маршрут, створений за прикладом Іспанії

Подільський Шлях святого Якова: як пройти пішки по Україні

Стежка інків в Перу, трек навколо гірського масиву Аннапурна в Непалі, Лікійська стежка вздовж Середземного і Егейського морів в Туреччині - лише деякі з широко відомих пішохідних маршрутів в різних країнах. Більшість туристів, які цікавляться подібним видом подорожей, давно знають про "Каміно" або про Шлях святого Якова, що веде до однієї зі знакових християнських святинь в Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

На початку 2021 року РБК-Україна вже писало про те, що в Україні планують запустити новий пішохідний маршрут-Camino Podolico, розроблений за принципом іспанського Каміно де Сантьяго.

Головне питання, яке виникало до організаторів - чи підуть українці за таким туристичним маршрутом і наскільки наша інфраструктура відповідає заявленій ідеї. Тревел-журналіст Ірина Савіна вирішила разом з чоловіком пройти основну частину Camino Podolico і поділитися враженнями про маршрут та особливості його інфраструктури.

Що таке Camino Podolico

Подільський Шлях святого Якова прокладено з Вінниці до Кам'янця-Подільського. Проект реалізують міська рада Вінниці та Бару, територіальні громади Вінницької та Хмельницької областей в рамках партнерської програми "Культура. Туризм. Регіони".

Фактично це перший повноцінний пішохідний маршрут, створений за моделлю шляху святого Якова (Camino de Santiago) в Іспанії.

Фото: Південний Буг неподалік від Вінниці (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Маршрут проходить через Гнівань, Браїлів, Жмеринку, Бар, Зіньків, Маліївці, Дунаївці і закінчується в Кам'янці-Подільському.

Протяжність Camino Podolico - близько 250 кілометрів, маршрут прокладений по мальовничих дорогах і стежках, повз костели та старовинні польські садиби, через ландшафтні парки, поля і ліси. Camino Podolico можна пройти пішки або проїхати на велосипеді.

Чому ми пішли по Camino Podolico

Попри те, що початкова ідея Каміно – паломницький шлях до мощів святого Якова, з часом він трансформувався в культурний, етнографічний і туристичний маршрут, яким можуть пройти не тільки паломники, а й звичайні туристи.

П'ять років тому я вперше пройшла 400 кілометрів Французьким шляхом святого Якова в Іспанії, і мені дуже сподобалося. Через рік я повернулася в Іспанію і пройшла вже 800 кілометрів по Північному шляху.

Фото: Дороги в Сантьяго-де-Компостела проходять через різні країни Європи (wikipedia.org)

Потім був Каміно з Порту по узбережжю Португалії, який теж закінчувався в Сантьяго де Компостела. Насправді таких маршрутів, що ведуть до святих мощей святого Якова, дуже багато. Всі вони, як вени і капіляри, розсипані по тілу.

Практично в кожній країні можна знайти жовті стрілочки і черепашки, що вказують шлях в Сантьяго де Компостела. І по цих стрілках ходять пілігрими. Причому для цього не обов'язково летіти в Іспанію: деякі починають з Парижа, хтось - з Бельгії або Праги. Проходять шматочками, через певний час продовжують знову йти. Адже Шлях справжнього пілігрима починається від порогк його будинку.

Найближчі до України маршрути Каміно де Сантьяго є і в Польщі, і в Словаччині. На нашій території теж є католицькі костели, що дісталися нам у спадок від Речі Посполитої. Тому логічно, що і в Україні коли-небудь мав з'явитися свій – український відрізок Каміно.

Фото: Собор в Ле-Пюї-ан-Веле - відправна точка Поденської дороги (wikipedia.org)

Коли його анонсували у Вінницькому офісі з туризму, я вирішила, що обов'язково його пройду. І довго чекати не довелося: літо - відмінний час для піших прогулянок.

У червні за маршрутом пішли перші пілігрими. З'явилися перші відгуки про дорогу, була розроблена перша версія електронної карти маршруту і невеликий путівник з рекомендаціями і контактами по житлу, пам'ятках, кафе, аптеках, храмах і костелах на шляху. Що ще потрібно, щоб вирушити в дорогу?

Інфраструктура на Camino Podolico

Маршрут поки працює в тестовому режимі, але по ньому вже пройшло близько двадцяти людей. Хтось пройшов його повністю, як Руслан Виноградов з Павлограда. Він, як справжній Пілігрим, йде в Сантьяго де Компостела з порога свого будинку і проходить шлях шматочками.

"У минулому 2020 році я почав шлях з дому і пройшов перші 729 км із запланованих до Сантьяго де Компостела майже 5000 км (по Україні майже 1300 км). З 7 по 15 липня 2021 року здійснив перехід з Вінниці до Кам'янця-Подільського за 9 днів 222 км", - пише Руслан.

Киянка Галина Аксьонова першою пройшла по Подільському Каміно, частково під'їжджаючи на транспорті деякі етапи шляху. Ми теж пройшли близько 145 км, частково проїхали на громадському транспорті. Але основні визначні пам'ятки шляху побачили і змогли оцінити можливості та інфраструктуру на шляху.

Фото: Дорогами Поділля (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Маркування поки ще немає - його обіцяють зробити до осені. Але вже є електронна карта для програми Maps.me, на яку нанесений маршрут і основні важливі точки: житло, магазини, кафе, аптеки і пам'ятки.

Також пілігрими можуть завантажити міні-путівник, в якому є телефони готелів, житла в приватному секторі, опис історичних місць, костелів, монастирів і музеїв, які є на шляху. Всі матеріали для мандрівників можна завантажити за посиланням.

Фото: Садиба Северина Орловського в Северинівці. Нині-санаторій (Ірина Савіна/ для РБК-Україна)

Поки триває тестовий режим, туристи, які вже повністю або частково пройшли Camino Podolico, дають зворотний зв'язок, щоб поліпшити маршрут. Багато пілігримів діляться отриманим досвідом в групі Facebook, присвяченій Каміно - так "розлітається" інформація про новий український маршрут.

Фото: Шляхами маршруту (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

"Каміно" в Україні та Іспанії: головні особливості

Крокуючи Поділлям, я мимоволі порівнювала український маршрут і Каміно в Іспанії. І, чесно кажучи, була приємно здивована багатьма моментами.

- Так само як в Іспанії, пілігрими Camino Podolico спочатку отримують паспорта пілігрима (креденсіаль), в яких нудно ставити позначки про проходження ділянок шляху. Печатки вже можна поставити в костелах, а надалі вони з'являться в культурних установах і місцях ночівлі.

Паспорти видають у Вінниці в костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської, або в Барі - в Панській публічній бібліотеці та костелі святої Анни. Також власники паспортів зможуть у день прибуття відвідати низку міських музеїв Кам'янця-Подільського безкоштовно.

Фото: Костел святого Йосипа в Гнівані(Ірина Савіна / для РБК-Україна)

- Після закінчення маршруту (в Барі – половина шляху, або в Кам'янці-Подільському – весь маршрут), можна отримати сертифікат пілігрима (аналог іспанської Компостели).

Велосипедисти зможуть отримати сертифікат тільки в Кам'яннці-Подільському після всього маршруту, який їм потрібно проїхати без перерв.

Фото: Паспорт Пілігрима на Camino Podolico (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

– Природа Поділля не поступається багатьом іспанським ділянкам. Наприклад, на Французькому шляху. Навколо простягаються поля, пагорби, мальовничі річки, доглянуті села.

- На шляху дуже чисто, практично ніде я не помічала сміття, навіть вздовж доріг. У Вінницькій області в кожному селі бачили точки збору пластикових пляшок, а в містечках трохи більше часто зустрічала контейнери для пластику і паперу.

- Маршрут прокладений по другорядних дорогах, уздовж річок і полів, через міста і села. За таким самим принципом будувалися маршрути у Іспанії.

Фото: Маршрут уздовж мальовничих полів Вінниччини(Ірина Савіна / для РБК-Україна)

- В українських селах є магазини і кафе, у багатьох пропонують комплексні обіди від 55 грн (1,8 євро). Для порівняння, обіди для пілігримів в Іспанії я не зустрічала дешевше 6-8 євро за порцію.

– Умови для ночівлі в Україні та в Іспанії, звичайно, різні. В Іспанії пілігрими ночують в альберго - хостелах для паломників, де панує особлива атмосфера паломництва.

У нас поки такого житла немає, але не потрібно забувати, що інфраструктура Каміно в Іспанії з'явилася не за один рік – на це знадобилися десятиліття. Альберго спочатку з'являлися при монастирях, потім - муніципальні, а зі збільшенням попиту і кількості піших туристів на маршрутах з'явилися і приватні.

Звідси - такий великий вибір місць проживання. В Україні поки можна переночувати в міських і сільських готелях, також паломників приймають в монастирях, розташованих в Браїлові і в Барі.

Середня вартість проживання в Україні все ж нижча – від 180 грн за одномісне проживання в готелі при монастирі, від 100 грн – проживання у місцевих жителів, які згодні приймати пілігримів (їх контакти є в путівнику).

Фото: Колодязь у Северинівці (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

- Збираючись пройти Camino Podolico, в принципі можна не брати з собою намет. Але вибір житла поки невеликий, тому тим, хто боїться залишитися без ночівлі, або не встигнути пройти 25-35 км між місцями проживання, намет може знадобитися.

А місць для її установки - величезна кількість. На відміну від Іспанії, де ночувати в наметі заборонено (тільки погодивши з господарями приватних територій), в Україні поспати на березі річки або біля кромки поля – доступне задоволення.

Чи є перспективи у українського "Каміно"

Кому буде цікавий цей маршрут, якщо більшість подорожуючих українців віддають перевагу пакетним турам? Давайте звернемося до статистики: щороку Шляхом святого Якова ходять вже не сотні, а тисячі українських пілігримів.

У "доковідному" 2019-му році до собору прийшло 1052 українці. Насправді бажаючих набагато більше, просто не у всіх є можливості летіти в Іспанію, а хтось побоюється мовних бар'єрів.

Фото: Старий костел у Маньківцях (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Якщо новому маршруту дати розголос не тільки в Україні, а й за кордоном, де тема таких піших походів набагато популярніша, то тут можуть з'явитися і європейські пілігрими.

Їм точно буде цікаво познайомитися з українською самобутньою культурою, наші ціни здадуться їм просто смішними. А для місцевих мешканців, які живуть в містах і селах, розташованих на Camino Podolico, це також не менш цікава тема.

Кожен пілігрим, який прийде в їхнє село чи місто – це не лише можливість поповнити бюджет громади, а ще й відмінний спосіб спілкування та взаємопорозуміння між місцевими жителями та українцями з різних куточків країни.

Зазначимо, раніше ми писали, як пройти частину Лікійської стежки - популярного пішохідного маршруту у Туреччині.

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