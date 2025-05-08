ТОП-9 туристических достопримечательностей, где очереди длиннее самих путешествий: как легко попасть в Тадж-Махал или Колизей

В мире есть самые популярные туристические достопримечательности, где посетители вынуждены стоять в очередях по несколько часов. Однако для тех, кто не хочет терять время, есть простые решения - экскурсии и билеты с приоритетным входом, которые позволяют значительно сократить время ожидания

Как сэкономить свое время и попасть к самым известным туристическим достопримечательностям, рассказывает РБК-Украина.

Тадж-Махал - Агра, Индия

Тадж-Махал занял первое место за самые длинные очереди, в которых посетители могут стоять до 4 часов, чтобы осмотреть мавзолей. В то же время заказ экскурсии через гида позволяет сэкономить впечатляющие 3 часа 45 минут, гарантируя вход за 15 минут. Тадж-Махал (фото: Википедия)

Шато де Версаль - Версаль, Франция

Без плана посетители могут потратить до двух часов на ожидание входа в Версальский замок. Однако, заранее приобретенный билет позволяет пройти через ворота всего за 20 минут, что оставляет больше времени для прогулок по Зеркальному залу и дворцовым садам. Версальский дворец (фото: Википедия)

Галерея Уффици - Флоренция, Италия

Посещение галереи Уффици является обязательным для ценителей искусства, но без билета с ограниченным временем посетители могут ждать до 2 часов 30 минут. Покупка экскурсии позволяет значительно сократить время ожидания - до 20 минут. Галерея Уффици (фото: Википедия)

Колизей - Рим, Италия

Колизей ежегодно привлекает миллионы туристов, которые ждут до 2 часов 30 минут, чтобы попасть внутрь. Благодаря экскурсии с гидом посетители могут значительно сократить время ожидания - до 20 минут. Колизей (фото: Википедия)

Пизанская башня - Пиза, Италия

Пизанская башня привлекает более 5 миллионов посетителей ежегодно. Многим приходится стоять в очереди до 2 часов. Однако бронирование экскурсии позволяет сократить время ожидания до 15 минут. Собор Санта Мария Ассунта и Пизанская башня (фото: Википедия)

Храм Богоматери Помпейской - Помпея, Италия

Святыня Богоматери Помпейской является важным местом паломничества. Благодаря экскурсии с гидом посетители могут сократить время ожидания, которое обычно длится полтора часа, до десяти минут. Смотровая площадка Токийской башни - Токио, Япония

Удивительный панорамный вид на Токио с вершины Токийской башни требует часто долгого ожидания - до часа. Туристические пакеты позволяют избежать очередей и зайти на площадку всего за 5 минут. Токийская башня (фото: Википедия)

Голубой грот - Капри, Италия

Голубой грот Капри, известный своей яркой водой, часто имеет очередь до 1 часа 30 минут. Частные экскурсии на лодке значительно сокращают время ожидания - до 5 минут. Голубой грот (фото: Википедия)

Термальный заповедник Те Пуйя - Роторуа, Новая Зеландия

Те-Пуйя, где можно увидеть грязевые бассейны и познакомиться с культурой маори, привлекает туристов, которые часто ждут до 1 часа 30 минут. Экскурсии позволяют сократить время ожидания на 1 час 20 минут. Термальный заповедник Те Пуйя (фото: GetYourGuide)

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, GetYourGuide, Daily Mail.