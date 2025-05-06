Забудьте о Мадриде и Барселоне: 5 волшебных мест в Испании, о которых туристы даже не догадываются
Испания привлекает миллионы туристов со всего мира своими знаменитыми городами, но Мадрид и Барселона - это лишь небольшая часть того, что может предложить страна.
За пределами шумных туристических центров скрывается настоящая Испания, где можно насладиться аутентичной атмосферой, невероятной архитектурой и природой без очередей, толп и безумных цен.
Какие места в Испании стоят вашего внимания не меньше, чем Мадрид и Барселона, рассказывает РБК-Украина.
Испания известна своими популярными туристическими направлениями, такими как Барселона и Мадрид.
Однако страна также скрывает множество менее известных, но не менее волшебных мест, которые стоит посетить.
Вот пять таких жемчужин, которые предлагают уникальный опыт без толп туристов:
Кадис - старейший город Европы с пляжами и историей
Кадис, расположенный на юго-западе Испании, считается старейшим непрерывно населенным городом Западной Европы.
Его узкие улочки, барочные церкви и побеленные дома создают атмосферу старинного прибрежного города.
Пляж Ла-Калета, окруженный замками Сан-Себастьян и Санта-Каталина, является идеальным местом для отдыха и наслаждения закатом.Вид на Кадис (фото: Википедия)
Мерида - римское наследие в сердце Эстремадуры
Мерида, столица автономного региона Эстремадура, является настоящим музеем под открытым небом. Город сохранил многочисленные римские памятники, включая театр, амфитеатр и храм Дианы.
Эти исторические объекты предоставляют возможность окунуться в атмосферу древнеримской эпохи.Римский мост (фото: Википедия)
Логроньо - гастрономическая столица Ла-Риохи
Логроньо, расположенный в регионе Ла-Риоха, является идеальным местом для любителей вина и гастрономии. Город славится своими тапас-барами и винодельнями, где можно попробовать местные вина мирового уровня.
Прогулка по старинным улочкам Логроньо позволит насладиться аутентичной атмосферой и вкусами региона.Логроньо (фото: Википедия)
Куэнка - средневековый город с висячими домами
Куэнка, расположенная в центральной Испании, известна своими уникальными "висячими домами" (Casas Colgadas), которые нависают над ущельем реки Уэкар.
Эти средневековые сооружения создают впечатляющий архитектурный ансамбль, который занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город также привлекает своими музеями и живописными пейзажами.Пласа-Майор - центральная площадь города (фото: Википедия)
Эстепона - цветочный городок на Коста-дель-Соль
Город Эстепона, расположенный на побережье Коста-дель-Соль, известен своей аутентичной андалузской атмосферой и цветочными улочками.
Город превратился в "сад Коста-дель-Соль" благодаря многочисленным цветочным композициям и озелененным площадям.
Кроме пляжей, Эстепона предлагает посетителям ботанический сад Оркидарио и природные парки для активного отдыха.Побережье Эстепона (фото: Википедия)
Вас может заинтересовать:
- Лучшие пляжи мира в 2025 году - эксперты назвали топ-50 мест
- Этот курорт Италии в 6 раз дешевле Сардинии, но впечатлений будет значительно больше
- Какие интересные города поразят вас в самое сердце в Нидерландах, кроме Амстердама
Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, The Guardian, TravelHob, Metro