Культура чаевых в мире: советы туристам, как не облажаться за границей

В каких странах мира чаевые могут оскорбить персонал (фото: Getty Images)

Планируя путешествие, стоит знать не только о достопримечательностях и законах, но и о местных обычаях, в частности - о чаевых. В некоторых странах они являются обязательными и серьезно влияют на доходы работников сервиса, в других же могут считаться грубостью и оскорбить работников.

В каких странах мира не стоит оставлять чаевые, а в каких наоборот - это обязательно, рассказывает РБК-Украина.

Культура чаевых сильно отличается по миру. Где-то это обязательный знак благодарности за обслуживание, а где-то - нежелательный жест. Перед путешествием важно знать, где и сколько оставлять на чай, чтобы не выглядеть невежливо или не обидеть персонал. Давайте рассмотрим особенности чаевых в разных странах.

Где обязательно оставлять чаевые:

США

Чаевые здесь - часть зарплаты. Многие работники ресторанной и сервисной отрасли получают минимальную ставку (даже меньше установленного минимума), поэтому 15-20% чаевых является нормой. Небольшая сумма (1-2 доллара) также приветствуется как вознаграждение для водителей такси, носильщиков в отелях, работников доставки. Статуя Свободы (фото: Википедия)

Канада

Канадцы разделяют американскую культуру чаевых: в ресторанах, барах и салонах ожидаются 15-20%. Исключение - фастфуд, где чаевые не обязательны. Торонто (фото: Википедия)

Мексика

Из-за низких базовых зарплат чаевые - важное дополнение к доходу. Принято оставлять 10-15% в ресторанах и несколько песо персоналу в отелях. Кафедральный собор Мехико (фото: Википедия)

Египет

"Бакшиш" - национальная традиция. Небольшие чаевые ожидают всюду: в отелях, экскурсоводы, охранники. Сумма зависит от качества сервиса, но обычно это несколько египетских фунтов. Египетские небоскребы (фото: Википедия)

Таиланд

Чаевые не обязательны, однако за отличное обслуживание принято оставлять 10% или округлить сумму. Бангкок (фото: Википедия)

Где оставлять чаевые выборочно:

Италия

Часто в счет включено "coperto" - плата за сервис. Если ее нет, оставляют 5-10%. Чаевые больше нужны в туристических местах. Рим (фото: Википедия)

Испания

Чаевые в барах не обязательны. В ресторанах принято оставлять несколько евро или 5-10% при высоком уровне обслуживания. Пласа Майор (фото: Википедия)

Франция

Закон требует включать 15% сервисного сбора в счет. Однако мелкая сумма (несколько евро) за особо внимательное обслуживание воспринимается положительно. Эйфелева башня (фото: Википедия)

Германия

Округление счета в пользу официанта или 5-10% чаевых является общепринятым стандартом. Берлин (фото: Википедия)

Чехия

Чаевые 10% в ресторанах - общепринятая практика. В барах и кафе достаточно округлить сумму. Пражский град (фото: Википедия)

Где лучше воздержаться от чаевых:

Япония

Чаевые могут обидеть: японцы считают, что качественный сервис должен быть бесплатным, а персонал - гордиться своей работой. Если хотите поблагодарить, лучше вручить небольшой подарок. Токио (фото: Википедия)

Китай

В традиционных заведениях чаевые не приняты, поскольку сервис является частью стоимости услуги. В туристических отелях иногда принимают чаевые, но это исключение. Улица Ванфуцзин, Пекин (фото: Википедия)

Южная Корея

В большинстве сфер чаевые не являются частью культуры, за исключением крупных отелей или туристических туров. Сеул (фото: Википедия)

Австралия

Высокая минимальная зарплата обеспечивает работникам достаточный доход без необходимости в чаевых. Тем не менее только в элитных ресторанах принято оставлять 5-10% за особо высокий уровень обслуживания. Сидней с высоты птичьего полета (фото: Википедия)

Новая Зеландия

Похожая ситуация: чаевые не ожидаются, но доброжелательный жест вознаграждается благодарностью. Набережная центральной части Окленда (фото: Википедия)

Вас может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, CNN Travel, Japan-Guide, Tourism Australia, National Geographic, BBC Travel