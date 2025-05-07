Неизвестная Польша. От песчаных дюн до глубоких озер: куда поехать, чтобы влюбиться в эту страну

9 мест в Польше, которые заставят вас влюбиться в эту страну (фото: Getty Images)

Если вы ищете настоящие впечатления в Польше, вам стоит обратить внимание на места, которые даже сами поляки считают особенными. Морские панорамы, озера, дюны, подземные города и кристально чистые леса - эта подборка изменит ваше представление о Польше.

Что стоит посмотреть в Польше, чтобы почувствовать эту страну и в нее влюбиться, рассказывает РБК-Украина.

1. Морской глаз (Morskie Oko)

Одно из самых красивых и глубоких озер в Татрах. Вода здесь настолько прозрачная, что видно дно даже на глубине. До озера надо идти пешком несколько километров - но пейзажи компенсируют усилия. Озеро расположено в долине Рыбьего Потока на высоте 1395 метров. В древности считалось, что этот "Морской глаз" имеет подземную связь с морем.

В ясные дни можно увидеть невероятное зрелище - в воде отражаются пики гор и это создает иллюзию портала в другой мир. Морской глаз (фото: Википедия)

2. Песчаные дюны в Леби (Słowiński Park Narodowy)

Мини-Сахара в центре Европы, которая внесена в список ЮНЕСКО, как уникальный природный памятник. Передвижные (подвижные) песчаные дюны достигают 30 метров в высоту.

Ветер постоянно меняет ландшафт и гигантские массивы песка могут перемещаться каждый год на несколько метров. Смотришь - и не верится, что это Польша, потому что пейзаж похож на пустыню больше, чем на Балтийское побережье. Дюны в Леби (фото: pomorskie.travel)

3. Мазурские озера (Kraina Tysiąca Jezior)

"Страна тысячи озер" - рай для тех, кто любит спокойствие, воду и природу. Идеально для кемпинга, байдарок или романтического отдыха в деревянном домике у воды. Во многих деревнях сохранились прусские избы, что добавляет этнографического шарма.

Это один из крупнейших пресноводных водных комплексов Европы, объединяющий более 2000 озер, которые соединены каналами. Ежегодно здесь проходит фестиваль шансона и классической музыки под открытым небом. Мазурские озера (фото: Википедия)

4. Шахта соли в Величке (Wieliczka)

Это не просто шахта - это подземный город с церквями, скульптурами и даже озерами, который существует с XIII века и занесен в список ЮНЕСКО.

Все сделано из соли: часовни, скульптуры. Самая известная - часовня святой Книги с хрустальными люстрами из чистой соли. Глубина - более 300 метров. Копальня соли (фото: Википедия)

5. Замок Мальборк (Zamek w Malborku)

Самый большой кирпичный замок Европы, бывшая столица Тевтонского ордена, построенный в XIV веке. Выглядит как локация из фильма о средневековье - и вполне реальный. Комплекс впечатляет своим масштабом, состоит из трех уровней укреплений, с отдельными залами, башнями и мостиками. Замок Мальброк (фото: Википедия)

6. Бещады (Bieszczady)

Дикие Карпаты без толп - это часть Восточных Карпат, которые еще называют "Дикой Польшей". Идеальны для восстановления после городского шума и поиска тишины. Именно здесь часто говорят: "бросить все и поехать в Бещады", потому что здесь нет туристических автобусов, сувениров и торговых точек.

А еще именно здесь находится легендарная Полонина Ветлинская - идеальная для хайкинга с панорамой, открывающейся на десятки километров. В регионе почти нет светового загрязнения, поэтому наблюдать за звездами в Бещадах - лучше всего. Бещады (фото: Википедия)

7. Национальный парк Бебжанский (Biebrzański Park Narodowy)

Место для наблюдения за птицами, болотами и нетронутой природой. Один из крупнейших национальных парков Европы, но он один - из наименее посещаемых. Малолюдно и атмосферно.

Этот парк известен своими болотами, которые сохранились в естественном виде, что является редким для Центральной Европы. Считается "раем" для орнитологов, поскольку здесь более 270 видов птиц, в том числе редких. Национальный парк Бебжанский (фото: Википедия)

8. Казимеж Дольны (Kazimierz Dolny)

Маленький городок на берегу Вислы с художественной душой, который известен с XVI века как центр торговли зерном, но впоследствии он стал магнитом для творческих людей - художников и поэтов. Именно поэтому здесь - галереи, старинная архитектура и спокойствие. Идеальное место для медленного туризма: старинные каменицы, атмосферные кафе, художественные мастерские.

Ежегодно летом здесь проводят Фестиваль документального кино, который собирает кинематографистов со всей Европы. Казимеж Дольны (фото: Википедия)

9. Кальвария Зебжидовская (Kalwaria Zebrzydowska)

Уникальное сакральное место на юге Польши, в Малопольском воеводстве, примерно в 30 км от Кракова. Его часто называют "польским Иерусалимом" из-за специально спроектированной структуры - ландшафт, часовни и путь крестного пути повторяют топографию Святой Земли.

Основана в 1600-х годах воеводой Николаем Зебжидовским как католическое место поклонения и медитаций. Комплекс включает монастырь бернардинцев, базилику Матери Божьей Ангельской и 42 часовни, разбросанные вдоль паломнического маршрута. В 1999 году внесена в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

В Страстную неделю здесь проходит одна из крупнейших в Польше театрализованных реконструкций Страстей Христовых, сочетающая веру, мистерию и глубокую эмоцию. Базилика Святой Марии в Кальварии Зебжидовской (фото: Википедия)

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При написании материала были использованы источники: Polish Tourism Organization (polska.travel), National Geographic Polska, Culture.pl, Lonely Planet, Poland.travel