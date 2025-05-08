ТОП-9 туристичних пам'яток, де черги довші за самі подорожі: як легко потрапити до Тадж-Махалу чи Колізею

У світі є найпопулярніші туристичні пам'ятки, де відвідувачі змушені стояти в чергах по кілька годин. Однак для тих, хто не хоче втрачати час, є прості рішення - екскурсії та квитки з пріоритетним входом, які дозволяють значно скоротити час очікування
Як заощадити свій час та потрапити до найвідоміших туристичних пам'яток, розповідає РБК-Україна.
Тадж-Махал посів перше місце за найдовші черги, в яких відвідувачі можуть стояти до 4 годин, щоб оглянути мавзолей. Водночас замовлення екскурсії через гіда дозволяє заощадити вражаючі 3 години 45 хвилин, гарантуючи вхід за 15 хвилин.
Без плану відвідувачі можуть витратити до двох годин на очікування входу до Версальського замку. Однак, заздалегідь придбаний квиток дозволяє пройти через ворота лише за 20 хвилин, що залишає більше часу для прогулянок Дзеркальною залою та палацовими садами.
Відвідування галереї Уффіці є обов'язковим для поціновувачів мистецтва, але без квитка з обмеженим часом відвідувачі можуть чекати до 2 годин 30 хвилин. Купівля екскурсії дозволяє значно скоротити час очікування - до 20 хвилин.
Колізей щорічно приваблює мільйони туристів, які чекають до 2 годин 30 хвилин, щоб потрапити всередину. Завдяки екскурсії з гідом відвідувачі можуть значно скоротити час очікування - до 20 хвилин.
Пізанська вежа приваблює понад 5 мільйонів відвідувачів щороку. Багатьом доводиться стояти в черзі до 2 годин. Однак бронювання екскурсії дозволяє скоротити час очікування до 15 хвилин.
Святиня Богоматері Помпейської є важливим місцем паломництва. Завдяки екскурсії з гідом відвідувачі можуть скоротити час очікування, яке зазвичай триває півтори години, до десяти хвилин.
Дивовижний панорамний вид на Токіо з вершини Токійської вежі вимагає часто довгого очікування - до години. Туристичні пакети дозволяють уникнути черг і зайти на майданчик лише за 5 хвилин.
Блакитний грот Капрі, відомий своєю яскравою водою, часто має чергу до 1 години 30 хвилин. Приватні екскурсії на човні значно скорочують час очікування - до 5 хвилин.
Те-Пуйя, де можна побачити грязьові басейни та познайомитись з культурою маорі, приваблює туристів, які часто чекають до 1 години 30 хвилин. Екскурсії дозволяють скоротити час очікування на 1 годину 20 хвилин.
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, GetYourGuide, Daily Mail.