Зовсім інакше життя: показали, як виглядає "інший" Єгипет поза курортними готелями

Вирушаючи на відпочинок в екзотичні країни, туристи часто судять про країну за курортами та дивуються як гостинності, так і наполегливому сервісу.

Зрозуміти ставлення до іноземних туристів можна, якщо побачити життя місцевого населення поза курортними локаціями й готелями.

Як виглядає Єгипет "за готелем", побачила під час подорожі турагент Олена Єгорова та описала цей досвід на своїй сторінці в Facebook.

Типове життя єгиптян

Для Олени Єгорової поїздка в Луксор стала вдалою нагодою, щоб подивитися на типове життя єгиптян. Дорога від курорту Марса-Алам до столиці єгипетських фараонів не близька – близько 360 кілометрів.

"Виїжджаємо затемна о 4:30. Дорога порожня, машин мало. Пагорби, пісок і перші промені сонця. Я у напівсні слухаю музику в навушниках і періодично прокидаюся від частих зупинок на блокпостах. Тут все серйозно: суворі обличчя в армійському обмундируванні з автоматами напереваги, ретельна перевірка документів водія", - розповідає про початок поїздки та заходи безпеки в регіоні турагент.

Фото: "Недобудови" в Єгипті (facebook.com/elena.egorova.1238)

В дорозі вона заснула, а відкривши очі, побачила новий пейзаж, що нагадує Шрі-Ланку: пустеля змінилася зеленню і здалася дівчині особливо яскравою після безкрайніх пісків узбережжя.

"В передмісті та в самому Луксорі тече звичайне життя: народ поспішає у своїх справах на возах з осликами, велосипедах і мопедах, зупиняються для бесід і іноді позують для фото", - описує місцевий колорит Олена.

Вона додає, що за мірками Єгипту в Луксорі живуть забезпечені люди. Туристів можуть ввести в оману будинки у вигляді недобудов – насправді, так деякі єгиптяни ухиляються від податків.

"Зазвичай перший поверх житловий, а другий в очікуванні кращих часів, які не настануть ніколи. Не тому, що все так погано, а просто це нормально для місцевого укладу життя", - підказує дівчина.

За її словами, у більш забезпечених і законослухняних громадян маєтки виглядають завершеними.

Фото: Житло заможних єгиптян (facebook.com/elena.egorova.1238)

У нав'язливого сервісу причина - бідність

В єгипетській глибинці у місцевого населення мало доходів, а економічну ситуацію у 2020 році погіршила пандемія. За словами турагента, 26% єгиптян з 90 мільйонів населення живуть за межею бідності, у сільській місцевості бідних – більша частина населення.

У великих містах зарплата становить 150-200 доларів на місяць, а в сільській місцевості 80-100 доларів.

У 2018 році туризм забезпечував роботою 2,5 млн єгиптян. Через пандемію коронавірусу це число значно скоротилося.

"Гід екскурсійного бюро, у якого хороша освіта і відмінна англійська, розповів, що раніше працював в аеропорту Марса-Алам на офісній посаді й отримував всього 130 доларів. А коли на заправці торговець сувенірами не зміг нам нічого продати та попросив яблуко з ланч-боксу, то мені стало зовсім сумно", - поділилася вона.

Фото: Місцеві жителі намагаються прогодувати свої сім'ї (facebook.com/elena.egorova.1238)

Олена Єгорова додає, що люди, які їй зустрічалися, не були неробами. Вони, навпаки, намагаються шукати нові види заробітку, вивчають мови.

"У всіх є сім'ї, і вони намагаються їх прогодувати. Тому я стала менше дратуватися через нав'язливе бажання багатьох що-небудь продати. І це я на той момент не відвідала Ель-Кусейр, де дійсно була шокована побаченою злиденністю в самому центрі", - ділиться турагент.

Надії на туризм

Через пандемію в Єгипті втратили велику частку туристів – в основному, з Великобританії та Німеччини. У 2020 році Єгипет відвідали 3,5 млн туристів, з них 730 тисяч українців.

Фото: Готель в Луксорі (palisadehotelyubacity.com)

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Єгипетський центр економічних досліджень спрогнозував відновлення туристичного ринку країни в першій половині 2021 року. Експерти очікують, що у щомісяця країну будуть прилітати по півмільйона туристів.

Поки ж у боротьбі за туристів готелі на морських курортах рекордно знижують ціни – до 14 доларів за ніч в 5* в Хургаді.

Шарм-ель-Шейх по-своєму бореться за туристів – курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з чотирма блокпостами з боку пустелі. Крім захисту від проникнення бойовиків з півночі країни, стіна відокремлює туристичні райони від бідних сіл із місцевим населенням, розташованих на околицях міста.

Нагадаємо, ми писали, як злива затопила готелі на популярному єгипетському курорті.

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