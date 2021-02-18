Совсем иная жизнь: показали, как выглядит "другой" Египет вне курортных отелей

Отправляясь на отдых в экзотические страны, туристы часто судят о стране по курортам и удивляются как гостеприимности, так и настойчивому сервису.

Понять отношение к иностранным туристам можно, если увидеть жизнь местного населения вне курортных локаций и отелей.

Как выглядит Египет "за отелем", увидела во время путешествия турагент Елена Егорова и описала этот опыт на своей странице в Facebook.

Типичная жизнь египтян

Для Елены Егоровой поездка в Луксор стала удачным случаем, чтобы посмотреть на типичную жизнь египтян. Дорога от курорта Марса-Алам до столицы египетских фараонов не близкая – около 360 километров.

"Выезжаем затемно в 4:30. Дорога пустая, машин мало. Холмы, песок и первые лучи солнца. Я в полусне слушаю музыку в наушниках и периодически просыпаюсь от остановок на частых блокпостах. Тут все серьезно: суровые лица в армейском обмундировании с автоматами наперевес, тщательная проверка документов водителя", - рассказывает о начале поездки и мерах безопасности в регионе турагент.

Фото: "Недострои" в Египте (facebook.com/elena.egorova.1238)

В дороге она уснула, а открыв глаза, увидела новый пейзаж, напоминающий Шри-Ланку: пустыня сменилась зеленью и показалась девушке особенно яркой после бескрайних песков побережья.

"В предместье и в самом Луксоре течет обычная жизнь: народ спешит по своим делам на повозках с осликами, велосипедах и мопедах, останавливаются для бесед и иногда позируют для фото", - описывает местный колорит Елена.

Она добавляет, что по меркам Египта в Луксоре живут обеспеченные люди. Туристов могут ввести в заблуждение дома в виде недостроев – на самом деле, так некоторые египтяне уклоняются от налогов.

"Обычно первый этаж жилой, а второй в ожидании лучших времён, которые не наступят никогда. Не потому, что все так плохо, а просто это нормально для местного уклада жизни", - подсказывает девушка.

По ее словам, у более обеспеченных и законопослушных граждан усадьбы выглядят завершенными.

Фото: Жилье состоятельных египтян (facebook.com/elena.egorova.1238)

У навязчивого сервиса причина - бедность

В египетской глубинке у местного населения мало доходов, а экономическую ситуацию в 2020 году усугубила пандемия. По словам турагента, 26% египтян из 90 миллионов населения живут за чертой бедности, в сельской местности бедных – больше половины населения.

В крупных городах зарплата составляет 150-200 долларов в месяц, а в сельской местности 80-100 долларов.

В 2018 году туризм обеспечивал работой 2,5 млн египтян. Из-за пандемии коронавируса это число значительно сократилось.

"Гид экскурсионного бюро, у которого хорошее образование и отличный английский, рассказал, что раньше работал в аэропорту Марса-Алам на офисной должности и получал всего 130 долларов. А когда на заправке торговец сувенирами не смог нам ничего продать и попросил яблоко из ланч-бокса, то мне совсем стало грустно", - поделилась она.

Фото: Местные жители пытаются прокормить свои семьи (facebook.com/elena.egorova.1238)

Елена Егорова добавляет, что повстречавшиеся ей люди не были бездельниками. Они наоборот стараются искать новые виды заработка, изучают языки.

"У всех есть семьи, и они пытаются их прокормить. Поэтому я стала меньше раздражаться из-за навязчивого желания многих что-нибудь продать. И это я на тот момент не посетила Эль-Кусейр, где действительно была шокирована увиденной нищетой в самом центре", - делится турагент.

Надежды на туризм

Из-за пандемии в Египте потеряли большую долю туристов – в основном, из Великобритании и Германии. В 2020 году Египет посетили 3,5 млн туристов, из них 730 тысяч – украинцев.

Фото: Отель в Луксоре (palisadehotelyubacity.com)

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Египетский центр экономических исследований спрогнозировал восстановление туристического рынка страны в первой половине 2021 года. Эксперты ожидают, что в ежемесячно страну будут прилетать по полмиллиона туристов.

Пока же в борьбе за туристов отели на морских курортах рекордно снижают цены – до 14 долларов за ночь в 5* в Хургаде.

Шарм-эль-Шейх по-своему борется за туристов – курортный город обнесли 36-километровой стеной с четырьмя блокпостами со стороны пустыни. Кроме защиты от проникновения боевиков с севера страны, стена отделяет туристические районы от бедных сел с местным населением, расположенных на окраинах города.

Напомним, мы писали, как ливень затопил отели на популярном египетском курорте.

Также сообщалось, почему туры в Египет могут существенно подорожать.