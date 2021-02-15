Дешевше Азовського моря: у готелях Єгипту пропонують значні знижки для туристів

Фото: Один з готелів у Хургаді (oteliana.com)

В Хургаді вартість відпочинку знизилася до 14 доларів за добу

Єгипетські курорти продовжують шукати способи залучити більше туристів. Готелі на узбережжі Червоного моря змагаються у зниженні цін в середині лютого, повідомляє видання Egypt Independent.

Уточнюється, що в Хургаді ціна за проживання за системою "все включено" в п'ятизіркових готелях знизилися до 14 доларів за ніч. Це – менш як 400 гривень. Немало експертів ринку відзначають, що таких цін влітку в Україні навіть на "дешевому" Азовському морі в номерах з кондиціонером та харчуванням було не знайти.

Як знижуються ціни

Туристичний і готельний сектор курортного регіону на Червоному морі страждає через триваюче зниження цін між готелями й компаніями, які організовують туристичні послуги.

Останнім часом ціна тижневого відпочинку в Хургаді знизилася до 300-350 євро, включаючи авіапереліт. При цьому рекордні знижки торкнулися п'ятизіркових готелів: там за системою "все включено" можна оселитися всього за 14 доларів за ніч.

Фото: Ціна за 7-денний відпочинок у лютому знизилася до 300-350 євро з перельотом (скріншот з сайту booking.com)

Між тим, сезон грандіозних знижок в Хургаді оголосили ще в лютому – акції обіцяли продовжити до 20 лютого. Тоді повідомлялося про зниження цін на 30-50% - до 102 доларів на добу в п'ятизіркових готелях, і до 38 доларів – в чотиризіркових.

Співробітник одного з готелів Хургади Хоссам Салех розповів, що для залучення туристів адміністрації додають бонуси та спеціальні пропозиції: додавання безкоштовної ночі до триденного бронювання або безкоштовне бронювання для дітей до 12 років.

Готелям можуть заборонити різко знижувати ціни

Місцеві туристичні компанії продовжують відчувати нестачу туристів. Зокрема, через припинення польотів з Німеччини та Великої Британії.

Поки ж єгипетські чиновники стурбовані ціновою політикою курортів. Вони вважають, що різке зниження цін завдає серйозної шкоди туристичному сектору.

Депутат Сайед Кассем звернувся до Міністерства туризму з пропозицією створити механізм ціноутворення на номери у туристичному секторі та закликав відомство заборонити готелям застосовувати різке зниження цін.

Фото: Деякі експерти вважають, що кардинальне зниження цін - ознака недобросовісної конкуренції (скріншот з сайту booking.com)

Про маніпуляції з цінами заявляють і в місцевих туристичних компаніях. Так, директор туркомпанії в Хургаді Мохамед Хамза вважає, що зниження вартості номерів створює недобросовісну конкуренцію між готелями. При цьому кожен готель прагне залучити достатню кількість туристів, щоб компенсувати свої накладні витрати й уникнути звільнень персоналу.

Раніше повідомлялося, що при дозволеній завантаженні готелів у 50% саме в Хургаді деякі готелі заповнені лише на 10% від наявності номерів.

Скільки коштує відпочинок у Хургаді в лютому

Які ціни на тури в Хургаду з Києва сьогодні? РБК-Україна вивчило найактуальніші пропозиції від українських туроператорів.

У туристичної компанії "Пілігрим" тиждень відпочинку в Хургаді обійдеться від 266 євро для одного туриста в 4* готелі з "all inclusive" з вильотом 19 лютого. У 5* готелі в Хургаді – від 286 євро (483 євро за двох) з вильотом 17 лютого.

У мережі агенцій "Поїхали з нами" 7 ночей в 5* з харчуванням "все включено" для одного обійдеться у 9971 гривню (295 євро) з вильотом 17 лютого, і у 9899 гривень (294 євро) в 4* готелі з вильотом 19 лютого. З вильотом 24 лютого можна провести тиждень в Хургаді за 329 євро з людини у 5* готелі.

Фото: У лютому з Києва до Єгипту можна вирушити на відпочинок за ціною від 250 євро за одного туриста (скріншот з сайту booking.com)

У туристичної компанії Farvater тижневий відпочинок для одного у 4* готелі в Хургаді можна знайти за 9015 гривень (267 євро), і за 9392 гривень (280 євро) в 5* з вильотом 17 лютого.

Для поїздки в Єгипет потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до вильоту. Багато туроператорів компенсують вартість тесту. По прильоту в аеропорту Єгипту можна здати тест за 30 доларів. Від тестування звільнені діти до 6 років.

Зазначимо, раніше ми писали, чому тури до Єгипту можуть суттєво подорожчати.

Також повідомлялося, що злива затопила готелі на популярному єгипетському курорті.