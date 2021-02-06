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Кардинальні зміни: що буде з цінами на тури до Єгипту

Субота 06 лютого 2021 07:35
Кардинальні зміни: що буде з цінами на тури до Єгипту
Фото: Відпочинок у Єгипті (booking.com)
Автор: Марина Казакова

Інтерес до курорту Марса-Алам продовжує зростати

Відпочинок у Єгипті традиційно має попит серед українців навіть під час карантинних обмежень.

Досить довго ціни на путівки до цієї країни залишалися доволі низькими, і можна було знайти немало акційних пропозицій. Проте найближчим часом тури можуть подорожчати. Давайте розберемося, чому це може відбутися. Але спершу розповім трохи про загальні особливості відпочинку у Єгипті цього року.

Тепла зима та популярність "нового" курорту

З початку року попит на тури до Єгипту зріс. Причина - продовження карантину та знижені ціни на тури. Наприклад, ціна за турпакет з авіаперельотом на 7 ночей до Хургади у той період легко можна було знайти за ціною від 8500 грн з людини у чотиризірковому готелі.

Також популярнішим став відпочинок великою компанією. Якщо раніше до Єгипту в основному їздили однією сім'єю, то зараз частіше подорожують декілька родин разом. Така тенденція притаманна не лише для молоді: путівки на кілька пар активно бронюють і для відпочинку з дітками.

Кардинальні зміни: що буде з цінами на тури до ЄгиптуФото: Марса-Алам приваблює непоганим сервісом та яскравим дайвінгом (uk.wikipedia.org)

Цьогорічна зима у Єгипті видалася теплою. Туристи, які відпочивали у Хургаді, навіть купалися у морі. І це при тому, що Хургада вважається холодним зимовим курортом Єгипту. Також хочу зазначити ріст попиту на відпочинок до Марса-Аламу. Зараз і до літа щосуботи здійснюється прямий переліт на цей курорт.

Чому туристи віддають перевагу курорту Марса-Алам? В першу чергу - через красиве море і наявність там великої кількості морських жителів, які можна роздивитися в деталях. Тут є і морські черепахи, і морські корови, чудові рифи. Оскільки цей курорт вже оцінили чехи, швейцарці, поляки та німці, то й сервіс і рівень обслуговування - відповідний.

Ціни на тури в Єгипет зростуть вже найближчим часом

Днями російська делегація проінспектувала курорти Шарм-ель-Шейху та Хургади.

За даними моїх джерел, готовність обох курортів приймати росіян вже схвалено. Зараз обговорюють дати відновлення прямого авіасполучення. Але як це вплине на нас?

Фото: Фото одного з готелів Єгипті від туристів, які поїхали туди взимку (Марина Казакова)

В першу чергу вплине тим, що ціни на відпочинок у Єгипті для наших туристів зростуть мінімум на 30-40%. Без жартів! Як саме підвищиться ціна? Давайте проаналізуємо на прикладі одного з турів до Хургади.

Готель Dana Beach Resort 5* на 7 ночей з вильотом із Києва коштує 27 627 грн. Виліт із Москви - 42 049 грн в той самий готель. Різниця у ціні - 14 422 грн. Тури з Москви - значно дорожчі.

Звичайно, потрібно зважити на факт суттєвої різниці у дальності польоту. Москва розташована на 689 кілометрів далі від Хургади у порівнянні із Києвом. Проте це все одно не обгрунтовує різницю в ціні, яка складає цілих 52%.

Кардинальні зміни: що буде з цінами на тури до ЄгиптуФото: Зима 2021 року в Єгипті видалася теплою (Марина Казакова)

Тож якщо ви зібрались летіти до Єгипту на дитячі канікули або травневі свята, то зараз найкращий час для бронювання. До того ж, за умови раннього бронювання туристам часто пропонується можливість сплатити тільки 30% від вартості путівок, а решту - вже безпосередньо перед вильотом.

Але у підсумку хочу сказати, що Єгипет - унікальна країна, де за невеликі гроші у порівнянні з іншими країнами достойно відпочити може кожен.

Нагадаємо, раніше ми писали, як з'явився популярний курорт Малса-Алам в Єгипті.

Також повідомлялося, куди українські туристи зможуть поїхати у відпустку цього літа.

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