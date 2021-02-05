Аномальне явище: злива затопила готелі на єгипетському курорті

Фото: Гроза в Шарм-ель-Шейху (колаж РБК-Україна)

У Шарм-ель-Шейху пройшла сильна гроза з блискавками

На єгипетському курорті сталося вкрай рідкісне погодне явище – злива з грозою і блискавками, яка затопила вулиці й готелі. Відео негоди з'явилося в соцмережах.

Вчора, 4 лютого, на район Шарм-ель-Шейха ринула злива з грозою. Очевидці кажуть, що в місті затопило вулиці, вода потрапила на нижні поверхи готелів, в результаті чого сталося відключення електрики, води і інтернету.

"Катаклізм" на курорті

Відео і фотографії зливи туристи публікують в соцмережах. На кадрах видно, як на тлі темного неба над пальмами розходяться блискавки. На відео видно потоки води, що мчать з великою швидкістю вулицями Шарм-ель-Шейха.

"В ніч з 3 на 4 лютого в Шарм-ель-Шейху стався катаклізм, за словами місцевих, – злива з ураганом, після якого на ранок лишилися великі калюжі і замулені дороги", - розповіла РБК-Україна українка Олена Балан, яка зимує у курортному місті.

Фото: Відпочинок в Шарм-ель-Шейху (mochileiros.com)

За її словами, в більшій частині міста вночі зникла електрика, вода, інтернет. Жителі вночі в пітьмі прибирали воду в будинках.

"Сусіди казали, що гроза захопила навіть Дахаб в сотні кілометрів від Шарма. Для Єгипту така погода сприймається як кінець світу – зливи настільки велика рідкість, що ніякої системи відводу води немає – затоплює не тільки дороги, але і житло", - зазначила вона.

Також значно постраждали вулиці Старого міста – в них потекла вода з брудом з пустелі.

Відео: Потоки на вулицях Шарм-ель-Шейху в Єгипті (YouTube/Tetova News)

Як постраждали готелі з туристами

Тим часом туристи в готелях навряд чи злякалися грози з блискавками, але явно здивувалися такому явищу в пустелі. В соцмережах вже з'явилося відео, як вода тече по підлозі перших поверхів в готелях, і які наслідки буря залишила на території навколо готелів.

Одне з таких відео опубліковано в одній з груп Facebook, присвяченій туристичній тематиці. У публікації видно, як працівники готелю Rehana Sharm Resort, Aqua Park&Spa 4* прибирають воду в холі та на території біля басейну. У коментарях до публікації інші учасники групи додають, що постраждали багато готелів. Наприклад, IL Mercato.

Відео: Наслідки зливи в Єгипті (facebook.com/Галя Балувана)

Між тим, туристичні агенти кажуть, що погода на відпочинок туристів не вплинула.

"Мої туристи саме відпочивають там в готелі Four Seasons. Їх особливо не зачепило - готель каскадний, все в море пішло. Писали звідти: "Блискавка і злива. Басейни брудні, море теж. Але вже трохи краще", - розповідає РБК-Україна Марина Казакова, засновниця турагентства Kazakovs Travel.

Не скаржилися також туристи і в Олесі Маніної з компанії "Подорож у мрії".

"Туристи не скаржилися і не ділилися враженнями. Але знаю, що у деяких готелях були брудні басейни і вода потрапила в номери на нижніх поверхах. Працівники готелю швидко впоралися з неполадками", - зазначає вона.

Фото: Один із затоплених готелів (booking.com)

За словами турагента, така сильна злива сталася вперше за п'ять років. Звичайні дощі в Єгипті бувають лише кілька разів на рік.

"На наступний день погода вже була гарна для відпочинку на морі - тепло і світило сонце. Взагалі ця зима доволі тепла, погода відмінна. Вода 22-23 градуси тепла, повітря близько 27-28 градусів вдень", - поділилася спостереженнями Олеся Маніна.

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