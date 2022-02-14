"Занадто багато людей". У яких містах після пандемії хочуть бачити менше туристів

Туризм у світі відроджується після чергової хвилі пандемії – все більше локацій знімають суворі обмеження для мандрівників. При цьому в багатьох локаціях жителі все ж не раді туристам.

У деяких популярних містах збираються обмежувати кількість відвідувачів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як постраждав туризм від пандемії

За даними Всесвітньої туристичної організації, пандемія коронавірусу завдала індустрії туризму величезний удар: кількість міжнародних прибуттів скоротилася більш ніж на 70% в порівнянні з рівнем 2019 року.

При цьому в 2021 році в порівнянні з 2020 роком кількість туристів збільшилася всього на 4% - це лише 15 мільйонів прибуттів.

Крім того, в галузі виникають нові проблеми через нові обмеження на подорожі у відповідь на штам "Омікрон".

Але при цьому багато місць, які до пандемії були "забиті" туристами, тепер намагаються оживити прибутковий сектор туризму, але з меншою кількістю відвідувачів.

У яких країнах туристичні міста планують скоротити число туристів?

Кіото, Японія

Чиновники в колишній столиці Японії Кіото під час пандемії натякали на необхідність скоротити кількість туристів у місті.

Фото: Туристична пам'ятка в Кіото (unsplash.com/eleonora-albasi)

"Кіото - не туристичне місто", - заявив у 2020 році мер міста Дайсаку Кадокава.

А менеджер одного з готелів Ая МакКінлі розповіла ABC: їй не терпиться побачити мандрівників, проте деякі місцеві жителі сподіваються, що туристи після пандемії будуть більш ввічливі.

За її словами, багатьом жителям не подобалося, скільки туристів користувалися громадським транспортом, а місцеві пасажири часто не могли зайняти місця. Також японців бентежили погані манери мандрівників, хоча таких гостей була лише невелика частина.

"Ми просто хочемо, щоб вони краще розуміли культуру Кіото і дотримувалися правил", - сказала вона.

Національна туристична організація Японії заявила, що для боротьби з надмірним туризмом країна просуває менш відомі райони та заходи на свіжому повітрі.

Балі, Індонезія

На острові Балі бізнес чекає на повернення туристів, а місцева влада більш гостинна, ніж в інших популярних місцях.

На початку лютого вперше за два роки туристична локація знову відкрилася для повністю вакцинованих мандрівників з усіх країн.

Відвідувачі повинні пройти п'ятиденну самоізоляцію в одному з п'яти 5* карантинних готелів.

Міністр-координатор Індонезії з морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан заявляв минулого року, що уряд хоче залучити тільки "якісних" туристів після відкриття.

"Ми будемо прагнути до якісного туризму на Балі, тому ми не дозволимо туристам в'їжджати, як тільки в найближчому майбутньому буде офіційно прийнятий план відкриття для міжнародних мандрівників", - цитувало чиновника The Bali Sun.

Фото: На Балі сподіваються на заможних туристів (booking.com)

Пізніше це назвали непорозумінням.

"Малися на увазі відвідувачі, які не підкоряються правилам або протоколам, що стосуються охорони здоров'я, закону та імміграції", - заявив його прес-секретар в місцевих ЗМІ.

Прага, Чеська Республіка

Місто щорічно відвідують майже 8 мільйонів людей, через що мер Праги висловив стурбованість зростанням туризму.

У жовтні 2020 року Прага представила нову туристичну стратегію, щоб збалансувати економічні вигоди від туризму з потребами жителів міста.

"Занадто багато людей приїжджає тільки для дуже невеликої кількості локацій і будівель. Ті, хто хоче отримати прибуток від присутності туристів, погіршують ситуацію", - заявив у 2019 році мер Павло Цизинський.

Центр міста став переповненим, що створило навантаження на місцевих жителів. Місцеві також скаржилися на п'яних туристів.

Мер збирався скоротити кількість відвідувачів пабів, обмежити час подачі алкоголю і переключити увагу туристів на інші, менш відомі частини міста.

Фото: Прага страждає від надмірного туризму (unsplash.com/anthony-delanoix)

"Ми не хочемо відкривати бари. Не хочемо, щоб іноземці з усієї Європи приїжджали сюди, щоб випити", - сказав тодішній прем'єр-міністр Андрій Бабіш у 2021 році.

Зараз Prague City Tourism збирає дані, щоб краще зрозуміти смаки та інтереси туристів.

Венеція, Італія

Протягом всієї пандемії венеціанці гуляли вулицями свого міста без звичайних натовпів туристів. До цього місто приваблювало близько 25 мільйонів відвідувачів на рік.

Це число стурбувало місцевих чиновників і розчарованих жителів, які масово покинули місто, де залишилося близько 50 000 жителів у порівнянні з приблизно 170 тисячами в 1950-х роках.

Явище назвали "овертуризмом" ("надмірний туризм") – коли локації переповнені туристами, яких більше, ніж місцевих жителів.

У спробі скоротити кількість туристів з денних відвідувачів Венеції буде стягуватися плата до 10 євро (16 доларів) за в'їзд, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро сказав, що збір зробить туризм в місті більш стійким.

"Я очікую протестів, судових позовів, всього... але я зобов'язаний зробити це місто придатним для життя для тих, хто його населяє, а також для тих, хто хоче його відвідати", - сказав він у вересні.

Фото: Венеція - надзвичайно популярне місто (pixabay.com)

Владі ще належить вирішити з приводу ліміту гостей і коли вступлять в силу нові правила. Називаються терміни - кінець 2022 року або початок 2023-го.

Амстердам, Нідерланди

Амстердам - ще одне місто, яке сподівається зменшити кількість некультурних туристів. За повідомленнями місцевих ЗМІ, влада взялася за туристів, які напиваються і сплять у своїх машинах, і посилили патрулювання в жвавих районах, особливо у вихідні дні.

"Ми не хочемо повертатися до того, що ми бачили до пандемії, коли масові скупчення людей в кварталі червоних ліхтарів і міських розважальних зонах спричиняли незручності жителям", - заявила мерія Амстердама в минулому році.

Відзначається, що гості, які поважають Амстердам і амстердамців, завжди були бажаними гостями і, звичайно ж, залишаться такими.

"Гості, які нешанобливо ставляться до наших жителів і спадщини, не вітаються. У нас є для них повідомлення: не приїжджайте в Амстердам", - звернулися чиновники.

Том ван дер Лей, глава голландської туристичної компанії Toms Travel Tours, сказав, що місту необхідно відмовитися від типу туризму, який перетворює місто в "один великий парк атракціонів просто неба".

Фото: Влада взялася на туристів в Амстердамі, які ночують в автомобілях (unsplash.com/daniel-klein)

"У них немає прив'язки до міста, вони не приносять ніяких грошей і ніяких податків - це зловживання містом", - сказав він.

Він зазначив, що Амстердам не був побудований для одночасного прийому такої кількості туристів. Місту необхідно перейти до сталого туризму.

Барселона і Майорка, Іспанія

У 2014 році Барселону відвідали приблизно 27 мільйонів туристів, половина з яких залишалася на ніч. Місто з населенням 1,3 мільйона людей страждало від нестачі житла протягом багатьох років, а зростання числа туристів посилило проблему.

По всьому місту підняли орендну плату, оскільки домовласники виявили, що можуть заробити набагато більше від іноземців, ніж від місцевих жителів.

У травні минулого року управління туризму Барселони випустило застосунок для туристів, який в режимі реального часу показує, чи зайняті популярні пам'ятки.

Генеральний директор з туризму Барселони Едуард Торрес сказав, щозастосунок "підвищить стійкість" перед обличчям мінливих вимог відвідувачів, щоб запобігти стовпотворіння в популярних місцях.

Фото: Колоритне місто Барселона виявилося переповненим туристами (unsplash.com/enes-f)

Мер Кальвії, популярного міста з населенням близько 50 тисяч людей на острові Майорка Альфонсо Родрігес Бадаль сказав, що туризм після пандемії в його районі повинен бути зосереджений на екологічній, економічній та соціальній стійкості.

"Ми не можемо продовжувати вимірювати туристичні сезони лише мільйонами туристів і перебуванням на рік. Ми також не повинні нарощувати ці показники з року в рік ", - зазначив чиновник.

Як міста можуть боротися з надмірним туризмом

Надмірний туризм нещодавно став проблемою в деяких містах, які до пандемії були "переповнені" туристами, сказала експерт зі сталого туризму з Університету Гріффіта Сюзанна Беккен.

За її словами, влада може вирішити проблему надмірного туризму трьома способами:

збору; боротьбою з поганою поведінкою туристів; роботою з туристичною індустрією, щоб послабити тиск на напрямки.

На її думку, співпраця з туристичними компаніями щодо скорочення числа відвідувачів є найбільш ефективним способом зниження навантаження на напрямки.

Наприклад, Дубровник вдвічі скоротив кількість круїзних лайнерів, які допускають в місто.

"Ймовірно, це більш ефективно в тих областях, де попит настільки великий, що доводиться скорочувати конвеєр", - зазначила професор.

При цьому навчання туристів манерам і введення зборів з мандрівників не сильно знижують конфлікти між місцевими жителями і туристами. Кроки такого роду повинні бути частиною "портфеля заходів", щоб зробити туризм стійким.

Фото: Через туристів житло для жителів Барселони подорожчало (pixabay.com)

Професор Бекен пояснила, що стійкий туризм поважає соціальні кордони локації, не підриває її культуру і враховує екологічні фактори, такі як вуглецевий слід і вплив на біорізноманіття.

"Є деякі країни або навіть напрямки всередині країн, які дуже хочуть не повертатися до старих моделей туризму", - сказала вона.

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