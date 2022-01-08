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Сплата за в'їзд в місто. Італія суттєво обмежує кількість туристів у Венеції

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Субота 08 січня 2022 16:17
Сплата за в'їзд в місто. Італія суттєво обмежує кількість туристів у Венеції Фото: Венеція (unsplash.com/federico-beccari)
Автор: Катерина Гончарова

У країні вважають, що більша кількість гостей, які перебувають у Венеції одночасно, шкодить місту

Влада Італії оголосила, що вводить обмеження на кількість людей, які можуть одночасно відвідувати Венецію. Таке рішення прийнято в спробі зменшити масовий туризм у місті. Про це повідомляє Euronews.

Дані туристичної статистики показують, що до цього моменту близько 100 000 туристів могли перебувати на вулицях і площах Венеції щодня. Проте вже через кілька тижнів вже не можна буде відвідувати місто вільно.

У 2022 році мандрівники зможуть відвідати місто тільки після того, як забронюють онлайн квитки за 5 євро. Квитки будуть дійсні тільки протягом одного дня.

"Мета полягає в тому, щоб перешкодити одноденному туризму, туристичному напливу, коли гості прибувають і їдуть в один і той же день, що стомлює і напружує місто, і замість цього потрібно заохочувати більш повільний туризм", - пояснив Сімоне Вентуріні, заступник мера міста з питань туризму.

Повідомляється, що ворота біля Венеції вже з'явилися, і незабаром закриють основні під'їзди до історичних локацій. П'ятсот камер стежитимуть за потоком відвідувачів, постійно транслюючи кадри з вулиць у пошуках заблукалих туристів.

Поліція також зможе встановлювати особи людей в режимі реального часу завдяки даним з мобільних телефонів.

"Якщо ми введемо дані в агреговану анонімну форму, то зможемо точно побачити, хто ці люди: 977 іноземців, 800 італійців, 135 жителів і 139 пасажирів", - розповіла Марія Тереза Маньєро, заступник начальника поліції Венеції.

Однак система також налаштована на те, щоб місцеві жителі могли вільно пересуватися, повідомляє Reutes.

Зазначимо, раніше ми писали, чому Венеція планує обмежить кількість туристів.

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