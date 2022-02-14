"Слишком много людей". В каких городах после пандемии хотят видеть меньше туристов

Туризм в мире возрождается после очередной волны пандемии – все больше локаций снимают строгие ограничения для путешественников. При этом во многих локациях жители все же не рады туристам.

В некоторых популярных городах собираются ограничивать количество посетителей.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как пострадал туризм от пандемии

По данным Всемирной туристической организации, пандемия коронавируса нанесла индустрии туризма огромный удар: количество международных прибытий сократилось более чем на 70% по сравнению с уровнем 2019 года.

При этом в 2021 году по сравнению с 2020 годом количество туристов увеличилось всего на 4% - это лишь 15 миллионов прибытий.

Кроме того, в отрасли возникают новые проблемы из-за новых ограничений на путешествия в ответ на штамм "Омикрон".

Но при этом многие места, которые до пандемии были "забиты" туристами, теперь пытаются оживить прибыльный сектор туризма, но с меньшим количеством посетителей.

В каких странах туристические города планируют сократить число туристов?

Киото, Япония

Чиновники в бывшей столице Японии Киото во время пандемии намекали на необходимость сократить количество туристов в городе.

Фото: Туристическая достопримечательность в Киото (unsplash.com/eleonora-albasi)

"Киото - не туристический город", - заявил в 2020 году мэр города Дайсаку Кадокава.

А менеджер одного из отелей Ая МакКинли рассказала ABC: ей не терпится увидеть путешественников, однако некоторые местные жители надеются, что туристы после пандемии будут более вежливы.

По ее словам, многим жителям не нравилось, сколько туристов пользовались общественным транспортом, а местные пассажиры часто не могли занять места. Также японцев смущали плохие манеры путешественников, хотя таких гостей была лишь небольшая часть.

"Мы просто хотим, чтобы они лучше понимали культуру Киото и следовали правилам", - сказала она.

Национальная туристическая организация Японии заявила, что для борьбы с чрезмерным туризмом страна продвигает менее известные районы и мероприятия на свежем воздухе.

Бали, Индонезия

На острове Бали бизнес ждет возвращения туристов, а местные власти более гостеприимны, чем в других популярных местах.

В начале февраля впервые за два года туристическая локация вновь открылась для полностью вакцинированных путешественников из всех стран.

Посетители должны пройти пятидневную самоизоляцию в одном из пяти 5*карантинных отелей.

Министр-координатор Индонезии по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан заявлял в прошлом году, что правительство хочет привлечь только "качественных" туристов после открытия.

"Мы будем стремиться к качественному туризму на Бали, поэтому мы не позволим туристам въезжать, как только в ближайшем будущем будет официально принят план открытия для международных путешественников", — цитировало чиновника The Bali Sun.

Фото: На Бали надеются на состоятельных туристов (booking.com)

Позже это назвали недоразумением.

"Имелись в виду посетители, которые не подчиняются правилам или протоколам, касающимся здравоохранения, закона и иммиграции", - заявил его пресс-секретарь в местных СМИ.

Прага, Чешская Республика

Город ежегодно посещают почти 8 миллионов человек, из-за чего мэр Праги выразил обеспокоенность ростом туризма.

В октябре 2020 года Прага представила новую туристическую стратегию, чтобы сбалансировать экономические выгоды от туризма с потребностями жителей города.

"Слишком много людей приезжает только для очень небольшого количества локаций и зданий. Те, кто хочет получить прибыль от присутствия туристов, ухудшают ситуацию", - заявил в 2019 году мэр Павел Цизинский.

Центр города стал переполненным, что создало нагрузку на местных жителей. Местные также жаловались на пьяных туристов.

Мэр собирался сократить количество посетителей пабов, ограничить время подачи алкоголя и переключить внимание туристов на другие, менее известные части города.

Фото: Прага страдает от чрезмерного туризма (unsplash.com/anthony-delanoix)

"Мы не хотим открывать бары. Не хотим, чтобы иностранцы со всей Европы приезжали сюда, чтобы выпить", - сказал тогдашний премьер-министр Андрей Бабиш в 2021 году.

Сейчас Prague City Tourism собирает данные, чтобы лучше понять предпочтения и интересы туристов.

Венеция, Италия

На протяжении всей пандемии венецианцы гуляли по улицам своего города без обычных толп туристов. До этого город привлекал около 25 миллионов посетителей в год.

Это число обеспокоило местных чиновников и разочарованных жителей, которые массово покинули город, где осталось около 50 000 жителей по сравнению с примерно 170 тысячами в 1950-х годах.

Явление назвали "овертуризмом" ("чрезмерный туризм") – когда локации переполнены туристами, которых больше, чем местных жителей.

В попытке сократить количество туристов с дневных посетителей Венеции будет взиматься плата до 10 евро (16 долларов) за въезд, сообщало РБК-Украина накануне.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро сказал, что сбор сделает туризм в городе более устойчивым.

"Я ожидаю протестов, судебных исков, всего… но я обязан сделать этот город пригодным для жизни для тех, кто его населяет, а также для тех, кто хочет его посетить", - сказал он в сентябре.

Фото: Венеция - чрезвычайно популярный город (pixabay.com)

Властям еще предстоит решить по поводу лимита гостей и когда вступят в силу новые правила. Называются сроки – конец 2022 года или начало 2023-го.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам — еще один город, который надеется уменьшить количество некультурных туристов. По сообщениям местных СМИ, власти взялись за туристов, которые напиваются и спят в своих машинах, и усилили патрулирование в оживленных районах, особенно в выходные дни.

"Мы не хотим возвращаться к тому, что мы видели до пандемии, когда массовые скопления людей в квартале красных фонарей и городских развлекательных зонах доставляли неудобства жителям", - заявила мэрия Амстердама в прошлом году.

Отмечается, что гости, которые уважают Амстердам и амстердамцев, всегда были желанными гостями и, конечно же, останутся такими.

"Гости, которые неуважительно относятся к нашим жителям и наследию, не приветствуются. У нас есть для них сообщение: не приезжайте в Амстердам", - обратились чиновники.

Том ван дер Лей, глава голландской туристической компании Toms Travel Tours, сказал, что городу необходимо отказаться от типа туризма, который превращает город в "один большой парк аттракционов под открытым небом".

Фото: Власти взялись на туристов в Амстердаме, которые ночуют в автомобилях (unsplash.com/daniel-klein)

"У них нет привязки к городу, они не приносят никаких денег и никаких налогов - это злоупотребление городом", - сказал он.

Он отметил, что Амстердам не был построен для одновременного приема такого количества туристов. Городу необходимо перейти к устойчивому туризму.

Барселона и Майорка, Испания

В 2014 году Барселону посетили примерно 27 миллионов туристов, половина из которых оставалась на ночь. Город с населением 1,3 миллиона человек страдал от нехватки жилья в течение многих лет, а рост числа туристов усугубил проблему.

По всему городу подняли арендную плату, поскольку домовладельцы обнаружили, что могут заработать гораздо больше от иностранцев, чем от местных жителей.

В мае прошлого года управление туризма Барселоны выпустило приложение для туристов, которое в режиме реального времени показывает, заняты ли популярные достопримечательности.

Генеральный директор по туризму Барселоны Эдуард Торрес сказал, что приложение "повысит устойчивость" перед лицом меняющихся требований посетителей, чтобы предотвратить столпотворения в популярных местах.

Фото: Колоритный город Барселона оказался переполнен туристами (unsplash.com/enes-f)

Мэр Кальвии, популярного города с населением около 50 тысяч человек на острове Майорка Альфонсо Родригес Бадаль сказал, что туризм после пандемии в его районе должен быть сосредоточен на экологической, экономической и социальной устойчивости.

"Мы не можем продолжать измерять туристические сезоны только миллионами туристов и пребыванием в год. Мы также не должны наращивать эти показатели из года в год ", - отметил чиновник.

Как города могут бороться с чрезмерным туризмом

Чрезмерный туризм недавно стал проблемой в некоторых городах, которые до пандемии были "переполнены" туристами, сказала эксперт по устойчивому туризму из Университета Гриффита Сюзанна Беккен.

По ее словам, власти могут решить проблему чрезмерного туризма тремя способами:

сборами; борьбой с плохим поведением туристов; работой с туристической индустрией, чтобы ослабить давление на направления.

По ее мнению, сотрудничество с туристическими компаниями по сокращению числа посетителей является наиболее эффективным способом снижения нагрузки на направления.

Например, Дубровник вдвое сократил количество круизных лайнеров, которые допускают в город.

"Вероятно, это более эффективно в тех областях, где спрос настолько велик, что приходится сокращать конвейер", - отметила профессор.

При этом обучение туристов манерам и введение сборов с путешественников не сильно снижают конфликты между местными жителями и туристами. Шаги такого рода должны быть частью "портфеля мер", чтобы сделать туризм устойчивым.

Фото: Из-за туристов жилье для жителей Барселоны подорожало (pixabay.com)

Профессор Бекен объяснила, что устойчивый туризм уважает социальные границы локации, не подрывает ее культуру и учитывает экологические факторы, такие как углеродный след и воздействие на биоразнообразие.

"Есть некоторые страны или даже направления внутри стран, которые очень хотят не возвращаться к старым моделям туризма", - сказала она.

Напомним, мы писали, что Тунис снова открывается для туристов с простыми правилами въезда.

Также мы рассказывали, почему в Амстердаме так популярны новые кварталы на воде.