Не суворіше Єгипту. Туніс знову відкривається для туристів із простими правилами в'їзду

З 15 лютого в країні істотно пом'якшують обмеження для іноземних мандрівників

Туризм в колоритному Тунісі знову стає доступним для любителів подорожей на африканське узбережжя Середземного моря. З 15 лютого уряд країни скасовує обов'язкові тести для вакцинованих іноземців і карантин – для нещеплених.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство Tunis Afrique Presse. Зміни анонсував 10 лютого прем'єр-міністр країни.

Які правила будуть діяти для туристів

З 15 лютого повністю вакциновані пасажири віком старше 18 років, які прибувають в країну, будуть звільнені від вимоги пред'являти негативний тест за умови, що вони покажуть документ про повну вакцинацію вакцинами, визнаними ВООЗ.

Нещеплені туристи тепер можуть приїхати в країну з негативним ПЛР-тестом, зробленим за 48 годин до вильоту, або експрес-тестом - за 24 години. Від тестів звільнені діти до 6 років. Результат тесту повинен бути англійською мовою з QR-кодом на бланку.

Фото: Колоритна архітектура Тунісу (pixabay.com)

До слова, схожі вимоги - вакцинації або негативних тестів - діють у багатьох туристичних країнах, включаючи Туреччину і Єгипет.

Для невакцинованих самостійних мандрівників скасують 10-денний карантин після прибуття, хоча в аеропорту можуть проводити вибіркове тестування. У разі позитивного результату аналізу туристу доведеться пробути на самоізоляції в своєму готелі 5-7 днів. Для припинення карантину тест на COVID більше не буде потрібен, повідомляє crisis24.

У всіх регіонах країни з 10 лютого скасовано нічну комендантську годину, яка діяла з 13 січня. Заборона на публічні збори залишається в силі до 17 лютого. Для входу в громадські місця, держустанови та лікарні потрібно мати сертифікат вакцинації. В силі залишається масковий режим.

Фото: Ландшафти в Тунісі (unsplash.com/attila-janosi)

Чи є вже тури в Туніс і як потрапити в країну з України

Поки туристи, які відпочивають у Тунісі, вже діляться знімками квітнучих у цей час мигдальних садів, чимало українців були б не проти вирушити на екскурсії в цю сонячну країну. Згідно з прогнозом на сайті accuweather.com, до кінця лютого в країні очікується ясна погода з температурою повітря до 20 градусів тепла вдень.

"Туніс - літній напрямок. Відпочивати на морі там можна з травня, але комфортна вода - тільки з червня", - розповідає в коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

При цьому зараз в Тунісі можна відпочити в екскурсійних поїздках, і пакетні тури доступні на лютий 2022 року.

"Екскурсії там правда класні: Сахара, Ель-Джем (стародавнє місто з римським амфітеатром) і ще багато всього. Згадав, і захотілося туди. При цьому тури є - наприклад, в 4-зірковий готель з харчуванням "все включено" – від 618 доларів за двох з перельотом",- зазначає він.

Зараз дістатися в Туніс з України можна регулярними рейсами з пересадкою в Парижі або Стамбулі. Полетіти можна на крилах авіакомпаній Lufthansa, Turkish Airlines, Air France за ціною від 10 тисяч гривень в обидві сторони.

Фото: Пляжний відпочинок в Тунісі (pixabay.com)

При цьому українським туристам, які прилітають самостійно, необхідно оформляти візу в Туніс, а посольство знаходиться у Варшаві.

"Екскурсійний Туніс навесні і восени – це специфічний продукт, попит на нього дуже низький. Одиничні продажі. Через візовий режим Туніс поки - не для самостійних мандрівників. Можна вирушити в країну самому, але потрібно буде трохи напружитися з оформленням документів", - говорить керівник компанії.

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