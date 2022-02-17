Крок до нормального життя: ще одна популярна країна скасовує майже всі обмеження

Уряд Швейцарії оголосив 16 лютого 2022 року, що з півночі 17 лютого скасовує майже всі обмеження, пов'язані з пандемією.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Politico.eu.

Людям у Швейцарії більше не потрібно буде пред'являти сертифікати COVID у ресторанах, барах чи інших місцях, таких як театри та концертні зали. Але самоізоляція для інфікованих COVID-19 залишиться до кінця березня, як і вимога носити маски при відвідуванні медичних закладів та у громадському транспорті.

"Швейцарія робить рішучий і важливий крок до нормального життя. Вірус є. Ми вчимося жити з вірусом", — заявив президент Швейцарії Іньяціо Кассіс на пресконференції в Берні.

Нова політика також скасовує обмеження на розмір приватних зборів, тоді як уряд заявив, що влада продовжуватиме надавати сертифікати COVID, визнані ЄС, для жителів Швейцарії, які хочуть виїхати за кордон.

Фото: Уряд Швейцарії від 17 лютого 2022 року скасовує майже всі карантинні обмеження (unsplash.com/florian-van-duyn)

Швейцарія приєднується до групи європейських країн, які скасовують майже всі обмеження, пов'язані з пандемією, включаючи Данію, Нідерланди, Норвегію та Швецію.

Понад 70 відсотків населення Швейцарії отримали бодай одну дозу вакцини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЄС погодив перегляд правил для туристичних поїздок.