ru ua
Ср, 26 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Скасування карантину для всіх. У Норвегії кардинально спрощують правила для туристів

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 12:41
Скасування карантину для всіх. У Норвегії кардинально спрощують правила для туристів Фото: Норвегія скасовує карантин після прибуття для туристів (unsplash.com/nick-karvounis)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила почнуть діяти від 26 січня 2022 року

Влада Норвегії заявила про скасовування вимоги проходження обов'язкового карантину після прибуття в країну для всіх туристів, пише The Local.

Правило почне діяти із 26 січня 2022 року. Мандрівники, які прибувають до Норвегії, більше не будуть зобов'язані проходити карантин незалежно від їх статусу вакцинації або наявності у них чинного сертифіката Covid-19.

Про зміну правил було оголошено на сайті уряду, і рішення було ухвалено за рекомендацією Норвезького інституту охорони здоров'я (NIPH).

За їх словами, мандрівники без дійсного сертифікату Covid-19 становили 7 відсотків усіх прибутків і лише 4 відсотки від загальної кількості випадків зараження, а це означає, що період карантину мав "мало значення" для розвитку пандемії в Норвегії.

"Настав час змінити вимоги про в'їзний карантин" міністр охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я країни заявляють, що в карантині немає потреби, оскільки на мандрівників припадає лише 4% випадків зараження. Тому в Норвегії більше "не вважають за потрібне" відправляти на карантин навіть тих, хто не вакцинований.

"Я згоден з NIPH у тому, що частка інфікованих серед тих, хто прибуває без COVID-сертифікату, настільки мала, що настав час змінити вимоги про в'їзний карантин", — оголосила міністр охорони здоров'я Інгвільд К'єркол.

Раніше повністю вакциновані мандрівники без COVID-перепустки, визнаної норвезькою владою, повинні були пройти 10-денний карантинний період, який може бути скорочений після тестування на третій день ізоляції, коли вони прибувають із району, що викликає зобов'язання щодо карантину.

Скасування карантину для всіх. У Норвегії кардинально спрощують правила для туристів

Фото: Туристи незалежно від статусу вакцинації мають пройти тест на кордоні після прибуття (unsplash.com/simo-williams)

Невакциновані мандрівники можуть пропустити карантин за новими правилами. Мандрівники, які не повністю вакциновані або не мають чинного сертифіката Covid, як і раніше, повинні будуть пройти тестування за 24 години до вильоту.

Тепер у Норвегію можна буде лише з довідкою про негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус.

Водночас мандрівники, незалежно від статусу вакцинації, повинні пройти тест на кордоні після прибуття та зареєструвати свій в'їзд до Норвегії. У разі виявлення коронавірусу – на самоізоляцію.

Скасування в'їзного карантину сприятиме швидшому відкриттю товариства, полегшенню в'їзду, вважають місцеві туристичні експерти. Це може мати позитивні соціально-економічні наслідки для бізнес-спільноти в цілому та туристичної галузі зокрема.

Також на сайті наголошується, що карантин може бути знову введений у разі зміни ситуації із зараженням або появи нового варіанту вірусу, що потребує більш суворих заходів.

Нагадаємо, стало відомо, що в ЄС запроваджують нові правила перетину кордону для туристів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия Туризм Карантин Пандемія коронавірусу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору