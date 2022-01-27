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"Ласкаво просимо у життя". Данія перша серед країн ЄС знімає всі карантинні обмеження

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Четвер 27 січня 2022 15:17
"Ласкаво просимо у життя". Данія перша серед країн ЄС знімає всі карантинні обмеження Фото: Данія знімає карантинні обмеження (unsplash.com/nick-karvounis)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила у країні почнуть діяти від 1 лютого 2022 року

Уряд Данії заявив про зняття практично всіх карантинних обмежень, всупереч тому, що кількість заражених новим штамом "Омікрон" у Європі зростає, повідомляє NDTV.com.

Уточнюється, що нові правила почнуть діяти від 1 лютого 2022 року.

"Ми прощаємося з обмеженнями та ласкаво просимо в життя, яке ми його знали до коронавірусу", — заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен під час пресконференції в середу.

Згідно з опитуванням бюро AFP, Данія стане першою країною Європейського союзу, яка зніме внутрішні обмеження, попри хвилю поширення штаму "Омікрон".

За словами Фредеріксена, успішна програма вакцинації виявилася "суперзброєю". "Це дало нам надійний захист від інфекції, що триває. Ось чому уряд вирішив, що коронавірус більше не слід вважати небезпечним захворюванням для суспільства".

&quot;Ласкаво просимо у життя&quot;. Данія перша серед країн ЄС знімає всі карантинні обмеження

Фото: Данія знімає карантинні обмеження (unsplash.com/ava-coplof)

Це де-факто означає скасовування всіх внутрішніх обмежень, включаючи використання перепусток для вакцинації, обов'язкове носіння масок, раннє закриття барів і ресторанів, пише видання.

Втім, у Данії все ж таки мають намір зберегти деякі прикордонні заходи ще на чотири тижні, включаючи тести та/або карантин залежно від статусу імунітету мандрівників. Про те, які правила карантину все ж таки діятимуть, в уряді поки що не уточнили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Норвегії кардинально спрощують правила для туристів.

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