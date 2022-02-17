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Шаг к нормальной жизни: еще одна популярная страна снимает почти все ограничения

Автор: Евгения Тугушева

Швейцарцам больше не нужно будет предъявлять сертификаты COVID, но некоторые незначительные меры могут оставаться до конца марта.

Правительство Швейцарии объявило 16 февраля 2022 года, что с полуночи 17 февраля снимет почти все ограничения, связанные с пандемией.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Politico.eu.

Людям в Швейцарии больше не нужно будет предъявлять сертификаты COVID в ресторанах, барах или других местах, таких как театры и концертные залы. Но самоизоляция для инфицированных COVID-19 останется в силе до конца марта, как и требование носить маски при посещении медицинских учреждений и в общественном транспорте.

"Швейцария делает решительный и важный шаг к нормальной жизни. Вирус есть. Мы учимся жить с вирусом", — заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.

Новая политика также отменяет ограничения на размер частных собраний, в то время как правительство заявило, что власти будут продолжать предоставлять сертификаты COVID, признанные ЕС, для жителей Швейцарии, которые хотят выехать за границу.

Фото: Правительство Швейцарии с 17 февраля 2022 года отменяет почти все карантинные ограничения (unsplash.com/florian-van-duyn)

Швейцария присоединяется к группе европейских стран, отменяющих почти все ограничения, связанные с пандемией, включая Данию, Нидерланды, Норвегию и Швецию.

Более 70 процентов населения Швейцарии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Напомним, ранее мы писали, что в ЕС согласовал пересмотр правил для туристических поездок.

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