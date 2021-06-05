Ретро-потяг та тури на виноробні: історична вузькоколійка на Закарпатті стане музеєм

В Україні на сьогодні збереглося кілька історичних залізниць, які можуть стати "магнітами" туризму в регіонах. Раніше ми вже розповідали, що в Ужгороді знову відкрили дитячу залізницю.

Сьогодні розповімо про ще один цікавий об'єкт - Боржавську вузькоколійку. Хороша новина полягає в тому, що її хочуть зробити музеєм. Чим цікава і як створювалася ця локація?

Як з'явилася Боржавська вузькоколійка

Назва дороги пішла від річки Боржави, яка протікає вздовж шляхів. Побудували вузькоколійку в цих краях, як і більшість подібних транспортних артерій, для доставки лісорозробок. Про це також говорять віялові розгалуження, які видно на карті:

Фото: Вузькоколійна залізниця: Виноградів-Хмільник-Іршава (wikipedia.org)

У 1908 році відкрили першу ділянку Берегово-Довге. Потім до 1911 року з'явилися гілки до станцій Хмільник, Іршава, Кушниця, Виноградів. Вузькоколійка перебувала у приватній власності до 1923 року. На той момент загальна довжина шляхів становила 107 кілометрів.

У післявоєнний період дорога використовувалася для перевезення вантажів місцевих підприємств і пасажирів. На початку 90-х років настала економічна криза, яка призвела до зменшення обсягів перевезень.

Відео: Історична вузькоколійка стане музеєм (youtube.com/ Залізні Магістралі)

Дорога стала збитковою і працювала з перебоями, особливо під час паливної кризи. У 2000-х роках Довжанський лісокомбінат почало демонтаж колій на двох ділянках: Кушниця-Приборжавське, Іршава-Ільниця. З середини 90-х років пасажирське сполучення залишилося тільки на ділянці Виноградів-Хмільник-Іршава. У 2014 році відрізок шляху Хмільник-Іршава закрили.

Станція Хмільник відома своїм мостом, який є переправою через річку Боржава. Тут проходить маршрут у бік Виноградова.

До 2018 року приміський поїзд Виноградів-Хмільник курсував з перемінним успіхом. Починаючи з лютого того ж року, сталося кілька інцидентів, які вплинули на рух. Невідомі особи вкрали частину шляху, також виникли технічні проблеми з тепловозом. У машини вийшли з ладу вал компресора, паливний насос і головний генератор.

Фото: Боржавська вузькоколійка, 2012 рік (wikipedia.org)

Всього в депо Берегово є три локомотиви: ТУ2-034, ТУ2-097, ТУ2-018. Один з них працює на дитячій залізниці в Ужгороді. Всі побудовані у 1950-х роках. Крім цього, на балансі є три пасажирські вагони ПВ - 40 1991 року випуску і чотири вагони Пафаваг, які потребують капітального ремонту.

Вузькоколійку хотіли зберегти як туристичний маршрут

Враховуючи те, що Львівська залізниця, якій підпорядковується вузькоколійка, не поспішає модернізувати її, місцеві активісти звернулися до влади, щоб дорогу зберегли як туристичний маршрут.

Починаючи з 2012 року, спільнота друзів Боржавської вузькоколійки проводила тури для бажаючих познайомитися з місцевими виноробнями. Правда поїздки проходили у приміському поїзді, який слідував за звичайним маршрутом. Останній такий тур відбувся у 2018 році.

Враховуючи інтерес людей до місцевого колориту та унікальної залізниці, місцеві активісти звернулися до чиновників різного рівня, щоб знайти спосіб збереження залізниці.

Фото: Гр-286 - останній паровоз Боржавської вузькоколійки (wikipedia.org)

Закарпатська ОДА раніше подавала до Державного фонду регіонального розвитку проект щодо поліпшення привабливості туристичного маршруту. У ньому йдеться, що для відновлення ділянки дороги Іршава-Приборжавське, Іршава-Ільниця потрібно близько 80 млн грн, а обслуговування маршрутів обійдеться приблизно у 8 млн грн щорічно.

Передбачалося, що управління дорогою передадуть туристичному оператору або комунальному підприємству. У серпні 2017 року за протекцією міністра інфраструктури до Берегова з Гайворона привезли паровоз Гр-280.

Поїзд задіяли для презентації туристичного маршруту. Передбачалося, що паровоз буде возити туристів двічі на тиждень – щоп'ятниці та щосуботи. Однак паровоз після першого рейсу вийшов з ладу і потім його повернули назад в Гайворон.

З того часу активісти регулярно звертаються до місцевої влади, щоб не допустити демонтажу дороги, оскільки час від часу з'являється інформація про ліквідацію цього підрозділу.

Фото: Схема Боржавської залізниці, 1938 рік (wikipedia.org)

Крім цього, починаючи з березня 2020 року і донині, пасажирський рух по вузькоколійці закрито.

Вже навесні 2021 року в Закарпатській облраді заявили, що готові створити комунальне підприємство, яке візьме на свій баланс рухомий склад, депо й вузькоколійку.

Зараз стоїть завдання капітального ремонту технічних приміщень, таких як майстерня з ремонту, бокс для відстою локомотивів. Подоба гаража, в якому стоять пасажирські вагони, розвалюється, дах місцями провалився всередину. Ймовірно, така будова вже не підлягає ремонту.

Фото: Станція Берегово, 1914 рік (wikipedia.org)

Територію хочуть перетворити на музей

За планом територію депо повинні перетворити на музей, де буде знаходитися експозиція техніки, яка працювала на вузькоколійці. Зараз тут стоять кілька тепловозів ТУ-7 у неробочому стані, старий пасажирський вагон Пафаваг, критий вагон, платформа і ще один пасажирський вагон ПВ-40 після капремонту. Частину рухомого складу вже можна передавати до музею.

В цілому ідея створення туристичної локації на базі вузькоколійки може бути успішною, адже такою тематикою цікавляться як українські, так і зарубіжні шанувальники незвичайних залізниць.

Тому за умови організації цікавих заходів у поєднанні з поїздкою в ретро-поїзді, цілком реально сформувати стійкий потік відвідувачів і отримувати певні кошти на утримання дороги.

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