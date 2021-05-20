"Насолодитися духом історії": маловідомі фортеці України для подорожі на вікенд

Як дістатися до замків машиною: готові маршрути від мандрівниці

Замки України - це не тільки діючі музеї для туристів, а й напівзруйновані стіни з давньою історією. Одних лише фортифікаційних споруд в Україні за різними оцінками налічується близько 5 тисяч. Найбільше їх збереглося у Вінницькій, Тернопільській областях, на Закарпатті.

Деякі з них так і залишаються руїнами, а інші - реставрують. У той же час багато замків так сильно зруйновані, що відновити їх колишній вигляд вкрай складно.

Побачити кам'яні свідки історії можна під час самостійних подорожей Україною. Мандрівниця Олена Крутоголов розповіла РБК-Україна, як дістатися до деяких цікавих замків своїм автомобілем і які маршрути краще підійдуть для такої подорожі.

"Маршрути плануємо для високого автомобіля"

Олена Крутоголов з сім'єю люблять подорожувати по Україні автомобілем і вже об'їздили багато цікавих місць. Як правило, вони дивляться за поїздку відразу кілька локацій, тому всі маршрути планують з урахуванням зручності - як переїхати від одного замку до іншого.

Для РБК-Україна вона розповіла, як їхала до різних локацій під час 8-денної відпустки за маршрутом Київ - Вінницька область - Тернопільська область - Закарпатська область, трохи Львівської області - Київ.

"Важливо, що їхали ми повнопривідним кросовером з кліренсом 22 сантиметрів, який має кращі оффроудні характеристики в класі кросоверів. Тому, якщо у вас низький седан або хечбек, то дорога до всіх локацій для вас буде важча", - уточнює вона особливості автомобіля, який підходить.

Маршрут сім'я складала незалежно від інфраструктури для туристів.

"Ми абсолютно спокійно ставимося до відсутності місць харчування або туалетів: по дорозі - багато АЗС, а їжу ми беремо з собою", - зазначає вона.

Скалатський замок

У Тернопільській області в місті Скалат в Підволочиському районі розташований Скалатський замок. Він був побудований в 1630 році. Його споруджували як оборонну споруду в Речі Посполитій для захисту від нападів турків. У 1672 році він був зруйнований разом з містом, але пізніше був відбудований і реставрований наступними власниками.

Фото: Скалатський замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"До Скалатського замку ми їхали з Мурованих Курилівців (там дивилися Палац подільського маршала Станіслава Комара). В цілому маршрут виглядав так", - пояснює мандрівниця.

Фото: Маршрут до Cкалатському замку (скріншот Google maps)

Вона описує: дорога довга, в цілому змінюється від "зовсім немає" до повністю відремонтованої. До самого замку краще їхати або з Хмельницького, або з Тернополя по трасі Е50, тоді дорога до самого замку нормальна. Парковка біля нього є (не спеціально облаштована, але досить великий майданчик, де без проблем можна залишити автомобіль).

"Так вийшло, що поїхали ми в локацію за 10 хвилин до її закриття. І я ніколи не здаюся на півдорозі, тому вмовила касира продати нам квитки. Я точно не пам'ятаю вартість, здається, 30 гривень з дорослого", - розповідає Олена.

На всіх фото з інтернету перед поїздкою вона бачила просто вежу. Тому коли виявилося, що веж чотири (у дві з яких можна заходити всередину), вони об'єднані стіною і є підземелля, то враження помножилися в кілька разів, згадує мандрівниця.

"Це був будній день, і людей не було зовсім. Тому вдалося вдосталь насолодитися духом замку", - ділиться враженнями вона.

Бережанський замок

Фортеця 1375 року знаходиться в місті Бережани Тернопільської області. Це був родовий маєток, яке через три століття вже слугував міським укріпленням з арсеналом. З 18 століття замок належав відомим польським родам, але поступово руйнувався.

Фото: Бережанський замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"Сюди їхали від палацу Коритовських. Дорога зайняли 1 годину і 5 хвилин. Якщо їхати прямо з Тернополя, то за часом майже так само. Я вже досить погано пам'ятаю цю ділянку дороги, але там, здається, якраз ремонт", - підказує вона.

Біля самого замку немає облаштованої парковки, проте автомобілісти точно знайдуть місце припаркуватися паралельно, вздовж військової частини - там досить спокійна і широка дорога, розповідає Олена.

Фото: Маршрут до Бережанського замку (скріншот Google maps)

"Замок більше нагадує руїни. Вартість відвідування теж близько 30 гривень з дорослого. В середині є одна накрита частина, в якій влаштована експозиція. Красиво, однак стан такий, що вимагає негайної реставрації", - зазначає мандрівниця.

Бучацький замок

Бучацький замок побудували в 14 столітті з червоного пісковика. До 17 століття він перетворився на оборонну споруду, що відбивала напад турецьких і козацьких військ. Його неодноразово відновлювали, але з 18 століття фортеця почала занепадати.

Фото: Бучацький замок (facebook.com/elena.krutoholov)

"Ми дивилися Буданівський замок, а далі повинні заїхати в Требухівці, але пропав інтернет і ми, пропустивши одну точку на карті, поїхали в Бучач", - описує мандрівниця.

Фото: Маршрут до Бучацького замку (скріншот Google maps)

"Дорога на цій ділянці - на 3-4 з мінусом. Проїжджали через центр міста Бучач. Як і в багатьох містах Західної України, тут вузькі людні центральні вулиці: будьте обережні. До самого замку потрібно їхати через приватний сектор - принаймні, нас так завів навігатор", - каже вона.

Дорога в місті вузька, не завжди є місце, де можуть роз'їхатися дві машини. До самого замку майже впритул стоять будинки, парковки немає. Машину можна "прилаштувати" біля стіни або заїхати на територію.

"Вхід вільний, тут немає ні каси, ні навіть натяку на це. Вид на місто просто шикарний, також добре видно монастир у всій його красі", - захоплюється Олена.

Невицький і Середнянський замки

В Ужгородському районі в селищі Середнє знаходяться руїни замку тамплієрів 12 століття. Його спочатку використовували для невеликих військових гарнізонів – замок був побудований у формі вежі-донжона. До 17 століття замок витримував удари угорських міжусобиць, переходив до різних власників, а остаточно руйнуватися почав у 18 столітті.

Фото: Невицький замок (facebook.com/elena.krutoholov)

Невицький замок розташований за 12 кілометрів від Ужгорода. Він був побудований за таким же принципом в 13 столітті. Багаторазово переходив у володіння угорських князів, а зруйнований був у 1644 році. Відтоді його не відновлювали.

"Знаходяться замки недалеко один від одного - між ними всього 30 хвилин їзди на машині, а також поруч з Ужгородом. Обидві локації ми дивилися в один день", - каже Олена Крутоголов.

Маршрут виглядав так:

Фото: Маршрут до Невицького та Середнянського замків (скріншот Google maps)

"Середнянський замок - це руїни посеред села, але є вказівники і ви не проїдете повз. Дорога нормальна. Каси або охорони немає. Самі руїни можна спокійно оглянути самостійно", - зазначає вона.

Невицький замок знаходиться на горі. Дорога від Ужгорода до нього гарна, погіршується вона вже тільки в самому селі, стверджує Олена.

"Під'їхати можна досить високо. Однак останні метрів 500 маршруту треба йти пішки. Там не так давно облаштували чисті зручні бетонні сходи, а прямо перед замком доріжка посипана щебенем", - описує вона територію.

Невицький замок знаходиться зараз у стані реконструкції. Вхід вільний. Є сходи, по яких можна піднятися на територію і прогулятися руїнами.

"Зовні видно, що відновлена одна вежа. Не знаю, чи бувають туди екскурсії, бо було закрито. Також є лавочки в тіні дерев, на яких можна відпочити від тривалого підйому і помилуватися замком. Добре так, аж душа радіє. Жодне фото не може передати цей дотик душі до історії замку",- рекомендує вона поїздку любителям самостійних подорожей.

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