Ретро-поезд и туры на винодельни: историческая узкоколейка на Закарпатье станет музеем

В Украине на сегодняшний день сохранилось несколько исторических железных дорог, которые могут стать "магнитами" туризма в регионах. Ранее мы уже рассказывали, что в Ужгороде вновь открыли детскую железную дорогу.

Сегодня расскажем о еще одном интересном объекте - Боржавской узкоколейке. Хорошая новость состоит в том, что ее хотят сделать музеем. Чем интересна и как создавалась эта локация?

Как появилась Боржавская узкоколейка

Название дороги пошло от реки Боржавы, которая протекает вдоль путей. Построили узкоколейку в этих краях, как и большинство подобных транспортных артерий, для доставки лесоразработок. Об этом также говорят веерные разветвления, которые видно на карте:

Фото: Узкоколейная железная дорога: Виноградов-Хмельник-Иршава (wikipedia.org)

В 1908 году открыли первый участок Берегово-Довге. Затем до 1911 года появились ветки до станций Хмельник, Иршава, Кушница, Виноградов. Узкоколейка находилась в частной собственности до 1923 года. На тот момент общая длина путей составляла 107 километров.

В послевоенный период дорога использовалась для перевозки грузов местных предприятий и пассажиров. В начале 90-х годов настал экономический кризис, который привел к уменьшению объемов перевозок.

Видео: Историческая узкоколейка станет музеем (youtube.com/Железные Магистрали)

Дорога стала убыточной и работала с перебоями, особенно во время топливного кризиса. В 2000-х годах Довжанский лесокомбинат начало демонтаж путей на двух участках: Кушница-Приборжавское, Иршава-Ильница. С середины 90-х годов пассажирское сообщение осталось только на участке Виноградов-Хмельник-Иршава. В 2014 году отрезок пути Хмельник-Иршава закрыли.

Станция Хмельник известна своим мостом, который является переправой через реку Боржава. Здесь проходит маршрут в сторону Виноградова.

До 2018 года пригородный поезд Виноградов-Хмельник курсировал с переменным успехом. Начиная с февраля того же года, произошло несколько инцидентов, которые повлияли на движение. Неизвестные лица украли часть пути, также возникли технические проблемы с тепловозом. У машины вышли из строя вал компрессора, топливный насос и главный генератор.

Фото: Боржавская узкоколейка, 2012 год (wikipedia.org)

Всего в депо Берегово числятся три локомотива: ТУ2-034, ТУ2-097, ТУ2-018. Один из них работает на детской железной дороге в Ужгороде. Все построены в 1950-х годах. Кроме этого, на балансе есть три пассажирских вагона ПВ-40 1991 года выпуска и четыре вагона Пафаваг, которые нуждаются в капитальном ремонте.

Узкоколейку хотели сохранить как туристический маршрут

Учитывая то, что Львовская железная дорога, которой подчиняется узкоколейка, не спешит модернизировать ее, местные активисты обратились к властям, чтобы дорогу сохранили как туристический маршрут.

Начиная с 2012 года, сообщество друзей Боржавской узкоколейки проводило туры для желающих познакомиться с местными винодельнями. Правда поездки проходили в пригородном поезде, который следовал по обычному маршруту. Последний такой тур состоялся в 2018 году.

Учитывая интерес людей к местному колориту и уникальной железной дороге, местные активисты обратились к чиновникам разного уровня, чтобы найти способ сохранения железной дороги.

Фото: Гр-286 - последний паровоз Боржавской узкоколейки (wikipedia.org)

Закарпатская ОГА ранее подавала в Государственный фонд регионального развития проект по улучшению привлекательности туристического маршрута. В нем говорится, что для восстановления участка дороги Иршава – Приборжавское, Иршава-Ильница нужно около 80 млн грн, а обслуживание маршрутов обойдется примерно в 8 млн грн ежегодно.

Предполагалось, что управление дорогой передадут туристическому оператору или коммунальному предприятию. В августе 2017 по протекции министра инфраструктуры в Берегово из Гайворона привезли паровоз Гр-280.

Поезд задействовали для презентации туристического маршрута. Предполагалось, что паровоз будет возить туристов два раза в неделю – пятницу и субботу. Однако паровоз после первого рейса вышел из строя и затем его вернули обратно в Гайворон.

С того времени активисты регулярно обращаются к местным властям, чтобы не допустить демонтажа дороги, поскольку время от времени появляется информация о ликвидации этого подразделения.

Фото: Схема Боржавской железной дороги, 1938 год (wikipedia.org)

Кроме этого, начиная с марта 2020 года и по сей день, пассажирское движение по узкоколейке закрыто.

Уже весной 2021 года в Закарпатском облсовете заявили, что готовы создать коммунальное предприятие, которое возьмет на свой баланс подвижной состав, депо и узкоколейку.

Сейчас стоит задача капитального ремонта технических помещений, таких как мастерская по ремонту, бокс для отстоя локомотивов. Подобие гаража, в котором стоят пассажирские вагоны, разваливается, крыша местами провалилась внутрь. Вероятно, такое строение уже не подлежит ремонту.

Фото: Станция Берегово, 1914 год (wikipedia.org)

Территорию хотят превратить в музей

По плану территорию депо должны превратить в музей, где будет находиться экспозиция техники, работавшей на узкоколейке. Сейчас здесь стоят несколько тепловозов ТУ-7 в нерабочем состоянии, старый пассажирский вагон Пафаваг, крытый вагон, платформа и еще один пассажирский вагон ПВ-40 после капремонта. Часть подвижного состава уже можно определять в музей.

В целом идея создания туристической локации на базе узкоколейки может быть успешной, ведь такой тематикой интересуются как украинские, так и зарубежные поклонники необычных железных дорог.

Поэтому при условии организации интересных мероприятий в сочетании с поездкой в ретро-поезде, вполне реально сформировать устойчивый поток посетителей и получать определенные средства на содержание дороги.

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