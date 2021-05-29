Острови на Дніпрі та камерна печера: найцікавіші локації для вікенду на Київщині

Що подивитися в Києві та області, якщо ви залишилися у столиці на вихідних

Куди поїхати за новими враженнями поблизу Києва? Це, мабуть, одне із найпопулярніших питань сезону від столичних туристів. Телеведуча і блогер Валерія Микульська знайшла неподалік від міста, пустелі, гори, печери й навіть острови.

Валерія нагадує, що Київська область – просто фантастична, а прекрасне – завжди поруч, у кожному регіоні нашої країни. Далі – пряма мова мандрівниці.

Відео: Мандрівка по Києву та Київській області (youtube.com/Tour de ukraine)

Пустеля, печери, гори, острови. Не вірите?

Так, щоб їхати недалеко, неодмінно на свіжому повітрі й обов'язково вражаюче. Це, мабуть, найбільш точний список побажань від столичних туристів у нинішньому сезоні.

Щодня направляючи друзів і підписників у ближні Житомирську, Чернігівську та Черкаську області, я мимоволі задумалася про те, що, мандруючи по нашій великій країні, якось мимоволі обділила увагою Київщину. Вірніше - її природну красу.

Власне виправити це з командою Tour De Ukraine ми вирішили у найближчі вихідні. І знайшли на карті області все, чого тільки душа мандрівника вимагає. Пустеля, печери, гори, острови. Не вірите? Тоді читайте, дивіться і - поїхали.

Пустеля – "Київська Сахара"

Отже, щоб терміново відчути себе бедуїном, зовсім не потрібно летіти на найближчому чартері в Єгипет або інші піщані райони світу. Киянам достатньо стрибнути в метро або маршрутку і дістатися до спального району Позняки. На його околиці вже 40 років як вітер гуляє по пісочних барханах.

Треба сказати, що "Київська Сахара" відкрилася нам не з першого разу. Аборигенів з інших районів, що прибувають сюди за пустельними враженнями, відразу збиває з пантелику будівельний паркан, яким обнесено частину масиву.

Фото: Пустеля у спальному районі столиці (Віталій Зубрицький)

Але з другого разу ми зайшли далі, і через 10 хвилин, пролізши крізь невеликий дикий оазис на дорозі, побачили врешті столичну пустелю. Ці піщані дюни утворилися на околиці Позняків зовсім не природно: пісок у 80-тих роках намили в найближчих озерах, частково їх осушивши. Взагалі-то так відбувалося не один раз в різних частинах Києва.

Але, опустивши всю будівельну і геологічну історію і оглянувши величезну "пісочницю" оком бувалого туриста, скажу так: "По-перше, це красиво!". Пустельні бархани дають відчуття самотності й відстороненості від буденної суєти.

Фото: Пісок у 80-тих роках намили у найближчих озерах, частково їх осушивши (Віталій Зубрицький)

Тут достатньо зелені, і є де сховатися від сонця. А найкрутіше те, що в пошуках водойми вам не доведеться блукати до знемоги. Адже цю піщану територію обіймають два розлогі й чисті озера, повні риби, судячи з кількості рибалок на затишних берегах. Відмінне місце, щоб "закопати в пісок" всі метушливі думки трудового тижня.

Найбільша "дика" печера Київської області

А якщо вже прохолоди у затінку пустельних оаз вам виявиться мало, то прямуйте у Києво-Святошинський район, орієнтир - село Ходосівка. Багатьом це місце знайоме. Прямо над селом височіє Планерна гора, такий собі аеродром столичних парапланеристів.

Але ми рушили далі, у лісову гущавину, на пошуки найбільшої "дикої" печери Київської області. Так-так, не чернечими тунелями єдиними може вразити Київська область. У лісі на околиці Ходосівки розташована печера "Геонавт".

Я і в кадрі підписників попередила, і вам скажу, що знайти її не кожному вдається, а з першого разу - так це й зовсім удача. І нашій команді за наявності точної геолокації (точні координати я вказала у блозі відео, неодмінно запишіть) довелося здорово поблукати, кілометри зо півтора туди та назад.

Фото: Печера "Геонавт" - одна з важкодоступних, адже розташована на висоті п'яти метрів від основи пагорба (Віталій Зубрицький)

Але пошуки були успішними. Печера "Геонавт" - досить камерна у порівнянні з підземеллями, які мені вже довелося відвідати. Але однозначно - одна з важкодоступних, адже розташована на висоті п'яти метрів від основи пагорба.

Словом, без сміливості, чіпкості та одягу, який не шкода забруднити, ніяк. Але всередині цієї лісової (це глиняно-земляна порода) діри вас чекають яскраві враження. Парадний хол печери - просторий і рельєфний, спелеологи нарахували орієнтовно 60 квадратних метрів.

Фото: Печера "Геонавт" - досить камерна у порівнянні з деякими іншими підземеллями (Віталій Зубрицький)

Звичайно, вона всіяна безглуздими написами типу "тут був" і обов'язково "коли був". Але в цілому це не порушує атмосферу. За бажання тут можна навіть заночувати, але врахуйте, що температура всередині - градусів 15, не більше.

Від головного залу відходять ще два невеликих відгалуження. Захочете досліджувати - будьте обережні. І неодмінно розкажіть комусь, що прямуєте сюди. Адже, нагадаю, це "дика" печера.

Гори - "Васильківські Карпати"

З цієї великої дірки у глинистому пагорбі ми попрямували в гори. Так-так, і зовсім не лисі, якщо ви про них подумали. А дуже навіть живі й навіть реліктові.

Всього у 10 кілометрах неподалік від села Велика Бугаївка знаходиться наймальовничіша частина ландшафтного заказника "Васильківські Карпати". Ці гори ростуть з глибини старого польового яру.

Фото: Гори виходять з глибини старого польового яру (Віталій Зубрицький)

Не надто високі, до 10 метрів, але складають мальовничу картину. Не особливо довгий, але вкритий такими ось пишнозеленими пірамідами каньйон розрізає фермерські поля.

З висоти схоже на розламаний свіжий пиріг.

Фото: Неймовірні "Васильківські Карпати" (Віталій Зубрицький)

Всередині цього та інших ярів "Васильківських Карпат" збереглася реліктова рослинність, адже ці землі через їх прекрасну, але незручну для сільських робіт форму, ніколи не розорювали.

Тому ласкаво просимо у каньйон як мінімум давньоруського періоду. Чудове місце для фотосетів та просто для того, щоб насолодитися яскравими картинами, які тут малює різнотрав'я.

Острови і заказник прямо на воді

Я ніколи не могла визначитися гори або море, та й крім них в Україні ж такий багатий вибір цікавих місць. Але у Київській області можна не вибирати, а просто поєднати всі у одному вихідному турне.

Ні, до Київського моря я вас не буду запрошувати, туди ви і самі доїдете, а спрямую трохи далі, до райських островів посеред одного з найбільш широких розливів басейну Дніпра.

Фото: Пейзажі неймовірної краси (Віталій Зубрицький)

Багато хто чув, але мало хто доїжджав до невеликого містечка Ржищів трохи далі Обухова. Цей мальовниче містечко стоїть на березі Канівського водосховища і в безпосередній близькості від "Бориспільських островів".

Заказник на воді складається з десятка різноманітних островів. Лісисті, з болотними Амазонистими заводями, полями лілій! Раджу відвідати, мабуть, найбільш колоритний піщаний острів. Так званий "Острів відьом" або "Лису гору", а ще, звичайно, заїхати до знаменитої затонулої, хоча насправді дивом уцілілої Свято-Покровської церкви на воді.

Фото: Унікальні острови на Київщині (Віталій Зубрицький)

Годинна екскурсія на великому судні у цьому сезоні орієнтовно коштуватиме 150 гривень з людини. За оренду невеликого катерка з водієм доведеться викласти 500-600 гривень. Організувати водну екскурсію чи просто орендувати човен у Ржищеві не складно.

Вам необхідно дістатися до центрального пляжу. Звідти в сезон регулярно відчалюють водні таксі та туристичні катери. Це пригода на швидкому ходу в широкій акваторії у нас з Tour De Ukraine була незабутньою.

Неодмінно повторіть цей маршрут вже в майбутні вихідні!

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