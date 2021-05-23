"Родзинка" регіону: на Закарпатті відкрили цікаву для туристів локацію

Чим унікальна дитяча залізниця в Ужгороді

Закарпатська область відома багатьма туристичними локаціями. Втім, цікаві мандрівникам не тільки екскурсії в Ужгороді, Мукачеві або бальнеологічні курорти в Берегові.

Є на Закарпатті локація, яка потенційно могла б залучати в регіон багато туристів. Це - дитяча залізниця в Ужгороді.

В європейських державах давно існує практика збереження таких об'єктів. Однак в Україні з цим складніше. Але нещодавно з'явилися і хороші новини: дитяча залізниця вже вкотре відновила роботу. Водночас невідомо, чи надовго її відкрили й чи чекає залізницю забуття у майбутньому. У цьому матеріалі розповім, чим цікава ця локація.

Чим унікальна дитяча залізниця в Ужгороді

Для початку - трохи історії. Позашкільний навчальний заклад, який орієнтується на навчання дітей залізничним спеціальностям, відкрився в Ужгороді ще в 1947 році. Було побудовано 1 км 200 метрів залізничних колій стандарту 750 мм.

Дорога розмістилася вздовж річки Уж. Одна станція знаходиться біля Театральної площі. Станція раніше носила назви Сталінська, Піонерська, а зараз - Молодіжна. Друга зупинка - біля парку культури й відпочинку, називається Парк. Навчальні класи, вокзал і каса знаходяться на станції Молодіжна.

Схема обороту поїзда по станції - досить своєрідна. Через брак вільної землі під будівництво двоколійної ділянки біля вокзалу, її побудували до в'їзду на станцію.

Поїзд головою заїжджає в глухий кут, пасажири висаджуються, потім склад заднім ходом їде на роз'їзд. Локомотив по суміжному шляху обганяє склад, і потім знову заднім ходом подає поїзд під посадку.

Фото: Тепловоз ТУ2-098 (uk.wikipedia.org/Jan Pešula)

60 років тому маневри проводилися на двоколійній ділянці з пасажирами, і потім поїзд хвостом їхав до платформи. Однак з міркувань безпеки маневри стали виконувати без пасажирів.

На станції Парк оборот поїзда здійснюється за класичною схемою - поки пасажири виходять з вагонів або сідають в них, локомотив їде в глухий кут і по обгінному шляху слідує в інший кінець складу і потім чіпляється до нього, щоб вирушити на станцію Молодіжна.

Ужгородська дитяча залізниця унікальна ще тим, що при будівництві тут застосували елементи інфраструктури вузькоколійок Закарпаття, збудованих ще за часів Австро-Угорщини.

Фото: У Закарпатської дитячої залізниці - складна історія (wikimedia.org/Vojtěch Dočkal)

У середині 1960-х років на зміну електрожезловій системі прийшло напівавтоматичне блокування, замість семафорів були змонтовані світлофори. Однак, всі чотири стрілки досі є ручними. Рухомий склад, який використовується сьогодні - це тепловоз ТУ2 і два вагони ПВ-40.

Залізниця то працювала, то закривалася

До 2007 року включно дитяча залізниця в Ужгороді працювала кожного сезону. Навіть після великого паводка в кінці 90-х років, дорогу перелаштували й відновили її роботу. Однак у 2008 році Львівська залізниця вирішила закрити свій позашкільний заклад в Ужгороді.

У занедбаному стані дорога і поїзд простояли до літа 2009 року. Рух відновився.

Фото: Класичні схеми забарвлення локомотива Ужгородської дитячої залізниці (facebook.com/uzh.railway)

Однак потім знову настав період забуття, який тривав до 2016 року. Після ремонтних робіт на станціях, коліях і відновлення вагонів і локомотива, влітку запустили рух. Також відновили навчальний процес.

Під час численних переговорів між чиновниками різних рівнів та керівництвом Львівської залізниці, зійшлися на тому, що об'єкт буде переданий у комунальну власність Ужгорода. Але далі розмов справа не пішла.

Навесні 2020 року через масштабний карантин в Україні Дитячі залізниці були закриті. При цьому всі готувалися відновити навчальний процес у будь-який момент, крім двох доріг - в Ужгороді та Луцьку.

Протягом осені та зими регіональні дирекції прийняли рішення скоротити персонал і закрити навчальну частину. Це стало сигналом до того, що обидві дороги будуть закриті. Тему ліквідації унікальних об'єктів регулярно висвітлювали в пресі та соцмережах.

Фото: Ужгородська залізниця в 1952 році. Вже в той час її приїздили дивитись гості з різних регіонів (facebook.com/uzh.railway)

Громадськість вимагала не допустити розгрому дитячих залізниць. Підсумком резонансу стала домовленість між Львівською залізницею та міською радою Ужгорода про пільги зі сплати земельного податку та участь місцевої громади у фінансуванні видатків на утримання вузькоколійки.

Разом з тим Луцька дорога офіційно залишається закритою. 30 квітня 2021 року Малу залізницю Закарпаття урочисто відкрили.

Фото: Дитячу залізницю відкрили в серпні 1947 року в День залізничника (facebook.com/uzh.railway)

У процесі четвертого "воскресіння" дитячої залізниці стало відомо, що не розв'язане питання відновлення навчального процесу. Тоді, чиновники пообіцяли, що діти зможуть продовжити навчання і практику.

Однак, станом на 8 і 9 травня, коли поїзд здійснював традиційні рейси, штат фахівців не був відновлений. Крім цього, всі вихідні дні, починаючи з 30 Квітня, проїзд є безкоштовним через відсутність касового апарату.

Таким чином, за 5 днів дорога отримала збитки на суму близько 50 тисяч гривень. Ці дві обставини викликають побоювання, що дитячу вузькоколійку відкрили на короткий період, а потім піде чергове забуття.

Надіємося, такого не станеться, і одна із багатьох туристичних локацій регіону все ж буде доступна до перегляду та екскурсій

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