Продовжити літо: кращі країни для комфортного пляжного відпочинку у вересні

Довгий оксамитовий сезон в 2021 році – мрія не тільки туристів, які не готові прощатися з літом, але і представників туризму в багатьох країнах. Адже аншлаги на курортах в серпні дають надію на успішний сезон після року пандемічних обмежень.

Вересень - ще дуже комфортний час для відпочинку на морі в багатьох країнах. Хоча Чорне і Азовське моря в Україні в цей період приваблюють туристів переважно напівпорожніми пляжами і зниженням спеки, залишається ще великий вибір курортних напрямків, де море відмінно прогрівається сонцем.

У яких країнах можна запланувати відпустку на морі у вересні і на яких умовах дозволений в'їзд туристам – в матеріалі.

Туреччина - теплі хвилі двох морів

Ця популярна курортна країна б'є рекорди з відвідуваності влітку. Не зміниться тенденція і восени - готельєри очікують, що спекотна погода в Анталії на Середземному морі і в Мармарисі та Бодрумі на Егейському триватиме до листопада. Це означає, що не тільки вересень, але жовтень порадують теплим морем, м'якою засмагою і екскурсіями за комфортної погоди.

Фото: Пляж Олюденіз в Туреччині (pixabay.com)

Зазвичай у вересні температура повітря на півдні Туреччини тримається на рівні 28-35 градусів, вода в Середземному морі (Анталія, Кемер, Сіде) – 28 градусів, в Егейському (Мармарис, Бодрум, Фетхіє) – 24 градуси.

Умови в'їзду до Туреччини: туристам з України дозволено в'їжджати за наявності негативного ПЛР-тесту за 72 години або експрес-тесту на антиген – за 48 годин. Також приймається сертифікат про повну вакцинацію. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-анкету на сайті МОЗ Туреччини, на підставі якої буде згенеровано персональний HES-код здоров'я туриста.

Греція - мега-популярні курорти

Оскільки Греція знаходиться в Середземноморському регіоні, сезон на більшості курортів триватиме мінімум до середини жовтня. Це один з найпопулярніших напрямків серед європейських туристів цього літа - завдяки відмінним природним умовам, яскравій архітектурі і мальовничим пляжам.

Завдяки субтропічному клімату на курортних островах погода буде залишатися комфортною для пляжного відпочинку - повітря до кінця місяця буде прогріватися до 28-30 градусів вдень і близько 20 градусів вночі, а вода в морі залишиться на рівні 25 градусів.

Для поїздки до Греції українським туристам достатньо пред'явити сертифікат про вакцинацію від COVID або негативний тест-ПЛР (за 72 години), експрес-тест на антиген - за 48 годин.

Фото: Грецький острів Міконос (pixabay.com)

Кіпр - спекотні дні і тепле море

Острівна держава знаходиться південніше Туреччини в Середземному морі, тому клімат в перший місяць осені тут також залишається ідеальним для любителів пляжів в оксамитовий сезон. Вдень повітря на курортах Ларнака і Пафос прогрівається до 30 і більше градусів, в Нікосії фіксують температури до 35 градусів. Вода в морі залишається температури "парного молока" - близько 26 градусів.

Для поїздки на Кіпр українцям необхідно або повністю вакцинуватися, або здати за 72 години до поїздки ПЛР-тест. Результати необхідно завантажити на платформі cyprusflightpass.gov.cy. Після прильоту туристам необхідно здати в аеропорту ще один ПЛР-тест. Через 7 днів перебування на відпочинку потрібно здати експрес-тест - в готелях його обіцяють робити своїм гостям безкоштовно. Такі аналізи необхідно буде повторювати кожні 3 дні.

Фото: Курорт на Кіпрі (booking.com)

Чорногорія - останній місяць "моря"

Вересень закриває пляжний сезон в Чорногорії. Зазвичай в цьому місяці туроператори завершують чартерні польоти на курорти країни. Це пов'язано з тим, що Адріатичне море швидше охолоджується, а навесні довше прогрівається.

Тим часом, у вересні на південних курортах Чорногорії – Будві, Ульцині - 24-29 градусів вдень, а температура води в морі довго може триматися на позначці 23-25 градусів. При цьому восени можна застати кілька дощових днів, але їх можна присвятити екскурсіям.

Фото: Пляж у Чорногорії (unsplash.com/miljan mijatovic)

Для поїздки в Чорногорію з 24 серпня ввели нові вимоги: після 4 місяців вільного в'їзду у туристів почнуть вимагати надати негативний результат ПЛР-тесту за 72 години або експрес-тесту на антиген за 48 годин. Без обмежень пропускають мандрівників, вакцинованих хоча б однією дозою.

Хорватія - для любителів гарного сервісу

Туристи вибирають курорти Хорватії за рівень сервісу. Оскільки це країна ЄС, то і ціни на відпочинок на курортах приблизно в два рази вищі, ніж в сусідніх балканських Чорногорії та Албанії.

У Хорватії серпнева спека також спадає і можна насолоджуватися приємною погодою. У вересні вдень повітря прогрівається до 25-27 градусів, вночі ще тепло – близько 19-20 градусів. Вода в морі стає прохолоднішою, ніж влітку - приблизно 24-25 градусів. Зазвичай чартерні програми в Хорватію також закінчуються до останніх днів вересня - туристів на пляжах стає значно менше.

Фото: Курорт у Хорватії (unsplash.com/marcus lofvenberg)

Для поїздки до Хорватії продовжують діяти обмеження: необхідно робити ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або вакцинуватися визнаними в ЄС вакцинами.

Нагадаємо, ми писали про нові рекорди з приїздів туристів в Хорватії.

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