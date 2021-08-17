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Ажіотаж на путівки і рекордні турпотоки: скільки коштують тури в Грецію на піку популярності країни в серпні

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Вівторок 17 серпня 2021 07:55
Ажіотаж на путівки і рекордні турпотоки: скільки коштують тури в Грецію на піку популярності країни в серпні Фото: Відпочинок у Греції (unsplash.com/matthieu oger)
Автор: Ольга Маджумдар

За сезон показники з туризму перевершили цифри до пандемії

Туристів у Греції влітку 2021 року - більше, ніж до пандемії. Це вивело острівну курортну країну в лідери серед інших європейських країн, повідомляє Financial Times.

Видання посилається на статистику платформи OAG - дослідницької компанії, що поставляє дані та аналітичні матеріали про подорожі.

Турпотік авіапасажирів до Греції досяг рівня рекордного 2019 року і навіть перевищив його на 2%. До слова, Греція відкрилася для українців цього року однією з перших країн ЄС. З часом правила в'їзду в Грецію для наших громадян дещо спростили, додавши можливість здати перед в'їздом в країну також тест на антиген, який дещо дешевший за вже звичне ПЛР-тестування.

Як багато туристів вирішили провести цього літа відпустку в Греції і скільки коштують тури для українців в кінці серпня?

"Греція випередила сусідів у відновленні туризму": у чому секрет успіху

Маси туристів повертаються в єдину європейську країну, яка поєднує в собі сонце, море і пісок з регулярними заявами місцевої влади про те, що її кордони відкриті для туристів, йдеться в публікації OAG.

Ажіотаж на путівки і рекордні турпотоки: скільки коштують тури в Грецію на піку популярності країни в серпні

Фото: Острів Сімі в Греції (unsplash.com/dimitris kiriakakis)

Греція випередила своїх сусідів у відновленні туризму. В той час як в Європі пропускна здатність регулярних авіакомпаній залишається приблизно на 31% нижчою, ніж вона була в 2019 році, Греція порівняла показники за серпень з рекордним роком, мало не дотягнувши до 4 мільйонів пасажирів авіарейсів.

Згідно з оцінкою Всесвітньої ради з подорожей і туризму, на туризм припадає понад 20% ВВП Греції. Це означає, що галузь тут важливіша, ніж в Іспанії (14,1% ВВП) або Італії (13,1% економіки).

"Греція дала зрозуміти, що вакциновані відвідувачі вітаються, і надали доступ без карантину. На сьогоднішній день вакциновано 55% населення Греції, і нинішня третя хвиля випадків зараження коронавірусом, схоже, поки не супроводжується третьою хвилею смертей",- наголошується в публікації OAG.

Ажіотаж на путівки і рекордні турпотоки: скільки коштують тури в Грецію на піку популярності країни в серпніФото: Історичні пам'ятки в Греції (unsplash.com/josh stewart)

У топ-10 країн, з яких прибуло найбільше туристів, Україна не потрапила. Згідно з опублікованими даними, найбільшими любителями Греції виявилися туристи з Великобританії, Німеччини, Італії. Тільки в серпні німецькими туристами було зарезервовано 800 тисяч місць на рейсах - на 25% більше, ніж у 2019 році.

Зате в списку пасажирів, що вилітають влітку з аеропорту "Бориспіль" аеропорт Іракліон потрапив в десятку найпопулярніших напрямків.

Скільки коштує відпочинок в Греції в кінці серпня

Незважаючи на велике завантаження готелів на курортних островах, карантинні обмеження на деяких островах і складну ситуацію з пожежами в Греції, попит на відпочинок в улюбленій багатьма країні залишається високим.

Ажіотаж на путівки і рекордні турпотоки: скільки коштують тури в Грецію на піку популярності країни в серпніФото: Відпочинок у готелі в Греції (unsplash.com/matthew waring)

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" у провідних туристичних компаній на дати з 20 серпня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" 7 ночей на курорті Лутракі в 3* готелі зі сніданками на двох обійдеться від 30,4 тис.грн з вильотом 20 серпня. На острові Крит в готелі без харчування - від 37 тис. грн. В 4* готелі в Афінах зі сніданками – від 37 тис. грн, в 5 * - від 56,6 тис. грн в Афінах.

У компанії Farvater тижневий відпочинок на двох в 3* готелі в Іракліоні можна провести від 17 тис. грн без харчування, і від 20 тис. гривень – з харчуванням "сніданки" з вильотом 26 серпня. На Корфу - від 22 тис.грн. При розміщенні в 4* готелі варто орієнтуватися на ціни від 24 тис.грн – в Лассіті і 26 тис. грн – на Родосі. У 5 * готелі - від 33 тис. грн в Іракліоні і від 40 тис. грн – на Корфу.

До слова, для поїздки необхідно зробити ПЛР-тест за 72 години до вильоту або експрес-тест на антиген SARS-CoV-2 за 48 годин до прибуття. Заміною тестів може послужити сертифікат про пройдений курс вакцинації - не менше за 14 днів до вильоту. Також - довідка про одужання. Діти віком до 12 років звільнені від тестування.

Рекомендуємо почитати наш авторський маршрут Критом - найбільшим островом Греції, який допоможе відкрити його під іншим кутом.

Також повідомлялося, що через три роки очікувань у Туреччині відкривають знакову локацію.

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