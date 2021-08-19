Готелі заброньовані на 100%: туристичний бум на курортах Туреччини продовжиться у вересні

В Анталії новий рекорд: мільйон прибуттів у серпні

Популярні курорти на Середземноморському узбережжі Туреччини продовжують заповнювати десятки тисяч туристів щодня - тільки в першій половині серпня в аеропорт Анталії прилетів мільйон пасажирів, повідомляє видання Turizm Gunlugu.

З початку року літаками в Анталію прилетіли 4 млн 351 тис. 879 пасажирів. Такі дані наводить управління культури та туризму провінції. Минулого року за аналогічний період зафіксували в 4 рази менше туристів.

При цьому серпень виявився рекордним - з 1 по 15 серпня число авіапасажирів, які прибули в Анталію, склало 957 197 осіб. За 15 днів серпня у 2021 році в Анталію прибувало в середньому 64 тисячі туристів щодня. В аналогічний період у 2020 році турпотік був в 3 рази менше.

Яка ситуація з готелями на курортах і скільки часу триватиме пляжний сезон – в матеріалі.

В Анталії та Бодрумі готелі заброньовані повністю

Турецькі готелі на морських курортах заброньовані на 80% на вересень, повідомляє видання Sabah. При цьому готельєри очікують, що попит збережеться в жовтні, а сезон триватиме до середини листопада. На користь таких прогнозів говорить тенденція зрослого бронювання на перший місяць осені за останні 20 днів.

Фото: Туристи на пляжі Анталії (unsplash.com/engin akyurt)

"Бронювання на вересень гарне. За винятком регіону Мармарис і Стамбула, заповнюваність на таких узбережжях, як Анталія, Бодрум і Чешме становить 100%", - повідомив Сурурі Чорабатир, президент Турецької Федерації готельєрів (TUROFED).

Згідно з прогнозами, якщо ситуація з COVID не погіршиться, сезон завершиться приблизно в середині листопада.

"У цей період потік з України, Німеччини та Польщі, особливо з Росії, триватиме", - зазначив фахівець.

Фото: Більшість туристів у Туреччині - з Німеччини, Росії та України (unsplash.com/gulin esen)

"У листопаді може бути сюрприз - спека і високий попит"

Місця в готелях у вересні трохи звільняться завдяки тому, що знизиться частка внутрішніх туристів на 10% з початком навчального року в школах Туреччини. Про це розповів генеральний директор мережі готелів Корхан Алшан.

"Попит з боку Німеччини, Росії, України та Польщі в цей період досить високий. Наша заповнюваність у вересні - 90 відсотків. Ми очікуємо, що в жовтні ми будемо заповнені на 80 відсотків, навіть якщо попит трохи знизиться", - зазначив готельєр.

При цьому він додав: у листопаді може бути "сюрприз" - попит може виявитися кращим, ніж ми очікували.

"Рівень вакцинації в країнах зростає з кожним днем. Схоже, що й у листопаді погода стає спекотною. У нас може бути гарний листопад, в залежності від вакцинації та температури повітря", - пояснив він позитивну налаштованість на туристичному ринку в Туреччині.

Фото: Попит може зберегтися завдяки спекотній погоді (unsplash.com/carlos lindner)

До слова, чимало туристів вважають за краще відпочивати на Анталійському узбережжі в листопаді - погода порівнянна з вересневою в Україні в "оксамитовий сезон". Вдень температура буває 18-26 градусів, вночі – близько 14-18. Більшість днів сонячні - можна засмагати та навіть купатися в морі. Бувають дощі й шторм. У листопаді п'ятизіркові готелі часто роблять знижки - за ціною 3 * можна оселитися в готелі з басейном, що підігрівається.

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