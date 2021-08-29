Продлить лето: лучшие страны для комфортного пляжного отдыха в сентябре

Долгий бархатный сезон в 2021 году – мечта не только туристов, которые не готовы прощаться с летом, но и представителей туризма во многих странах. Ведь аншлаги на курортах в августе дают надежду на успешный сезон спустя год пандемических ограничений.

Сентябрь – еще очень комфортное время для отдыха на море во многих странах. Хотя Черное и Азовское моря в Украине в этот период привлекают туристов преимущественно полупустыми пляжами и снижением жары, остается еще большой выбор курортных направлений, где море отлично прогревается солнцем.

В каких странах можно запланировать отпуск на море в сентябре и на каких условиях разрешен въезд туристам – в материале.

Турция – теплые волны двух морей

Эта популярная курортная страна бьет рекорды по посещаемости летом. Не изменится тенденция и осенью – отельеры ожидают, что жаркая погода в Анталии на Средиземном море и в Мармарисе и Бодруме на Эгейском продлится до ноября. Это значит, что не только сентябрь, но октябрь порадуют теплым морем, мягким загаром и экскурсиями при комфортной погоде.

Фото: Пляж Олюдениз в Турции (pixabay.com)

Обычно в сентябре температура воздуха на юге Турции держится на уровне 28-35 градусов, вода в Средиземном море (Анталия, Кемер, Сиде) – 28 градусов, в Эгейском (Мармарис, Бодрум, Фетхие) – 24 градуса.

Условия въезда в Турцию: туристам из Украины разрешено въезжать при наличии негативного ПЦР-теста за 72 часа или экспресс-теста на антиген – за 48 часов. Также принимается сертификат о полной вакцинации. Перед поездкой необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте Минздрава Турции, на основании которой будет сгенерирован персональный HES-код здоровья туриста.

Греция – мега-популярные курорты

Поскольку Греция находится в Средиземноморском регионе, сезон на большинстве курортов будет длиться минимум до середины октября. Это одно из самых популярных направлений среди европейских туристов этим летом – благодаря отличным природным условиям, яркой архитектуре и живописным пляжам.

Благодаря субтропическому климату на курортных островах погода будет оставаться комфортной для пляжного отдыха – воздух до конца месяца будет прогреваться до 28-30 градусов днем и около 20 градусов ночью, а вода в море останется на уровне 25 градусов.

Для поездки в Грецию украинским туристам достаточно предъявить сертификат о вакцинации от COVID или негативный тест – ПЦР (за 72 часа), экспресс-тест на антиген – за 48 часов.

Фото: Греческий остров Миконос (pixabay.com)

Кипр – жаркие дни и теплое море

Островное государство находится южнее Турции в Средиземном море, поэтому климат в первый месяц осени тут также остается идеальным для любителей пляжей в бархатный сезон. Днем воздух на курортах Ларнака и Пафос прогревается до 30 и больше градусов, в Никосии фиксируют температуры до 35 градусов. Вода в море остается температуры "парного молока" – около 26 градусов.

Для поездки на Кипр украинцам необходимо или полностью вакцинироваться, или сдать за 72 часа до поездки ПЦР-тест. Результаты необходимо загрузить на платформе cyprusflightpass.gov.cy. После прилета туристам необходимо сдать в аэропорту еще один ПЦР-тест. Спустя 7 дней пребывания на отдыхе потребуется сдать экспресс-тест – в отелях его обещают делать своим гостям бесплатно. Такие анализы необходимо будет повторять каждые 3 дня.

Фото: Курорт на Кипре (booking.com)

Черногория – последний месяц "моря"

Сентябрь закрывает пляжный сезон в Черногории. Обычно в этом месяце туроператоры завершают чартерные полеты на курорты страны. Это связано с тем, что Адриатическое море быстрее охлаждается, а весной дольше прогревается.

Между тем, в сентябре на южных курортах Черногории – Будве, Ульцине - 24-29 градусов днем, а температура воды в море долго может держаться на отметке 23-25 градусов. При этом осенью можно застать несколько дождливых дней, но их можно посвятить экскурсиям.

Фото: Пляж в Черногории (unsplash.com/miljan mijatovic)

Для поездки в Черногорию с 24 августа ввели новые требования: после 4 месяцев свободного въезда у туристов начнут требовать предоставить негативный результат ПЦР-теста за 72 часа или экспресс-теста на антиген за 48 часов. Без ограничений пропускают путешественников, вакцинированных хотя бы одной дозой.

Хорватия – для любителей хорошего сервиса

Туристы выбирают курорты Хорватии за уровень сервиса. Поскольку это страна ЕС, то и цены на отдых на курортах примерно в два раза выше, чем в соседних балканских Черногории и Албании.

В Хорватии августовская жара также спадает и можно наслаждаться приятной погодой. В сентябре днем воздух прогревается до 25-27 градусов, ночью еще тепло – около 19-20 градусов. Вода в море становится прохладнее, чем летом – примерно 24-25 градусов. Обычно чартерные программы в Хорватию также заканчиваются к последним дням сентября – туристов на пляжах становится значительно меньше.

Фото: Курорт в Хорватии (unsplash.com/marcus lofvenberg)

Для поездки в Хорватию продолжают действовать ограничения: необходимо делать ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, или вакцинироваться признанными в ЕС вакцинами.

Напомним, мы писали про новые рекорды по приездам туристов в Хорватии.

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