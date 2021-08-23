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Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

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Понеділок 23 серпня 2021 14:05
Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції Фото: Острів Корфу або Керкіра (unsplash.com/alexander-mils)
Автор: Наталія Будянська

Острів Керкіра та пляжі Лефкади: як доїхати та що подивитися

Українська родина з Енергодару, Наталія та Дмитро Будянські разом з донькою, продовжують свою подорож Європою, дотримуючись поставленої мети - за 38 днів об'їхати 7000 кілометрів у п'яти країнах.

У своїй новій колонці для Travel РБК-Україна Наталія розповідає про два мальовничі острови Греції - Корфу і Лефкада, де сім'я провела тиждень. Далі - пряма мова Наталії.

ПЛР-тест для посадки на пором: як дістатися на острів з континенту

На острів Корфу ходять пороми. Важливо, що для посадки треба заповнити COVID-анкету (хворів або не хворів, з ким контактував за останні 14 днів, тощо) і здати ПЛР - тест. Тести в Греції роблять безкоштовно.

Їдучи назад з острова на материк, потрібен свіжий тест. Його роблять всім туристам, які виїжджають з острова, він теж безкоштовний. Його результати підв'язуються до QR-коду PLF (passenger location form) - тієї самої анкети з усіма даними, яка потрібна для в'їзду в Грецію і яку перевіряють в кожному порту.

Фото: Під час посадки на пором разом з квитками видають анкети (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Ми приїхали вранці заздалегідь до відправлення порома, зробили тест доньці. Все швидко, без проблем. Але ось тільки результати повинні бути тільки ввечері. Ми цього не врахували. А пором відправляється через дві години. Що робити? Вирішили сховати Каріну на задньому сидінні. Прикрити парео і закидати панамками. У машині чорні стекла - раптом не помітять? Дуже не красиво, розумію, а що робити? Вирішуємо ризикнути.

Разом з квитками пасажира видають "коронавірусний" опитувальник. Те ж саме, що при в'їзді. У нас їх ніхто не перевірив. Наша авантюра увінчалася успіхом. Каріну не помітили. Вона спокійно вийшла на палубі, і ми весь час провели разом в кондиціонованому приміщенні снек-бару, граючи в карти.

Корфу: острів з венеціанською спадщиною

Це дуже відомий острів серед тих, хто коли-небудь цікавився Грецією. Корфу - це італійська і більш відома назва острова, греки ж називають його Керкіра. Це найпівнічніший і другий за площею серед Іонічних островів.

Майже 400 років Корфу належав Венеції, а після перемоги Наполеона острів перейшов у володіння Франції. У 1799 році острів був захоплений російським адміралом Ушаковим, а через 7 років вже став належати французам.

Потім перейшов у володіння Британії, доки Лондонська конвенція не передала ці Іонічні острови Греції. Тепер Корфу - улюблене місце відпочинку італійців. Також тутешні вузькі вулички та фасади будинків дуже нагадують архітектуру сучасної Італії.

Що подивитися

Багато розповідати про це не буду – всі путівники рясніють яскравими фото головних місць Корфу, обов'язкових до відвідування. Але крім розрекламованих пляжів, аквапарку, музеїв і фортеці, хочу відзначити одну знакову точку, куди приїжджають практично всі туристи - "Трон Кайзера".

Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в ГреціїБухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

Фото: Мальовничі види Корфу (Наталія Будянська / для РБК-Україна)

Це оглядовий майданчик на самій верхівці гори острова з панорамним видом на 360 градусів. Звідси видно весь Корфу і сусідню Албанію. Названа локація на честь Вільгельма другого, який дуже любив тут відпочивати й довго милуватися видом острова. Кайзер викупив палац, провів електрику, і став приїжджати туди у відпустку щороку.

Розвага - "злови літак"

Є на Корфу чудовий туристичний атракціон. Називається "злови літак". На це фактично є тільки дві секунди - час, за який в небі прямо над вашою головою пролітає літак.

Щоб зробити такий кадр, треба вибрати вдалий ракурс. Тонка смужка бетонного парапету, що з'єднує два береги - місце дуже популярне. І більш привабливе, на мій погляд, ніж оглядовий "Трон Кайзера".

Фото: Зловити кадр з літаком - часом непросте завдання (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Знаходиться це місце біля злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту. Кожні 5-10 хвилин в небі над головою злітають і сідають літаки. Найголовніше - встигнути зробити той самий кадр.

Лайфхак від фотографа: йдіть до центру містка, "цільтеся" тільки на ті літаки, які йдуть на посадку, а не на зліт. А щоб в кадр потрапили людина і літак одночасно, фотографу треба лягти й знімати все це з нижнього ракурсу.

Острів Лефкада: чим особлива локація

Лефкада з'єднується з материком двома мостами. Спочатку проїжджаєш підводний тунель, а на сам острів веде розсувний міст через протоку. Приблизно щогодини на 15 хвилин припиняється рух автотранспорту, гуде сирена, закривається шлагбаум.

Міст піднімає свої розсувні частини (ті, що для в'їзду) і повертається на 90 градусів, звільняючи протоку. По воді на острів заходять Яхти, Катери й вітрильники. Неймовірне видовище! Потім гуде сирена, і потім міст повертається.

Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

Фото: Острів Лефкада (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Поки їдеш до столиці, по лівій стороні видно величезну марину з різнокаліберними яхтами, по правій - небо в різнокольорових парашутах. На дошках в затоці Іонічного моря лавірують сотні кайтів. Зупиняємося на першому ж оглядовому і не можемо відвести очей.

Пляжі Лефкади: основні локації

Найкрасивіші пляжі острова знаходяться на західному узбережжі. Дістатися до них можна лише на машині, скутері або квадроциклі. Багато туристів, які прилетіли літаком, так і роблять - беруть авто на прокат.

Ще тут дуже популярна послуга - човен в прокат. За 120 євро (плюс депозит в 150 євро блокують на карті) дають карту найближчих дрібних островів, і з 9 до 6 вечора ви можете відчути себе капітаном, вибираючи будь-яку вподобану бухту.

На знаменитих пляжах Ялос, Егремні, Порто-Кацики й Василики у серпні відпочиває безліч туристів. Здається, сьогодні мало кого лякає те, що до Ялосу веде дикий серпантин, а частина дороги зруйнована землетрусом 2015 року. Тут дуже багато наметовиків: розміщуються хто де забажає. Багато сімей з дітьми.

До Егремні можна доїхати машиною тільки до парковки. Далі - пішки 2 км і ще 365 сходинок вниз. Цьому пляжу присвоєна нагорода якості - "Блакитний прапор". Тонка смужка піску знаходиться під величезною стрімкою скелею, яка нависає півмісяцем.

Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

Фото: Пляж Егремні, до якого ведуть 365 ступенів вниз (Наталія Будянська /для РБК-Україна)

Порто-Кацикі (у перекладі з грецької - Бухта козлів) це пляж більшості рекламних буклетів острова Лефкада.

До нього можна доїхати машиною. Ціна за парковку - 5 євро. Оглядовий майданчик по правій стороні бухти також зруйнований землетрусом. Але ці тріщини в скелі ніяк не лякають туристів, які із задоволенням пустують з синіх водах Іонічного моря. До слова, тут відразу від берега глибоко, також є кам'яниста галька на пляжі.

Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

Фото: Пляж Порто-Кацикі (Наталія Будянська / для РБК-Україна)

Раніше в Василіках був порт, звідки йшли пороми на Кефалонію (сусідній острів). Зараз замість порту марина з білосніжними яхтами, пляж вітряний, тому його цінують любителі віндсерфінгу і кайтів.

Все "тусовочне" життя перемістилося в гордий Нідрі. Там же відкрили новий порт. Поруч з містом знаходиться ще одна природна пам'ятка - найбільший водоспад острова Лефкада. Дорога до нього дуже мальовнича, а от сам водоспад влітку виявився не такий вражаючий, як на картинках в інтернеті.

Бухти, пляжі та венеціанська спадщина: чим цікавий Корфу - улюблений курорт італійців в Греції

Фото: Водоспад - найбільший на острові (Наталія Будянська/для РБК-Україна)

Зазначу, що на житло в кемпінгу ми витратили 20 євро на всю сім'ю за одну ніч.

Їдемо далі. До зустрічі на Кефалонії!

Раніше сім'я Будянських побувала в унікальному скельному комплексі на півночі Греції й розповіла про це РБК-Україна.

Також повідомлялося, в які екзотичні країни варто їхати на відпочинок восени.

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