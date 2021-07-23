Повінь в курортній Туреччині. У Чорноморському регіоні евакуюють людей: що відомо

Близько 200 осіб були евакуйовані через повінь у східному чорноморському регіоні Туреччини, повідомляє видання Daily Sabah з посиланням на дані турецького агентства з управління стихійними лихами.

Річка Архаві розлилася через проливний дощ, що сильно вплинуло на приплив води в районний центр та на сільські дороги в провінції Артвін, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

У заяві йдеться, що через підтоплення шість осіб опинилися у пастці в районі Архаві, а ще дев'ять осіб з Мургульського регіону були доставлені в безпечні райони.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що одна людина, яку врятували з-під завалів в Архаві та доставили в лікарню, знаходиться у стабільному стані. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу і міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караисмаилоглу також відвідали постраждалий від повені регіон.

Фото: Повінь в Чорноморському регіоні Туреччини (facebook.com/Bianeteng, gp.gov.ua)

Міністерство енергетики та природних ресурсів повідомило, що 3045 абонентів залишилися без електрики через повінь в сусідніх провінціях Артвін і Різе. А електроенергію в 9650 домоволодіннях відключили через заходи безпеки.

Тим часом в Асоціації пошуку і порятунку Туреччини (AKUT) заявили, що врятували 18 осіб, у тому числі вісім дітей, які застрягли біля водоспаду Менкуна в Архаві.

Повідомляється, що щонайменше шестеро людей загинули, двоє зникли безвісти. Це сталося в результаті повені й зсувів, викликаних сильним дощем.

"Поки інформації про постраждалих українців немає",- зазначили РБК-Україна в Офісі з питань культури та туризму Посольства Туреччини в Україні.

"До Туреччини їхати безпечно" - міністр

До слова, в Туреччині продовжують вживати максимальних заходів для того, щоб убезпечити й туристів. За запевненнями влади, їхати у відпустку в країну - безпечно. У тому числі - і в контексті пандемії, яка триває по всьому світу.

Ще перед стартом пляжного сезону в Туреччині міністр туризму і культури Туреччини Мехмет Нурі Ерсой зазначив, що Туреччина стала однією з перших країн у світі, яка розпочала програму сертифікації безпечного туризму ще минулого року.

Фото: У Туреччині з минулого року діє програма Safe Tourism, введена через пандемію - міністр туризму і культури країни (РБК-Україна)

"У 2020 році ми прийняли 16 мільйонів гостей в нашій країні. Наша програма сертифікації стала однією з найуспішніших у світі, і у нас був успішний сезон. Перш за все, ми зробили обов'язковою сертифікацію для засобів розміщення місткістю 30 ліжок і більше, а потім збільшили частоту перевірок", - зазначив міністр Мехмет Нурі Ерсой.

Чим відомий чорноморський регіон Туреччини у туристів

Вважається, що більш популярними серед українських туристів є курорти Середземного та Егейського моря в Туреччині. Цього літа країна б'є рекорди по відвідуваності українськими туристами.

Більшість туристів прибувають в курортний регіон Анталія на південному узбережжі країни, розташованому на Середземному морі. Найбільш затребувані курорти Середземного моря у наших туристів - Кемер, Анталія, Сіде, Аланія, Белек.

Фото: Турецькі курорти на Чорному морі (steppestravel.com)

Також значна частина наших мандрівників активно бронює путівки на Егейське море, яке знаходиться на захід від Середземного. Відпочинок на Егейському морі відрізняється високою якістю сервісу і тим, що там люблять відпочивати туристи із західних країн. Лише деякі серед популярних курортів Егейського моря - Бодрум, Ічмелер, Фетхіє, Кушадаси, Ізмір та інші. До слова, раніше ми писали, що подивитися в Фетхіє - одному з наймальовничіших курортів Туреччини.

Проте чимало курортів розташовані й на Чорноморському узбережжі Туреччини, де також є великий вибір для різноманітних екскурсій та активностей. Найбільш відомими вважаються такі локації як Різе, Синоп, Амасра, Різе, Трабзон.

Відзначимо, на Чорне море часто їздять відпочивати й самі місцеві. Особливо ті, хто проживає в Стамбулі та неподалік від нього. Завдяки близькості Чорного моря до великого турецького мегаполіса, Чорне море приваблює не тільки іноземних гостей, але і самих турків.

Раніше ми писали, до чого варто готуватися, плануючи відпочинок в Туреччині у новому сезоні.

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