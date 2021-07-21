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Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у Туреччині

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Середа 21 липня 2021 07:35
Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у Туреччині Фото: Вид на бухту Долина метеликів в околицях Фетхіє (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Гори, пляжі і гробниці: чим дивує курортне місто на Егейському морі

Туреччина влітку 2021 року – найпопулярніший закордонний напрямок для пляжного відпочинку серед українців. І хоча більшість туристів вибирають курорти на Анталійському узбережжі Середземного моря, багато хто також шукає "іншу" Туреччину на Егейському морі.

Саме з цієї частини країни мандрівники везуть найбарвистіші фото і незабутні враження. При цьому, за останніми даними турецького Центру моніторингу медіа, найпопулярнішим серед західних туристів і самих турецьких громадян в цьому сезоні є Фетхіє - місто і курорт на березі мальовничої затоки Егейського моря, розташоване на південному сході країни.

У чому особливість відпочинку на затишному курорті, що побачити і спробувати в самостійній подорожі, РБК-Україна розповіла киянка Олена Яковенко, яка вирішила відкрити для себе Туреччину з цього регіону.

Ціни і переліт: удвічі дорожче, ніж в Аланії

Побачити "непопсову" Туреччину Олена зважилася на тлі пандемії, тому що кордони її улюблених азійських країн залишаються закритими в 2021 році.

"Хотілося колориту і краси, а не натовпів наших туристів в готелі, в ресторані на пляжі. Тому Туреччину як напрямок для поїздок не розглядала довгі роки", - розповіла вона виданню.

Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у ТуреччиніФото: Колоритні пейзажі в околицях Фетхіє (РБК-Україна)

Цього літа зважилася поїхати з подругою в локацію Туреччини, де відсоток російськомовних відпочивальників мінімальний.

"Надивилася фото і вибрала Фетхіє. Найдешевше було летіти прямим чартером в Даламан з пакетним туром в невеликий 3-зірковий готель поруч з пляжем. За раннім бронюванням 6 ночей на одну людину обійшлися 400 євро зі сніданками, включаючи переліт, страховку і трансфер", - зазначає вона.

Для порівняння на ці ж дати на початку липня за ту саму суму можна було знайти тур в Аланію на Анталійському узбережжі в 4* готелі з харчуванням "все включено" за двох осіб.

"Сам готель, в якому ми жили в Фетхіє – з якісних, в яких відпочивали турецькі сім'ї з дітьми. На сайті букінг доба проживання коштує від 40 євро", - уточнила киянка.

Що вражає в місті

Курортне місто Фетхіє здається невеликим через малоповерхову забудову особняками. При цьому населення популярного у західних туристів курорту - близько 84 тис.людей.

Фото: види в Фетхіє (РБК-Україна / предосталено Оленою Яковенко)

"Воно розташоване у бухті в оточенні гір. На сході - вражаюча гора Бабадаг висотою 1969 метрів над рівнем моря, з якої організовані польоти на параплані над бухтою Олюденіз, однією з найяскравіших пляжних локацій світу", - ділиться Олена.

До слова, гора охороняється ЮНЕСКО завдяки рідкісним рослинам, які ростуть на її схилах. Біля гори проходить знаменита Лікійська стежка.

"Лікійські гробниці, які датуються 4 століттям до нашої ери можна побачити прямо на території Фетхіє у скелі над містом. Найяскравіша - Амінтаса, що нагадує фасад давньогрецького храму з колонами. У скельних некрополях колись ховали лікійських вельмож", - розповідає вона про яскраву пам'ятку.

Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у ТуреччиніФото: Скельні гробниці у Фетхіє (РБК-Україна)

Для відвідування інших руїн вона радить орендувати автомобіль або приєднатися до однієї з групових екскурсій, які можна знайти в соцмережах за ціною 20-50 євро.

"Також варто прогулятися набережною рано вранці або ближче до заходу сонця, вирушити на оглядовий майданчик у верхніх точках міста, щоб помилуватися краєвидом зверху на міський пейзаж і білосніжні яхти на дивовижно синій воді", - радить Олена.

Фото: Пляж і набережна у Фетхіє (РБК-Україна/ надано Оленою Яковенко)

Увечері вражає парк на набережній - Sehit Fethi Bey Parkі. На чималій доглянутій території облаштовано великий ігровий майданчик для дітей, багато скульптур та інсталяцій, різноманітні лавочки і арки. У парку вечорами після спеки при м'якому світлі ліхтарів збираються сім'ї на пікніки, риболовлю, прогулянку пішки або на велосипеді. У віддаленому куточку парку під навісом з лавочками стоїть скляна шафа-бібліотека з підручниками, які студенти залишають для інших учнів.

Екскурсії: де варто побувати

Найяскравіша сторона Егейського узбережжя - чарівливі пляжі з бірюзовою водою у бухтах в оточенні мальовничих гір і хвойних лісів, в яких не замовкають цикади.

"На фотографіях весь час здається, що колір води – оптична ілюзія. Коли потрапляєш навіть на міський пляж у Фетхіє, виявляється, що вода зберігає цей колір навіть у твоїх долонях. Хоча це найменш вражаюча пляжна локація в радіусі 100 км", - зазначає вона.

За її словами, тільки заради кольору води варто відвідати максимальну кількість пляжів, які дозволяють дні відпочинку. Можна знайти організовані екскурсії, в яких об'єднані найпопулярніші локації для відвідування за один день.

Фото: Мальовничі локації поруч із Фетхіє (РБК-Україна)

"Поплавайте в Олюденізі і поспостерігайте за парапланеристами, проведіть кілька годин на затишному гальковому пляжі Гемілер поруч з островом Святого Миколая, рушайте на величезний піщаний пляж Патара в програмі екскурсії по узбережжю, на Черепашачий пляж, де річка Дальян впадає в море ", - перераховує локації вона.

Киянка додає: щоб побачити всі найкрасивіші локації навіть в радіусі 100 кілометрів, потрібно планувати відпустку на кілька тижнів. Крім пляжів, варто відвідати "інстаграмні" містечка Каш, Дальян, Демре.

"Одна з найяскравіших екскурсій – в ущелині Сакликент приблизно за 50 кілометрів від Фетхіє. Це національний парк, куди вхід за квитками. Щоб пройти в ущелину, доведеться перейти вбрід невелику ділянку льодяної бурхливої гірської річки. Крім температурного шоку для ніг, потрібно подбати про "морські тапки", щоб не поранити ноги об каміння під водою", - попереджає мандрівниця.

Фото: Туристи в ущелині Сакликент (Олена Яковенко)

Довжина ущелини близько 18 км, а глибина (висота) – 300 м. Так далеко туристи не проходять, але навіть недовга прогулянка між химерними світлими скельними породами, що "підпирають небо" з неглибокою бірюзовою річкою "на дні" залишають масу вражень і яскравих фото.

Що спробувати і купити туристам у Фетхіє

Морський курорт неможливо уявити без морепродуктів. Саме у Фетхіє знаходяться десятки рибних ресторанів, популярних серед туристів з різних країн.

"Найзнаменитіша рибна локація - Рибний маркет. Там навколо прилавків зі свіжовиловленою рибою, величезними креветками і кальмарами стоять столики з білосніжними скатертинами, де до вечора збирається величезна кількість гостей. Адже рибу, яку турист вибрав сам, йому тут же і приготують, і подадуть з вином. Аромат приготованих морепродуктів навколо стоїть непередаваний", - розповідає киянка про локацію must visit.

Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у ТуреччиніФото: Рибний маркет з ресторанами у Фетхіє (РБК-Україна)

Інша локація, яку варто відвідати самостійним мандрівникам - фермерський базар, який працює по вівторках і п'ятницях. Там можна не тільки купити найсвіжіші фрукти, а й спробувати цікаві локальні продукти.

"Наприклад, відразу при вас посмажать величезні коржі з начинкою із сиру або овочів – гьозлеме. Їх можна знайти і в інших місцях, але тут вони особливо смачні", - каже вона.

На базарах або в спеціалізованих магазинах киянка радить також купити лукум з виноградного або гранатового соку з фісташками, який в Україні трапляється рідко, а коштує у два-три рази дорожче – до 150 гривень за кілограм в Туреччині проти 400 грн на наших прилавках.

Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у ТуреччиніФото: Спеції та солодощі на базарі у Фетхіє (РБК-Україна)

"Взагалі у Туреччині цікаво вміють робити соки. Наприклад, в селах навколо Фетхіє в придорожньому кафе можна знайти морозиво з увареного соку шовковиці, який змішують зі снігом, зібраним взимку з найближчих гір і збереженим до літа. Це найкорисніше натуральне морозиво. З таким снігом можуть змішати також і свіжі фрукти, я пробувала такий же сніговий десерт зі свіжої дині", - розповідає Олена.

Взагалі, морозиво - це ще одна "фішка" Туреччини після лукума і пахлави. Можна купувати як фабричне упаковане, так і вагове на вуличних точках.

Колорит і краса Фетхіє: що побачити і спробувати на улюбленому курорті західних туристів у ТуреччиніФото: Сіміти і лукум з Туреччини (Олена Яковенко)

"Ще must try - турецька випічка. Де її купувати, краще запитати у місцевих. Спробуйте і м'які "бублики" - симіти від 7 гривень, і різноманітні листкові вироби з оливками, сиром, м'ясом", - радить киянка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що готелі Туреччини заповнені "під зав'язку" і в чому причина ажіотажу.

Також ми розповідали про авторський маршрут Критом, який покаже острів під іншим кутом.

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