Наводнение в курортной Турции. В черноморском регионе эвакуируют людей: что известно

Около 200 человек были эвакуированы из-за наводнения в восточном черноморском регионе Турции, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на данные турецкого агентства по управлению стихийными бедствиями.

Река Архави разлилась из-за проливного дождя, что сильно повлияло на приток воды в районный центр и на сельские дороги в провинции Артвин, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

В заявлении говорится, что из-за подтоплений шесть человек оказались в заточении в районе Архави, а еще девять человек с Мургульского региона были доставлены в безопасные районы.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что один человек, которого спасли из-под завалов в Архави и доставили в больницу, находится в стабильном состоянии. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу также посетили пострадавший от наводнения регион.

Фото: Наводнение в Черноморском регионе Турции (facebook.com/Bianeteng, gp.gov.ua)

Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило, что 3045 абонентов остались без электричества из-за наводнения в соседних провинциях Артвин и Ризе. А электроэнергию в 9650 домовладениях отключили из-за мер безопасности.

Тем временем в Ассоциации поиска и спасения Турции (AKUT) заявили, что спасли 18 человек, в том числе восемь детей, которые застряли у водопада Менкуна в Архави.

Сообщается, что по меньшей мере шесть человек погибли, двое пропали без вести. Это произошло в результате наводнения и оползней, вызванных сильным дождем.

"Пока информации о пострадавших украинцах нет", — отметили РБК-Украина в Офисе по вопросам культуры и туризма Посольства Турции в Украине.

"В Турцию ехать безопасно" - министр

К слову, в Турции продолжают предпринимать максимальные меры для того, чтобы обезопасить и туристов. По заверениям властей, ехать в отпуск в страну - безопасно. В том числе - и в контексте пандемии COVID, которая продолжается по всему миру.

Еще перед стартом пляжного сезона в Турции министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что Турция стала одной из первых стран в мире, которая начала Программу сертификации безопасного туризма еще в прошлом году.

Фото: В Турции с прошлого года действует программа Safe Tourism, введенная из-за пандемии - министр туризма и культуры страны (РБК-Украина)

"В 2020 году мы приняли 16 миллионов гостей в нашей стране. Наша программа сертификации стала одной из самых успешных в мире, и у нас был успешный сезон. Прежде всего, мы сделали обязательным сертификацию для средств размещения вместимостью 30 коек и более, а затем увеличили частоту проверок", — отметил министр Мехмет Нури Эрсой.

Чем известен черноморский регион Турции у туристов

Считается, что более популярными среди украинским туристов являются курорты Средиземного и Эгейского моря в Турции. Этим летом страна бьет рекорды по посещаемости украинскими туристами.

Большинство туристов прибывают в курортный регион Анталия на южном побережье страны, расположенном на Средиземном море. Наиболее востребованные курорты Средиземного моря у наших туристов - Кемер, Анталия, Сиде, Алания, Белек.

Фото: Турецкие курорты на Черном море (steppestravel.com)

Также значительная часть наших путешественников активно бронирует путевки на Эгейское море, которое находится западнее от Средиземного. Отдых на Эгейском море отличается высоким качеством сервиса и тем, что там любят отдыхать туристы из западных стран. Лишь некоторые среди популярных курортов Эгейского моря - Бодрум, Ичмелер, Фетхие, Кушадасы, Измир и другие. К слову, ранее мы писали, что посмотреть в Фетхие - одном из самых живописных курортов Турции.

Тем не менее немало курортов распложены и на Черноморском побережье Турции, где также есть большой выбор для разнообразных экскурсий и активностей. Наиболее известными считаются такие локации как Ризе, Синоп, Амасра, Ризе, Трабзон.

Отметим, на Черное море часто ездят отдыхать и сами местные. Особенно те, кто проживает в Стамбуле и неподалеку от него. Благодаря близости Черного моря к крупному турецкому мегаполису, Черное море привлекает не только иностранных гостей, но и самих турков.

Ранее мы писали, к чему стоит готовиться, планируя отдых в Турции в новом сезоне.

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