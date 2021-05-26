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Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні

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Середа 26 травня 2021 16:53
Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні Фото: Відпочинок в Мармарисі та Анталії (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Які заходи діють в країні на другому році пандемії

Туреччина - одна з тих країн, інтерес до якої в українських туристів не знижується навіть у розпал пандемії. В умовах досить обмеженої кількості доступних країн країна популярності не втрачає, говорить РБК-Україна глава Асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

"За рахунок того, що вибір напрямків в цьому році звужений, а Туреччина відкрита стовідсотково, і це було відомо ще на етапі раннього бронювання, туроператори поставили на літо рейсів більше, ніж у 2019 році. За нашими підрахунками - на 62% більше. Левова їх частка припадає на Анталійське узбережжя, де панує "все включено", — пояснює він.

Незабаром почнеться новий сезон відпочинку в Туреччині. Що варто знати туристам про правила безпеки в країні?

Як Туреччина виходить з локдауну: правила під час пандемії

Сьогодні в Туреччині проходить один з етапів поступового виходу з карантину. З 7 травня (перший етап) у країні почали відкриватися кафе і ресторани. Комендантська година починається не о 19.00, а о 21.00. Комендантську годину в неділю скасовано.

Під час другого етапу, який розпочнеться з 31 травня, кафе та ресторани працюватимуть довше, закриваючись о 22.00. Далі, з липня (третій етап), дозволяється проведення весіль з карантинними обмеженнями. Кафе працюватимуть до 23.45, але тільки на відкритих майданчиках.

Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні

Фото: Маски потрібно носити в усіх публічних місцях. У тому числі - на вулицях (Getty Images)

Втім, вимога дотримуватися комендантської години на туристів не поширюється: прогулюючись вулицями, потрібно лише мати при собі паспорт. Скрізь діє вимога носити маски, в тому числі - на вулицях.

Сертифікати безпеки: у чому відмінності від минулого сезону

У перший рік пандемії COVID в Туреччині в червні 2020 року запровадили Сертифікат безпечного туризму. Щоб відкритися під час пандемії, кафе, ресторани, готелі, музеї, галереї та інші заклади повинні пройти перевірки на відповідність ряду критеріїв.

У новому сезоні 2021 року до закладів висувають і нові вимоги, розширивши список критеріїв до 171 пункту. Щомісяця проводиться близько чотирьох інспекцій закладів.

Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоніФото: Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой (РБК-Україна)

"Туреччина доклала максимум зусиль, щоб утримати туристів: були розроблені антиковідні протоколи для всього туристичного сектора, оперативно проведена сертифікація готелів, ресторанів і транспортних компаній. Зараз завершується процес вакцинації персоналу, задіяного в обслуговуванні туристів", - зазначає Павло Григораш.

За словами міністра туризму і культури країни, Туреччина була однією з перших країн у світі, яка розпочала програму сертифікації безпечного туризму торік.

"У 2020 році ми прийняли 16 мільйонів гостей у нашій країні. Наша програма сертифікації стала однією з найуспішніших у світі, і у нас був успішний сезон. Перш за все, ми зробили обов'язковою сертифікацію для засобів розміщення місткістю 30 ліжок і більше, а потім збільшили частоту перевірок", - зазначив міністр Мехмет Нурі Ерсой.

Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні

Фото: Один з готелів на курорті Сіде (booking.com)

Він додав, що 2021 рік має стати "роком підвищеної безпеки в туристичному сезоні". "Понад 10000 сертифікованих туристичних об'єктів по всій Туреччині готові до літнього сезону 2021", - сказав він.

Ситуація з COVID і вакцинацією

Різкий сплеск захворюваності на COVID стався в Туреччині у квітні. Були дні, коли фіксували по 60 тисяч нових хворих на добу. Через це в країні був введений жорсткий локдаун.

Посилені карантинні обмеження зняли 17 травня, коли рівень захворюваності почав знижуватися. Після цього країна перейшла до періоду "керованої нормалізації", що передбачає поетапне скасування обмежень. Згідно з офіційними даними, 25 травня в Туреччині зафіксовано 9,375 нових випадків COVID.

За даними One World Data на 24 травня, повну вакцинацію в Туреччині пройшли 12,1 млн громадян або 14,8% населення країни (кількість населення становить 82 млн людей). У Міністерстві охорони здоров'я країни також заявляють, що в Туреччині проведена вакцинація більшості співробітників туристичної сфери.

Які правила в'їзду до Туреччини сьогодні

Починаючи з 15 травня цього року, Туреччина скасувала діючу раніше вимогу здачі ПЛР-тесту для в'їзду в країну.

Не раніше ніж за 72 години до поїздки потрібно зареєструватися онлайн, заповнивши спеціальну форму та отримати HES-код для відстеження контактів з тими, хто захворів.

HES-код, який сформується після заповнення анкети автоматично, потрібно зберігати на смартфоні для пред'явлення на стоках реєстрації на рейс в Україні. Також його попросять показати на виїзді з Туреччину, коли будете повертатися додому.

Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні

Фото: Готель в Белеку на Середземному морі (booking.com)

Звертаємо увагу на те, що без заповненої анкети та отримання HES-коду пасажиру буде відмовлено в посадці на борт.

З 24 березня 2021 року, всі прибуваючі в Україну повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Достроково звільняє з неї ПЛР-тест на COVID.

Його можна зробити максимум за 48 годин до перетину кордону. Якщо тесту при поверненні у вас немає, потрібно завантажити на смартфон додаток Vdoma, зробити ПЛР-тест по прибуттю в Україну і залишатися на самоізоляції, чекаючи результат тестування.

Популярні напрямки в Туреччині: головні курорти Середземного моря

Традиційно найбільшою популярністю для пляжного відпочинку користується узбережжя Анталії. Головні курорти регіону:

Кемер розташований на південь від Анталії. Включає курортне місто Кемер, селища Гойник, Текірова, Кіріш, Бельдібі. Курорт відрізняється мальовничими пейзажами й гальковими пляжами. Деякі готелі використовують тут також привізний пісок.

Анталія. Тут розташований аеропорт, в який прибуває більшість чартерів. У регіоні знаходяться курортні зони Кунду і Лара. Їх відрізняють красиві пісочні пляжі та плавний вхід в море. У цій зоні можна знайти чимало готелів, орієнтованих на преміальний відпочинок з високим рівнем комфорту і великим вибором різноманітних послуг. Готелі працюють за системою all inclusive.

Безпека та правила карантину: до чого готуватися туристам, відпочиваючи в Туреччині у новому сезоні

Фото: Анталія - один з найпопулярніших курортів серед українців (pixabay.com)

Белек - один з найбільш "зелених" курортів країни. На території багатьох готелів знаходяться поля для гольфу, а відпочинок тут вважається особливо комфортним. Курорт оточують зелені території заповідника. Пляжі - піщані. Готелі, розташовані на першій лінії, мають прямий вихід до моря.

Аланія - один з найпопулярніших напрямків. Є різні пляжі: галькові, піщані або змішані. Є чимало бюджетних готелів з непоганим сервісом.

Сіде вважається оптимальним вибором для сімейного відпочинку з дітьми. Тут хороший вибір розваг для дітей. Пляжі - піщані. У місті достатньо магазинів і ресторанів. Є можливість відпочинку на різний бюджет.

На захід від зазначених курортів розташовані й інші популярні локації для відпочинку.

"Егейське узбережжя теж користується популярністю, але Бодрум+Ізмір+Даламан в сумі в п'ять разів поступаються за обсягами Анталії. Минулого року Егейське узбережжя часто вибирали ті, хто любить європейський стиль відпочинку, але не зміг полетіти до Європи через пандемію", - коментує Павло Григораш.

Нагадаємо, раніше консул України в Туреччині розповів про те, що у курортній країні стало більше послуг українською мовою.

Також ми писали, скільки коштує відпочинок у Хорватії на старті пляжного сезону.

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