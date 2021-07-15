Вільні пляжі та порожні ресторани: як проходить сезон відпочинку в Хорватії після карантину

2021 рік - найбільш опримальний період для відвідування країни за багато років, вважають журналісти

Хорватія - одна з популярних країн для відпочинку українців влітку. Зрозуміло, цінують її не тільки українці: після зняття основних обмежень, країна все більше заповнюється туристами з різних країн. Нерідко тут навіть стикаються з "надлишком" туризму. Про це повідомляє видання Daily Beast.

"Термін "надтуризм" міг бути придуманий саме для Хорватії: це явище активно обговорювалося перед пандемією, коли глобальний туризм, здавалося, досяг небувалої точки активності", — пише видання.

"До COVID тут було так багато людей, як в метро Нью-Йорка в годину пік"

У 2019 році Хорватію відвідали рекордні 21 мільйон туристів - на 5% більше, ніж у 2018-му. Враховуючи, що загальна чисельність населення країни становить 4 мільйони осіб, а її прибережні міста - крихітні, 21 мільйон туристів - це більш ніж багато: курорти та міста країни були буквально заповнені людьми, зазначають в Daily Beast.

Фото: У 2019 році Хорватію відвідали рекордні 21 мільйон туристів (unsplash.com/patricia-jekki)

"Круїзні лайнери та популярний серіал "Гра престолів", який знімався в Хорватії, зробили країну ще більш знаменитою. У підсумку на вузьких мощених вуличках міст стало так багато людей, як в метро Нью-Йорка в годину пік. Але 2021 рік - це зовсім інша історія. Туризм дійсно відновлюється, але колишньої метушні тут поки точно немає. Гіди та готельєри кажуть, що у липні в країні відпочиває близько 30% від числа туристів до пандемії - прекрасний стан речей для тих, хто їде в Хорватію сьогодні. По суті, це ваш останній шанс побувати в цих знакових місцях до повернення натовпів туристів і численних лайнерів", - висловлює думку автор статті.

Дубровник: майже порожні пляжі та кафе

У минулі роки більшість порад з публікацій про подорожі в Дубровник були прості - краще не їхати сюди в літні місяці, поки в Хорватії багатолюдно.

Фото: Більшість квартир в центрі Дубровника пропонуються в оренду туристам (unsplash.com/marko-hankkila)

Для порівняння, в старому місті Дубровника досі проживає всього 500 місцевих жителів, а в інших будинках міста - тільки квартири або хостели, пише видання.

"Сьогодні ж всі ці квартири заселені лише частково, а гостей зовсім небагато. Провулки, які колись були заповнені людьми, тепер перетворюються на місця для прекрасних прогулянок. Його райські пляжі, такі як Баньє, Денс і Сент-Джейкоб, — справжні "зірки" Дубровника, і в ці дні тут багато місця для відпочинку. У ресторанах поблизу з радістю знайдуть вам вільний столик. Це найкращий час для відвідування країни за багато років", - вважають автори публікації.

На Плітвицьких озерах нарешті можна зробити хороші фото

У попередні роки ще однією "жертвою" надмірного туризму став найстаріший і найбільший національний парк Хорватії, Плітвіцькі озера, відомі красивими каскадами водойм блакитно-блакитного кольору.

Шістнадцять мальовничих озер плавно перетікають один в одного водоспадами всіх форм і розмірів.

Фото: Плітвіцькі озера - візитна картка Хорватії (unsplash.com/pascal-habermann)

“До пандемії COVID тутешні стежки були настільки забиті відвідувачами, що прогулянка по них була стомлюючою: штовханина відвертала увагу від приголомшливої краси парку. Раніше тут завжди були величезні черги за фото перед водоспадами. Але сьогодні ситуація інша. Влітку тут прекрасно, особливо якщо ви любите проводити день серед чудової природи. 8 звивистих доріжок парку легко пройти, на човні по озеру Козьяк легко проплисти, а всі важливі фотографії легко зробити", — йдеться в статті.

Місто Шибеник - теж без натовпів туристів

Найстаріше в країні прибережне місто, засноване хорватами, Шибеник - чудове місце, розташоване в ніші, де річка зустрічається з морем. Воно давно користується популярністю у самих різних іноземних туристів, пише Daily Beast.

Крім екскурсій по самому місту, локація також зручна як стартова точка для прогулянок по островах і відвідування трьох сусідніх національних парків: Крка, Корнаті та Плітвіцькі озера.

Фото: Гавань у Шибенику (unsplash.com/partha-narasimhan)

"У 2019 році вузькі вулички Шибеника були заповнені пішоходами та туристичними групами. Але зараз ці місця уособлюють елегантність і безтурботність. Тепер тут можна вільно гуляти й насолодитися спокоєм, спостерігаючи за заходом сонця над затокою", — наголошується в публікації.

Спліт: столик в будь-якому кафе без черг

Ще одне історичне місто Хорватії - Спліт - одне з найжвавіших місць в країні. Старий квартал - "серце" Спліта - був побудований в четвертому столітті нашої ери. Розкішне місто, довколишні венеціанські площі та Приморська Набережна вже багато років рясніють туристами. Але сьогодні й тут все ще мало гостей в порівнянні з тим, як могло б бути.

Фото: Навіть у розпал літа в Спліті все ще не так багато людей, як було до пандемії (unsplash.com/alessio-fiorentino)

"Тепер тут ви можете вибрати будь-який заклад в будь-який час і без годин очікування в черзі насолодитися коктейлями або відмінним місцевим пивом чи вином. Зверніть увагу: гігантські круїзні лайнери вже повернулися в місто. Але все ж це не порівняти з колишніми масштабами", - повідомляє автор статті.

Хорватія повністю готова до того, щоб сюди повернулися мільйони туристів, які приїжджали в країну до COVID, пише Daily Beast:

"Гасло ради з туризму країни - "Залишайтеся в безпеці в Хорватії" - гучний, але правдивий. При цьому всі працівники сфери гостинності проходять вакцинацію, а обмеження на в'їзд все ж не скасовані (негативні ПЛР-тести, або довідка про вакцинацію)".

На думку видання, влітку можна встигнути провести в країні чудову літню відпустку, який змусить забути про пандемію:

"Виберіться до Хорватії, поки сюди не повернулися мільйони туристів".

Нагадаємо, раніше ми писали, які найцікавіші локації Європи варто відвідати після пандемії.

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