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"Найкращий на планеті музей": у Дубаї розпочали продаж квитків до незвичного культурного центру

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Субота 19 лютого 2022 15:33
"Найкращий на планеті музей": у Дубаї розпочали продаж квитків до незвичного культурного центру Фото: Музей майбутнього у Дубаї (facebook.com/museumofthefuture)
Автор: Євгенія Тугушева

Семиповерхова споруда займає площу 30 тисяч квадратних метрів

У Дубаї у Музей майбутнього, відкриття якого заплановане на 22 лютого 2022 року, розпочали продаж вхідних квитків. Музей вже встигли назвати "найкращим на планеті".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт The National.

Яка буде ціна за вхід до музею

Вартість квитка на одного дорослого складатиме 145 дирхамів (40 доларів, 35 євро, 1109,57 гривні). Дітям до трьох років, особам старше 60 років та особливі потреби зможуть відвідувати музей безкоштовно.

Придбати квитки можна на офіційному сайті Музею майбутнього.

Визначна пам'ятка вважається архітектурним дивом і вже завоювала світове визнання. Так, Музей майбутнього був визнаний одним із 14 найкрасивіших музеїв планети журналом National Geographic.

Семиповерхова споруда займає площу 30 тисяч квадратних метрів та досягає висоти 77 метрів. Фасад площею прикрашений арабською каліграфією, виконаною еміратським художником Маттаром бен Лахеджем. Музей з'єднаний мостами з комплексом Jumeirah Emirates Towers завдовжки та станцією метро Emirates Towers.

Як влаштований музей мабутнього в Дубаї

У музеї кілька поверхів, і на кожному з них різна експозиція. Серед них – виставки на тему космічних ресурсів, будівництва нових екосистем та біоінженерії, здоров'я та проблеми зміни клімату.

Останній поверх призначений для найменших: в освітній секції будуть досліджувати та розв'язувати проблеми сьогодення та майбутнього самостійно.

У музеї будуть проводитися освітні курси, майстер-класи та дискусії із застосуванням ультрасучасних технологій та наукових рішень для дослідження інновацій, що визначають образ майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ відкриють нові розваги для туристів.

Також ми розповідали, що в Дубаї відкрили дивовижний оглядовий майданчик.

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