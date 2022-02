Панорамні види та маршрут через гори. В ОАЕ відкриють нові розваги для туристів

Сані здатні розвивати швидкість до 40 км/год

У горах Джебель Джайс емірату Рас-Аль-Хайма відкривають новий атракціон. Спускова траса Jais Sledder стане найдовшою у регіоні – 1885 метрів.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на The National.

Маршрут проходитиме гірським хребтом Хаджар з панорамними видами на околиці.

Відкриття заплановане на 16 лютого 2022 року.

Сані здатні розвивати швидкість до 40 км/год. Кожен гонщик буде надійно пристебнутий ременями та отримає доступ до гальмівної системи, що дозволить їм контролювати власну швидкість.

Проєкт Jais Sledder стане черговою новинкою для туристичної інфраструктури емірату Рас-Аль-Хайма, що знаходиться на стадії активного розвитку. Цього року у горах також відкриється центр парапланеризму Jais Wings та табір та школа виживання Bear Grylls Explorers.

Ras Al Khaimah’s status as the adventure-lover’s emirate is set to be further cemented next week with the opening of Jais Sledder, a 1,840-metre toboggan run

https://t.co/nfX14ehMfv