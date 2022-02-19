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"Лучший на планете музей": в Дубае начали продажу билетов в необычный культурный центр

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Суббота 19 февраля 2022 15:33
"Лучший на планете музей": в Дубае начали продажу билетов в необычный культурный центр Фото: Музей будущего в Дубае (facebook.com/museumofthefuture)
Автор: Евгения Тугушева

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров

В Дубае в Музей будущего, открытие которого запланировано на 22 февраля 2022 года, начали продажу входных билетов. Музей уже успели назвать "лучшим на планете".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт The National.

Какая будет цена за вход в музей

Стоимость билета на одного взрослого будет составлять 145 дирхамов (40 долларов, 35 евро, 1109,57 гривен). Детям до трех лет, лицам старше 60 лет и имеющие особые потребности смогут посещать музей бесплатно.

Приобрести билеты можно на официальном сайте Музея будущего.

Достопримечательность считается архитектурным чудом и уже завоевала мировое признание. Так, Музей будущего был признан одним из 14 самых красивых музеев планеты журналом National Geographic.

Семиэтажное сооружение занимает площадь 30 тысяч квадратных метров и достигает высоты 77 метров. Фасад украшен арабской каллиграфией, выполненной эмиратским художником Маттаром бен Лахеджем. Музей соединен мостами с комплексом Jumeirah Emirates Towers длиной и станцией метро Emirates Towers.

Как устроен Музей будущего в Дубае

В музее несколько этажей, и на каждом из них – разная экспозиция. В их числе – выставки на тему космических ресурсов, строительства новых экосистем и биоинженерии, здоровья и проблемы изменения климата.

Последний этаж предназначен для самых маленьких: в образовательной секции будут исследовать и решать проблемы настоящего и будущего самостоятельно. В музее будут проводиться образовательные курсы, мастер-классы и дискуссии с применением ультрасовременных технологий и научных решений для исследования инноваций, определяющих образ будущего.

Напомним, ранее мы писали, что в ОАЭ откроют новые развлечения для туристов.

Также мы рассказывали, что в Дубае открыли впечатляющую смотровую площадку.

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