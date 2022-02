Панорами на місто та Перська затока. У Дубаї відкрили вражаючий оглядовий майданчик

Локація розташована на висоті 250 метрів над рівнем моря у хмарочосі

На острові The Palm Jumeirah у Дубаї відкрили найвищий оглядовий майданчик під назвою The Next Level, повідомляє The Nationalnews.com.

Майданчик розташований на висоті 250 метрів над рівнем моря у хмарочосі The Palm Tower. З неї відкривається панорамний огляд у 360 градусів на місто та Перську затоку.

Новий майданчик на 54-му поверсі The Next Level є продовженням The View at The Palm.

Варто відзначити, що перший панорамний майданчик The View at the Palm розташований на 52-му рівні The Palm Tower. Вона почала функціонувати у квітні 2021 року та швидко стала однією з головних визначних пам'яток Дубая.

Скільки коштує відвідати оглядові майданчики у Дубаї

Квитки на обидва оглядові майданчики коштують від 175 дирхамів (47 доларів, 42 євро або 1353 грн) для дорослих та 120 дирхамів (33 долари, 29 євро або 928 грн) для підлітків віком від 4 до 12 років, включаючи доступ до рівнів 52 та 54, а також самостійну екскурсію.

VIP-квитки з прискореним доступом, екскурсією та супроводом гіда та доступом до VIP-залу доступні за ціною 325 дирхамів для дорослих та 145 дирхамів для підлітків.

Майданчики The View at The Palm приймають гостей з понеділка по четвер, з 9:00 до 22:00, з п'ятниці до неділі – з 9:00 до 12:00. Через обмежену місткість The Next Level квитки рекомендується купувати заздалегідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ закрили великий туристичний об'єкт.

Також ми розповідали про рейтинг найкрасивіших п'ятизіркових готелів у світі.