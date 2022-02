Найкрасивіший музей планети: у Дубаї відкриється дивовижний культурний центр

Семиповерхова споруда займає площу 30 тисяч квадратних метрів

22 лютого 2022 року у Дубаї відкриється довгоочікуваний Музей майбутнього. Про це повідомив шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум — віцепрезидент, прем'єр-міністр ОАЕ та правитель Дубая, пише The Nationalnews.com.

Шейх назвав споруду "найкрасивішою будівлею на землі" і додав, що урочисте відкриття центру Дубая стане частиною "визначного року" для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Визначна пам'ятка вже давно вважається архітектурним дивом і вже завоювала світове визнання ще на етапі проєкту.

We built the Museum of the Future as a global hub for scientists, thinkers and innovators - it is the ideal headquarters to develop the potential of our region's finest minds. We will act as an incubator and accelerator for fostering Arab and global talent. pic.twitter.com/qKxPXBl5FP