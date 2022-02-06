Найкрасивіший музей планети: у Дубаї відкриється дивовижний культурний центр

Семиповерхова споруда займає площу 30 тисяч квадратних метрів

22 лютого 2022 року у Дубаї відкриється довгоочікуваний Музей майбутнього. Про це повідомив шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум — віцепрезидент, прем'єр-міністр ОАЕ та правитель Дубая, пише The Nationalnews.com.

Шейх назвав споруду "найкрасивішою будівлею на землі" і додав, що урочисте відкриття центру Дубая стане частиною "визначного року" для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Визначна пам'ятка вже давно вважається архітектурним дивом і вже завоювала світове визнання ще на етапі проєкту.

We built the Museum of the Future as a global hub for scientists, thinkers and innovators - it is the ideal headquarters to develop the potential of our region's finest minds. We will act as an incubator and accelerator for fostering Arab and global talent. pic.twitter.com/qKxPXBl5FP — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 4, 2022

До речі, музей вже був названий одним із 14 найкрасивіших музеїв планети та увійшов до списку, складеного журналом National Geographic у липні 2021 року.

Як виглядає Музей майбутнього у Дубаї

Семиповерхова споруда займає площу 30 тисяч квадратних метрів та досягає висоти 77 метрів. Фасад площею 17 тисяч кв. м прикрашений арабською каліграфією, виконаною еміратським художником Маттаром бен Лахеджем.

Фасад складається з 1024 пластин, повністю виготовлених роботами на першому своєму роді підприємстві на Близькому Сході. За словами чиновників, кожна пластина складається з чотирьох шарів, кожен із яких створюється за допомогою 16-етапного процесу.

Фото: Музей майбутнього у Дубаї відкриється 22 лютого 2022 року (facebook.com/museumofthefuture)

На фасаді можна прочитати цитати Його Високості шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, віцепрезидента, прем'єр-міністра ОАЕ та правителя Дубая.

"Можливо, ми не проживемо сотні років, але наша творча спадщина залишиться у століттях, після того, як ми підемо", — каже одна з них.

Дубайський музей майбутнього буде живитись від сонячної енергії потужністю 4000 мегаватів, що виробляється станцією, підключеною до будівлі.

Парк, навколишній музей, містить 80 видів рослин та оснащений сучасною інтелектуальною та автоматичною системою зрошення.

Музей з'єднаний мостами з комплексом Jumeirah Emirates Towers та станцією метро Emirates Towers.

Нагадаємо, раніше в Дубаї відкрили дивовижний оглядовий майданчик.